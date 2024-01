Pourquoi avoir une FAQ (questions-réponses) sur votre site?

La formule “question-réponse” aussi communément appelée FAQ (Frequently Asked Questions) est tout à fait appropriée pour augmenter les visites sur votre site web et améliorer votre référencement.

Souvent les gens ne cherchent pas les réponses (puisqu’ils ne les connaissent pas) mais plutôt, il inscrivent leurs questions dans les moteurs de recherches. Si ces questions se retrouvent dans votre site, que la réponse est adéquate et que de surcroit, votre site a mis en place Schema.org qui est un standard de web sémantiques (qui sont des microdonnées permettant aux robots d’indexation de saisir plus précisément le sens des pages indexées) vous serez bien positionné pour améliorer votre pertinence et donc votre référencement. Au préalable, il est intéressant de vérifier avec vos clients quelles questions ils se posent et de valider à l’aide de recherches de mots clés et d’autres techniques d’investigation web, les questions précisent que recherchent les internautes/clients. Vous pourrez donc adéquatement garnir votre FAQ.

De plus, si chacune des questions, sur la page générale de la FAQ, se trouve à être des hyperliens menant à une page avec son URL propre, dont le titre inclut la question et qu’elle se retrouve de surcroit avec un méta-tag H1, vous venez d’être très efficace pour l’un des nombreux critères favorisant votre bon positionnement dans les moteurs de recherche (comme Google par exemple).

Par ailleurs, si vous parlez de votre sujet ou de votre organisation sur les médias sociaux, il est possible qu’on vous pose des questions, dont les questions qui sont déjà dans votre FAQ. Si vous avez déjà plusieurs URLs de ces questions et que vous pouvez répondre succinctement et y ajoutant votre lien menant vers la réponse sur votre site, vous augmenterez aussi le nombre d’hyperliens externes menant vers votre site. Il s’avère que c’est aussi l’un des autres critères importants d’un bon positionnement web, que d’avoir un grand nombre d’hyperliens signifiants, menant vers votre site.

Ces tactiques d’optimisation de la formule « question-réponse » sont donc à même d’améliorer grandement votre présence web.

Article publié le lundi, 15 janvier 2024 sous les rubriques Marketing 2.0, Marketing Internet, marketing mobile et Moteurs de recherche et référencement de sites Web.

