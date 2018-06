CorridorCanada, pour voyager d’un océan à l’autre en Français

Vous serez probablement ravis d’apprendre qu’on peut maintenant voyager à la grandeur du Canada en français. En fait, on pouvait déjà le faire puisque la présence francophone hors du Québec est d’une vitalité impressionnante. Par contre, il n’y avait pas d’informations spécifiques et facilement disponibles en ligne pour le faire. C’est pourquoi, je suis particulièrement fière d’avoir travaillé ces deux dernières années sur le projet pan-canadien CorridorCanada.ca.

J’ai la chance d’être bilingue et d’avoir parcouru trois fois le Canada d’un bout à l’autre (en fait, il ne me reste que Terre-Neuve, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon à visiter pour pouvoir dire que j’ai réellement fait le tour). Mais je sais que tous les francophones n’ont pas cette chance et je sais aussi que plusieurs personnes hésitent maintenant à traverser la frontière américaine pour diverses raisons autre que le taux de change.

CorridorCanada est donc la solution idéale qui vous permettra de découvrir les richesses patrimoniales et la culture des différentes communautés francophones. En outre, vous pourrez aussi encourager les différents prestataires touristiques de chaque province et territoire, qui ont la perspicacité d’offrir des services dans notre langue maternelle. De surcroit, vous aiderez grandement à la vitalité économique des francophones du Canada.

J’ose croire que vous serez impressionnés de la qualité des contenus de ce site, qui ont été développés par la Chaire de recherche en patrimoine ethnologique de l’Université Laval et par le RDEE Canada (Réseau de développement de l’économie et de l’employabilité, qui est un client de longue date) national et de chacune des régions. Vous apprécierez aussi sans doute l’ergonomie épurée et les aspects technologiques de la plate-forme web responsive.

C’était une maudite belle équipe et une expérience très enrichissante à laquelle je suis très fière d’avoir collaborer. N’hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires et à partager ce que je considère être un « bijou du tourisme francophone mondial », corridorcanada.ca.

Imprimez ce billet

Article publié le jeudi, 14 juin 2018 sous la rubrique Tourisme en ligne.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.