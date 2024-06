Revue de presse marketing/techno du 18 mai au 13 juin et mon entrevue à CHOI

Le nouveau ChatGPT génère de la désinformation et de la haine sur demande https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2076916/gpt-4o-jailbreak-faille-desinformation-haine-racisme

Inquiet d’une future guerre nucléaire, Elon Musk projette de construire une “arche spatiale” https://usbeketrica.com/fr/article/inquiet-d-une-future-guerre-nucleaire-elon-musk-projette-de-construire-une-arche-spatiale

Un groupe de hackers affirme avoir mis la main sur les données de 560 millions clients de la billetterie Ticketmaster https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/un-groupe-de-hackers-affirme-avoir-mis-la-main-sur-les-donnees-de-560-millions-clients-de-la-billetterie-ticketmaster-998671.html

Google explique pourquoi son intelligence artificielle peut raconter n’importe quoi https://www.bfmtv.com/tech/intelligence-artificielle/google-explique-pourquoi-son-ia-recommande-de-mettre-de-la-colle-sur-une-pizza_AV-202405310306.html

Ce qu’on sait de la fuite de documents sur le référencement de Google https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2077249/fuite-documents-referencement-google

Mon entrevue de ce matin sur Radio X: Explosion magistrale de l’IA https://radiox.com/podcast/46265/

X autorise officiellement les contenus à caractère érotique ou pornographique https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-03/x-autorise-officiellement-les-contenus-a-caractere-erotique-ou-pornographique.php

L’IA est-elle capable d’interpréter ce qu’on lui demande ? https://theconversation.com/lia-est-elle-capable-dinterpreter-ce-quon-lui-demande-230890?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton

Horizons de politiques Canada: Perturbations à l’horizon https://horizons.service.canada.ca/fr/2024/perturbations/index.shtml#report

Les géants de l’IA doivent accepter que leurs employés expriment des doutes https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-04/selon-des-salaries-d-openai/les-geants-de-l-ia-doivent-accepter-que-leurs-employes-expriment-des-doutes.php

Your right to repair AI systems (Rumman Chowdhury | TED2024) https://www.ted.com/talks/rumman_chowdhury_your_right_to_repair_ai_systems

L’agent conversationnel Claude, axé sur la sécurité, débarque au Canada https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-05/l-agent-conversationnel-claude-axe-sur-la-securite-debarque-au-canada.php

A Right to Warn about Advanced Artificial Intelligence

https://righttowarn.ai/

People Aren’t Happy With Adobe’s Spyware-Like Terms of Service Update https://80.lv/articles/people-aren-t-happy-with-adobe-s-spyware-like-terms-of-service-update/

YouTube durcit sa politique pour protéger les jeunes https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-06/videos-sur-les-armes-a-feu/youtube-durcit-sa-politique-pour-proteger-les-jeunes.php

Plans to use Facebook and Instagram posts to train AI criticised https://bbc.com/news/articles/cw99n3qjeyjo

Elon Musk threatens company iPhone ban after Apple/OpenAI deal https://insiderpaper.com/elon-musk-threatens-company-iphone-ban-after-apple-openai-deal/

Les géants du Web sont morts de rire https://www.journaldemontreal.com/2024/06/10/les-geants-du-web-sont-morts-de-rire

Elon Musk says he will ban Apple devices if OpenAI integrated into operating system https://www.theglobeandmail.com/world/article-musk-warns-that-he-will-ban-apple-devices-if-openai-is-integrated-at/

Plus d’un demi-milliard pour un portail « truffé d’erreurs » https://www.lapresse.ca/actualites/2024-06-12/agence-des-services-frontaliers-du-canada/plus-d-un-demi-milliard-pour-un-portail-truffe-d-erreurs.php

Elon Musk renonce à son action en justice contre OpenAI https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2080050/elon-musk-renonce-action-justice-openai

«Nous sommes naïfs en ce qui concerne l’IA» Le professeur d’économie et auteur Mathias Binswanger déconstruit les belles promesses de la tech https://www.blick.ch/fr/news/tech/nous-sommes-na-fs-en-ce-qui-concerne-lia-le-professeur-deconomie-et-auteur-mathias-binswanger-deconstruit-les-belles-promesses-de-la-tech-id19835170.html

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE WORKFORCE https://shrm-res.cloudinary.com/image/upload/v1706729099/AI/CPR-230956_Research_Gen-AI-Workplace_FINAL_1.pdf

Tesla Fleet-Upfitter UP.FIT Unveils the World’s First Tesla Cybertruck Police Vehicle https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/07/2895424/0/en/Tesla-Fleet-Upfitter-UP-FIT-Unveils-the-World-s-First-Tesla-Cybertruck-Police-Vehicle.html

Perplexity AI Faces Attribution Controversy https://autogpt.net/perplexity-ai-faces-attribution-controversy/

X is still more of a news destination than these other platforms, but the vast majority of users on all four see news-related content. https://www.pewresearch.org/?p=169348sa

Le bottin des artistes, un panier percé https://www.lapresse.ca/actualites/2024-06-13/acces-aux-donnees-personnelles/le-bottin-des-artistes-un-panier-perce.php

Vie numérique | Voici le téléphone intelligent doté d’intelligence artificielle https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-12/vie-numerique/voici-le-telephone-intelligent-dote-d-intelligence-artificielle.php

Windows feature that screenshots everything labeled a security “disaster” https://www.theverge.com/2024/6/3/24170305/microsoft-windows-recall-ai-screenshots-security-privacy-issues

Via RT@HeyGen_Official

🤩 .

@McDonalds

just dropped an AI-driven marketing campaign!

“Sweet Connections” lets you record a message to your grandma and translate it into her native language with HeyGen’s tech.

Great job at showing how AI can be for everyone, even your grandma!

what do you think?

https://x.com/HeyGen_Official/status/1799084496253292610

Article publié le jeudi, 13 juin 2024

