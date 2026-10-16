La réponse courte
Non, acheter de la publicité dans ChatGPT ne fait pas monter une marque dans la réponse organique. C’est du moins l’engagement d’OpenAI. Mais la publicité change tout ce qui entoure cette réponse : l’attention de l’utilisateur, la valeur d’une citation et le risque qu’un concurrent s’installe juste sous votre nom.
Autrement dit, le GEO (Generative Engine Optimization) n’est pas menacé. Il devient plus stratégique. Et il faut maintenant le surveiller avec de nouveaux indicateurs.
La publicité dans ChatGPT, c’est déjà chez nous
OpenAI a commencé à tester des annonces dans ChatGPT aux États-Unis le 9 février 2026 (OpenAI). Le Canada a suivi. Selon les notes de version d’OpenAI mises à jour le 16 avril 2026, les annonces sont déployées au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande (TechWyse). Le Royaume-Uni, le Mexique, le Brésil, le Japon et la Corée du Sud se sont ajoutés en août.
Qui voit ces annonces?
- Les utilisateurs adultes connectés aux forfaits gratuit et Go.
- Pas les abonnés Plus, Pro, Business ou Enterprise.
- Pas les moins de 18 ans.
- Pas dans les conversations sur des sujets sensibles comme la santé mentale ou la politique.
L’annonce apparaît sous la réponse, dans un encadré étiqueté « commandité ». Elle est jumelée au sujet de la conversation, aux conversations passées et aux interactions antérieures avec des annonces (LBB). Il n’y a pas d’achat de mots-clés comme dans Google Ads.
Le modèle d’affaires fonctionne. Le pilote américain a dépassé 100 millions de dollars US de revenus annualisés en six semaines, avec plus de 600 annonceurs (Shopifreaks). La pub dans ChatGPT n’est pas une expérience passagère.
L’indépendance des réponses : une promesse, pas une preuve
OpenAI appuie son programme sur un principe baptisé answer independence, que je traduis par indépendance des réponses. Selon l’entreprise, les annonces n’influencent pas ce que ChatGPT répond, et les conversations restent privées face aux annonceurs (OpenAI). Les annonceurs ne reçoivent que des métriques agrégées : impressions, clics, coût.
Je n’ai aucune raison de croire qu’OpenAI ment. Mais en veille, une déclaration n’est pas une preuve. Personne à l’extérieur ne peut auditer le modèle. Et il n’existe aucun répertoire public des annonces ChatGPT. La seule façon de savoir ce qui s’affiche, c’est d’exécuter des prompts dans des sessions admissibles et de noter ce qui apparaît (Massive).
Il faut aussi distinguer les deux mécaniques qui déterminent votre présence dans une réponse :
- La mémoire de base : ce que le modèle a appris lors de son entraînement. La publicité n’y touche pas.
- Les sources actuelles : ce que ChatGPT récupère en temps réel sur le Web. C’est là que la concurrence pour l’attention se joue, et c’est là que la publicité s’installe, juste en dessous.
Cinq effets indirects sur votre positionnement organique
1. Un concurrent peut s’acheter une place sous votre nom
C’est le risque le plus sous-estimé. Votre marque est citée dans la réponse organique, et un concurrent achète l’espace commandité juste en dessous (NoGood). Votre travail GEO sert alors de tremplin à quelqu’un d’autre.
2. L’attention se partage, et vite
Aux États-Unis, la part des conversations sur ordinateur qui affichent une annonce a doublé en un mois, passant de 14 % en mai à 26 % en juin 2026, avec un taux de clics de 0,50 % (Something Inc.). C’est peu par conversation. C’est beaucoup sur des millions de conversations.
Et le trafic organique était déjà rare. ChatGPT ne déclenche une recherche Web que dans 34,5 % des requêtes, contre 46 % à la fin de 2024 (Search Engine Land). Chaque clic organique compte davantage.
3. Deux publics, deux stratégies
Les abonnés payants ne voient aucune annonce. Or, les décideurs, les professionnels et les directions TI utilisent souvent un compte payant ou un compte d’entreprise. Pour joindre ce public dans ChatGPT, la seule voie reste l’organique. En B2B, le GEO n’est pas une option parmi d’autres : c’est le seul levier.
4. La mention organique gagne en crédibilité par contraste
C’est la même logique que dans Google. Une recommandation non payée inspire plus confiance qu’un encadré commandité. La présence de la publicité rend la citation organique plus visible comme gage de qualité. Et dans ChatGPT, la réponse organique est lue en premier : l’annonce arrive après, dans un contexte que votre citation a déjà cadré.
5. La pub ne remplace pas l’autorité organique, elle l’amplifie
Une marque absente des réponses organiques qui achète de la publicité se retrouve dans une position étrange. L’utilisateur peut poser une question de suivi sur la marque, et ChatGPT répondra avec ce qu’il sait, ou ne sait pas, d’elle. Sans fondation organique, l’investissement publicitaire n’a rien sur quoi s’appuyer.
