Revue de presse marketing/techno du 3 au 6 novembre

La société xAI d’Elon Musk va lancer son premier modèle d’intelligence artificielle https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-03/la-societe-xai-d-elon-musk-va-lancer-son-premier-modele-d-intelligence-artificielle.php via @lp_lapresse #Analyweb

Voici le dépanneur du futur. Il a des petits problèmes. | Mordu https://ici.radio-canada.ca/mordu/7269/depanneur-futur-couche-tard-mcgill #Analyweb

Intelligence artificielle | Elon Musk met en garde contre les « robots humanoïdes » https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2023-11-02/intelligence-artificielle/elon-musk-met-en-garde-contre-les-robots-humanoides.php via @lp_lapresse #Analyweb

Elon Musk présente Grok, son interface d’intelligence artificielle générative https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2024058/musk-grok-intelligence-artificielle-internet #Analyweb

La Chine entend lancer la production de masse des robots humanoïdes à partir de 2025 https://rfi.my/A4z4.X via @RFI #Analyweb

Streaming, IPTV : l’effet inattendu du blocage des sites pirates https://www.01net.com/actualites/certains-sites-pirates-ont-recu-plus-de-visites-apres-leur-blocage.html via @01net #Analyweb

IA vs artistes : Midjourney et Stability viennent de gagner leur procès https://www.lebigdata.fr/ia-vs-artistes via @LEBIGDATA.FR #Analyweb

