Revue de presse marketing/techno du 13 et 14 septembre

Impossible pour un élu de bloquer un internaute sur X? La Cour fédérale vient d’ordonner au ministre Steven Guilbeault de cesser de bloquer le fondateur de Rebel News, Ezra Levant, sur cette plateforme et de lui verser 20 000$. #polcan

Guilbeault ordered by court to stop blocking Rebel News founder after settlement https://nationalpost.com/news/rebel-news-steven-guilbeault-twitter-battle via @nationalpost #Analyweb

X, anciennement Twitter, dans le collimateur du gouvernement américain https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2009918/x-twitter-musk-poursuite-californie #Analyweb

Les services de Météomédia sont affectés par une cyberattaque https://www.lapresse.ca/affaires/medias/2023-09-13/les-services-de-meteomedia-sont-affectes-par-une-cyberattaque.php via @lp_lapresse #Analyweb

Des pirates prorusses attaquent des sites de Québec https://www.lapresse.ca/actualites/2023-09-13/des-pirates-prorusses-attaquent-des-sites-de-quebec.php via @lp_lapresse #Analyweb

La femme la plus courageuse du monde https://lapresse.ca/international/chroniques/2023-09-14/la-femme-la-plus-courageuse-du-monde.php via @lp_lapresse

et ici la gauche protège le voile et marche avec les islamistes…

Démystifier la science | Incendies de forêt : où vont les animaux ? https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2023-09-10/demystifier-la-science/incendies-de-foret-ou-vont-les-animaux.php via @lp_lapresse

WhatsApp lance Channels, un fil équivalent à Facebook ou Twitter https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-09-13/whatsapp-lance-channels-un-fil-equivalent-a-facebook-ou-twitter.php via @lp_lapresse #Analyweb

Les outils préférés des community managers en 2023 https://www.blogdumoderateur.com/outils-preferes-community-managers-2023/ via @BlogModerateur #Analyweb

L’IA, c’est bien plus que ce que l’on peut lire dans les journaux https://siecledigital.fr/2023/09/14/lia-cest-bien-plus-que-ce-que-lon-peut-lire-dans-les-journaux/ via @siecledigital #Analyweb

Article publié le jeudi, 14 septembre 2023 sous la rubrique Revue de presse.