Ce que montrent les premières données
Les données indépendantes sont encore minces. Elles vont toutefois dans le même sens : pas de cannibalisation directe de l’organique, mais une concurrence accrue pour l’attention.
|Observation
|Donnée
|Fiabilité
|Effet de la pub sur le trafic organique d’un annonceur déjà cité
|Base organique maintenue, trafic payant additionnel (Whole Whale)
|Faible : test de 320 $ US
|Coût par clic
|3,02 $ US dans ChatGPT contre 2,78 $ US dans Google Ads (même source)
|Faible : un seul annonceur
|Taux de clics sur les annonces
|0,50 % (Something Inc.)
|Moyenne : données de panel
|Citations sur les requêtes de marque après le lancement
|Baisse de 41 % en cinq semaines, puis rétablissement (AuthorityTech)
|À vérifier : source commerciale, méthode non publiée
Je m’attarde sur la dernière ligne parce qu’elle circule beaucoup. Elle vient d’une firme qui vend un service de relations avec les machines. La méthode n’est pas publique. Et d’autres facteurs, comme une mise à jour du modèle, peuvent expliquer la même variation. Corrélation ne veut pas dire causalité.
Que faire maintenant : six gestes GEO
- Cartographier la contiguïté publicitaire. Sur un compte gratuit ou Go, exécutez vos 20 à 30 prompts stratégiques. Notez pour chacun si vous êtes cité, si une annonce apparaît, et de quel annonceur. Capturez et horodatez.
- Répéter l’exercice chaque mois. Les annonces changent selon le contexte et l’historique. Une seule capture ne dit rien. Une série dit tout.
- Séparer l’organique du payant dans GA4. Sans balisage distinct, le trafic de référence de chatgpt.com mélange les deux, et vous ne saurez jamais ce qui fonctionne.
- Renforcer l’autorité tierce. Les mentions dans les médias, les répertoires sectoriels, les avis et les études de cas pèsent dans les sources actuelles. Ce sont elles qui rendent une citation organique difficile à déloger.
- Soigner les pages qui répondent aux questions de suivi. Si un utilisateur clique sur l’annonce d’un concurrent puis vous compare, ChatGPT ira chercher vos pages. Prix, différenciateurs, FAQ et données structurées doivent être clairs et à jour.
- Acheter de la publicité seulement après. La pub amplifie une position organique. Elle n’en crée pas une. Si vous êtes absent des réponses, commencez par là.
Questions fréquentes
La publicité dans ChatGPT influence-t-elle les réponses organiques?
Selon OpenAI, non. Les annonces sont séparées de la réponse et n’en modifient pas le contenu. Cet engagement ne peut toutefois pas être vérifié de l’extérieur autrement que par une veille régulière.
Les annonces ChatGPT sont-elles offertes au Canada et au Québec?
Oui. Elles sont déployées au Canada depuis le printemps 2026 pour les utilisateurs adultes des forfaits gratuit et Go.
Peut-on acheter une meilleure position dans la réponse de ChatGPT?
Non. L’annonce s’affiche dans un encadré commandité sous la réponse. La présence dans la réponse elle-même se gagne par le GEO : autorité, contenu structuré, mentions tierces.
Le GEO est-il encore utile avec la publicité dans ChatGPT?
Plus que jamais. Les abonnés payants ne voient aucune annonce, et une citation organique inspire davantage confiance qu’un encadré commandité.
Un concurrent peut-il afficher sa pub quand ma marque est mentionnée?
Oui. Le ciblage repose sur le contexte de la conversation. Si la conversation porte sur votre catégorie, l’annonce d’un concurrent peut apparaître sous une réponse qui vous cite.
Michelle Blanc, M.Sc., est fondatrice d’Analyweb et pionnière francophone du GEO. Besoin d’un diagnostic de votre visibilité dans les moteurs génératifs? Écrivez à michelle.blanc.analyweb@gmail.com.
Mention d’utilisation de l’IA : ce billet a été préparé avec l’aide de Claude (Anthropic) pour la recherche documentaire, la synthèse des sources et une première rédaction. J’en ai validé les faits, l’analyse et les recommandations, et j’en assume l’entière responsabilité éditoriale. L’image d’en-tête a été générée avec Gemini (Google).
Sources
- OpenAI – Testing ads in ChatGPT
- TechWyse – ChatGPT Ads Go Live in Canada, Australia, and New Zealand
- LBB – ChatGPT Ads Pilot Launches in Australia, NZ, Canada
- Shopifreaks – Expansion des annonces ChatGPT au Canada
- NoGood – How OpenAI Ads Affect Organic Strategy
- Massive – Organic vs. Paid in ChatGPT
- Something Inc. – ChatGPT ads content citation strategy
- Search Engine Land – One in five ChatGPT clicks go to Google
- Whole Whale – We Spent $320 on ChatGPT Ads
- AuthorityTech – ChatGPT ads citation shifts
Pour aller plus loin
ChatGPT, le nouveau casse-tête (S’ouvre dans un nouvel onglet)
Le GEO, Generative Engine Optimization remplacera le SEO (Search Engine optimization) (S’ouvre dans un nouvel onglet)
10 étapes clés pour maîtriser votre présence numérique : Guide expert du diagnostic web et médias sociaux (S’ouvre dans un nouvel onglet)
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