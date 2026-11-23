Pour bien travailler avec l’intelligence artificielle, il ne suffit pas de lui poser une bonne question. Il faut d’abord lui expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez déjà décidé. Les spécialistes appellent ça le context engineering en IA, qu’on pourrait traduire par « l’art de donner du contexte ». Selon plusieurs gourous, c’est là que se trouvera l’argent de l’IA en 2027. Bonne nouvelle : je le fais déjà tous les jours, et ça marche.
Le contexte, ça se construit un soir à la fois. image générée par Gemini.
Une nouvelle employée très brillante, mais qui ne sait rien de vous
Imaginez que vous engagez une employée exceptionnelle. Elle a tout lu, elle travaille vite et elle ne dort jamais. Par contre, à chaque matin, elle a tout oublié.
Si vous lui laissez un post-it qui dit « Fais-moi une soumission », elle va improviser. Le résultat sera bien écrit, mais à côté de la plaque.
Si vous lui remettez plutôt le cartable complet de l’entreprise (vos clients, vos prix, vos règles, vos décisions passées), elle va faire un travail remarquable.
L’IA, c’est cette employée. La plupart des gens lui laissent des post-it. Les gens qui vont tirer leur épingle du jeu lui remettent le cartable.
Pourquoi j’en parle ce matin
Samedi, une vidéo de 9 minutes a fait le tour du réseau social X. Un compte l’a partagée en promettant qu’un conseiller d’entreprises y explique « où est l’argent avec l’IA en 2027 ». En quelques heures : 279 000 visionnements et 6 000 personnes qui l’ont mise de côté pour la regarder plus tard. On connaît la suite.
Le conférencier, c’est Dan Martell, un entrepreneur d’origine canadienne connu pour ses livres de gestion. Au tableau blanc, il écrit quatre idées simples :
- L’IA mal utilisée vous fait faire des niaiseries plus vite. Elle accélère tout, les mauvaises décisions aussi.
- Une seule personne bien équipée peut battre une équipe entière. Ce qui compte, c’est la qualité de la collaboration avec la machine, pas le nombre d’employés.
- Le cartable vaut plus que le post-it. Donner du contexte à l’IA compte plus que de trouver la question parfaite.
- On apprend en tournant en rond, dans le bon sens. On essaie, on regarde le résultat, on corrige, on recommence. Et on note ce qu’on a appris à chaque tour.
Donner du contexte à l’IA : le context engineering dans la vraie vie
En regardant ce tableau, j’ai eu l’impression de voir mon propre bureau.
Depuis l’automne, je développe avec Claude, l’IA de l’entreprise Anthropic, un logiciel 3D destiné aux manufacturiers, au commerce de détail, aux entreprises industrielles et même à des applications militaires, sans toucher aux armes. Les détails précis ne sont révélés que sous entente de confidentialité, et une stratégie de propriété intellectuelle suit son chemin.
Je ne suis pas programmeuse. Et pourtant, le logiciel fonctionne, et des avocats, mon comptable et des gens d’affaires l’ont vu en démonstration.
Mon secret, c’est le cartable :
- Tout est rangé au même endroit. Les documents du projet, les règles, les décisions : l’IA les consulte à chaque conversation.
- Chaque personne a sa fiche. Quand je parle de mon avocat ou d’un partenaire, l’IA sait de qui il s’agit.
- Je tiens un journal de bord. Chaque idée et chaque version est notée et datée. C’est ma façon d’apprendre, et c’est aussi une preuve précieuse quand on protège une invention.
- Des humains vérifient. L’IA va vite, mais ce sont des professionnels en chair et en os qui valident.
La boucle de ma carrière
Ironiquement, ce projet boucle aussi la boucle de ma carrière. À une certaine époque, j’étais experte de Second Life, un monde virtuel en 3D, et j’analysais son importance pour les entreprises. Aujourd’hui, je développe un logiciel 3D.
J’ai passé ma vie à faire du marketing de technologies :
- D’abord dans le monde du spectacle : son, éclairage, vidéo, écrans géants et effets spéciaux sur scène.
- Puis dans le téléphone, chez Bell : je vendais l’équipement de Nortel et des systèmes reliant le téléphone aux ordinateurs.
- Puis sur le web : stratégie numérique, contenus et veille avancée de ce qui se dit en ligne.
- Et finalement l’IA, qui est venue relier tous ces apprentissages, ces expériences et ces années de formation continue.
Et je n’ai jamais arrêté d’apprendre. J’ai fait une maîtrise en commerce électronique à HEC Montréal, où j’enseigne aujourd’hui le marketing entrepreneurial. Cette année encore, j’ai suivi des formations de Harvard sur la commercialisation des technologies, sur le storytelling stratégique à l’ère de l’IA et sur l’IA agentique, celle des agents qui travaillent seuls.
Au fond, c’est ça aussi, le contexte : tout ce qu’on a vécu finit par servir.
Là où je nuance
Une vidéo de 9 minutes vous donne l’envie. Elle ne vous donne pas la discipline.
Monter le cartable, ça prend des heures que personne ne voit. Il faut aussi faire attention à ce qu’on confie à l’IA : renseignements personnels, secrets d’affaires, inventions pas encore protégées. Et une IA ne peut pas être inventrice. C’est vous qui portez le projet et ses risques.
Certains parlent déjà de confier des tâches complètes à des « agents » d’IA qui travaillent seuls pendant qu’on supervise. Pourquoi pas, mais à condition de savoir exactement ce qu’on leur délègue. Sinon, on revient à la première idée du tableau : faire des niaiseries plus vite.
Ce que j’en retiens
- Montez votre cartable. Écrivez noir sur blanc qui vous êtes, ce que vous vendez et comment vous travaillez, puis donnez-le à l’IA.
- Tenez un journal. Une page de notes datées vaut plus qu’une vidéo mise de côté.
- Gardez de vrais professionnels autour de vous. L’IA ne remplace ni votre avocat ni votre comptable.
- Commencez petit, mais commencez. Un vrai projet vous en apprendra plus que 6 000 vidéos en attente.
L’argent de l’IA en 2027, ce n’est pas un secret révélé gratuitement sur un réseau social. C’est du travail patient et bien rangé. Et ça se fait très bien en français, depuis le Québec.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le context engineering en IA? C’est l’art de donner à l’intelligence artificielle tout ce qu’elle doit savoir sur vous et votre projet avant de lui demander quoi que ce soit. Plus elle a de contexte, plus ses réponses sont justes et utiles.
Quelle est la différence avec le prompt engineering? Le prompt engineering, c’est l’art de bien formuler une question à l’IA : le post-it. Le context engineering, c’est tout ce qu’on lui fournit autour de la question : le cartable.
Une personne qui ne sait pas programmer peut-elle créer un logiciel avec l’IA? Oui, si elle organise bien son information, fait vérifier le travail par des experts et note chaque étape. L’IA écrit le code, mais la vision et les décisions restent humaines.
Qui est Dan Martell? C’est un entrepreneur et investisseur d’origine canadienne, auteur de Buy Back Your Time. Il publie beaucoup de vidéos sur l’usage de l’IA en entreprise.
Ce billet a été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle (Claude, d’Anthropic), puis révisé et assumé par Michelle Blanc.
Sources
- Publication de @aresotik sur X, 21 novembre 2026
- Dan Martell : l’humain dans la boucle et l’humain sur la boucle
- Dan Martell : master prompt et boucle d’affinement
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