Via Capitale, charognards de l’immobilier

Hier était la journée nommée « lundi blues», la journée la plus déprimante de l’année. Selon Atlantico, cette journée serait même associée à une hausse des suicides. Il est aussi peut-être judicieux de rappeler que dans le cas des trans, 65% de la population a fait une tentative de suicide, que 57% des personnes transgenres ont perdu les liens avec leur famille et que 55% des transgenre ont perdu leur emplois.

Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que hier, lors de la diffusion de l’une des émissions les plus écoutées, le retour de la série Les Pays d’en haut, on pouvait voir cette pub de Via Capitale.

Comment « capitaliser » sur le drame des trans = Je #BoycotteViaCapitale cette gang d’écoeurants #transphobe #exclusion #briserlesfamilles #normaliserlerejet Une vidéo publiée par Michelle Blanc (@blancmichelle) le 16 Janv. 2017 à 18h56 PST

https://www.instagram.com/p/BPWXjQtjB3R/?taken-by=blancmichelle

Étant donné la délicatesse qui entoure les services funéraires, le soutien psychologique ou les services juridiques qui peuvent justement être associés aux drames humains que sont le divorce, le suicide et autres épreuves troublantes et difficiles de la vie, leur publicité sont fortement encadrée. Et c’est bien ainsi. Il doit y avoir une certaine décence à vivre et faire du fric sur le dos des gens affligés de tragédies.

Cette décence élémentaire vole complètement en éclat avec cette pub à soi-disant saveur humoristique.

C’est l’agence de publicité Alfred qui est derrière ce chef-d’œuvre de mauvais goût et comme me le disait Frédéric Henri sur ma page Facebook

Il y a 2 erreurs grossières : impliquer que le changement = drame = bris de famille automatique. Ce sont des stéréotypes indéfendables.

tenter de blâmer la personne qui change de sexe auprès des enfants pour le drame (…depuis que papa est devenu maman) : le déménagement est la faute du papa devenu maman.

Je passe ma vie à relativiser le mépris de ma transsexualité. Pas besoin en plus de voir ça à la tv dans une estie de pub poche… de Via Capitale

Imprimez ce billet

Article publié le mardi, 17 janvier 2017 sous la rubrique Edito sans question.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.