Revue de presse marketing/techno du 16 au 18 septembre

Europe | Amende de 500 millions liée aux données d’enfants imposée à TikTok https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-09-15/europe/amende-de-500-millions-liee-aux-donnees-d-enfants-imposee-a-tiktok.php via @lp_lapresse #Analyweb

« Convoi de la liberté » | La cour croule sous les preuves provenant des médias sociaux https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2023-09-16/convoi-de-la-liberte/la-cour-croule-sous-les-preuves-provenant-des-medias-sociaux.php via @lp_lapresse #Analyweb

Transition numérique de Metroland | « Un coup de poing envers les médias locaux » https://www.lapresse.ca/actualites/2023-09-16/transition-numerique-de-metroland/un-coup-de-poing-envers-les-medias-locaux.php via @lp_lapresse #Analyweb

Lutte contre la désinformation | Les géants du numérique sommés d’en faire plus https://www.lapresse.ca/international/2023-09-16/lutte-contre-la-desinformation/les-geants-du-numerique-sommes-d-en-faire-plus.php via @lp_lapresse #Analyweb

Aujourd’hui, un pirate informatique nommé “USDoD” a divulgué des données sensibles de TransUnion. On parle d’une base de données de plus de 3 Go, qui contient des infos personnelles très sensibles sur 58 505 personnes en date de mars 2022. Cette base de données contient des informations sur des personnes du monde entier, y compris dans les Amériques (Nord et Sud), ainsi que sur l’Europe.

Les données divulguées comprennent : Nom, sexe, date et lieu de naissance, âge, état civil, info du passeport, employeur, identifiants internes de TransUnion, résumé des transactions financières, score de crédit, prêts à leur nom. (Source :

Contrôle frontalier | Panne informatique à l’aéroport Montréal-Trudeau https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2023-09-17/controle-frontalier/panne-informatique-a-l-aeroport-montreal-trudeau.php via @lp_lapresse

Culture web | Sur quoi se fonde la haine des influenceurs ? https://www.lapresse.ca/societe/2023-09-17/culture-web/sur-quoi-se-fonde-la-haine-des-influenceurs.php via @lp_lapresse #Analyweb

Le chef le plus célèbre de l’Internet francophone sort (enfin) son bouquin de cuisine https://www.konbini.com/lifestyle/le-chef-le-plus-celebre-de-linternet-francophone-sort-enfin-son-bouquin-de-cuisine/

