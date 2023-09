Revue de presse marketing/techno du 21 septembre

Vie numérique | Des nouvelles qui valent de l’or sur Google https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-09-20/vie-numerique/des-nouvelles-qui-valent-de-l-or-sur-google.php via @lp_lapresse #Analyweb

Est-ce que les médias font de la mésinformation? Bien lire la note de la communauté jointe à ce statut…

Elon Musk says users will soon have to pay a small monthly payment for X in effort to stop bots

https://twitter.com/DailyLoud/status/1704129832085598492

Blocage des nouvelles | ZuckHub, comme une bravade envers Meta https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-09-20/blocage-des-nouvelles/zuckhub-comme-une-bravade-envers-meta.php via @lp_lapresse #Analyweb

Le créateur de Game of Thrones poursuit OpenAI pour violation du droit d’auteur https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2011856/george-rr-martin-game-of-thrones-john-grisham-poursuite-auteurs-openai-chatgpt-intelligence-artificielle #Analyweb

Des PME à risque avec la nouvelle loi des données personnelles | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/09/21/des-pme-a-risque-avec-la-nouvelle-loi-des-donnees-personnelles #Analyweb

Innovation: Québec ne s’assure pas que les retombées restent ici | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/09/21/innovation-quebec-ne-sassure-pas-que-les-retombees-restent-ici #Analyweb

L’Allemagne envisage d’interdire les composants chinois dans les réseaux 5G | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/09/20/lallemagne-envisage-dinterdire-les-composants-chinois-dans-les-reseaux-5g #Analyweb

Comment repérer l’hameçonnage par SMS | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/09/18/comment-identifier-lhameconnage-par-sms #Analyweb

Il meurt noyé car Google Maps lui a conseillé d’emprunter un pont effondré depuis dix ans https://www.slate.fr/story/253744/mort-noye-google-maps-pont-effondre-plainte via @slatefr #Analyweb

LinkedIn : 90 % des femmes ont déjà reçu des messages inappropriés ou à caractère sexuel https://www.ladn.eu/media-mutants/femmes-victimes-harcelement-sexuel-linkedin-reseau-sociaux/ via @LADN_EU #Analyweb

