Revue de presse marketing/techno du 18 au 30 mai et discussion à propos de l’IA

Reddit donne accès à ses contenus à OpenAI https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-17/reddit-donne-acces-a-ses-contenus-a-openai.php

Les utilisateurs de TikTok risquent d’être espionnés par la Chine, avertit le SCRS https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2073752/tiktok-risque-espionnage-chine-scrs

L’IA en guerre https://lp.ca/uDOSaG = dossier intéressant et inquiétant à la fois

Rapport international | Les experts ne s’entendent pas sur les risques de l’IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-18/rapport-international/les-experts-ne-s-entendent-pas-sur-les-risques-de-l-ia.php

Peut-on débarrasser l’intelligence artificielle de ses préjugés? https://www.journaldemontreal.com/2024/05/19/peut-on-debarrasser-lintelligence-artificielle-de-ses-prejuges

«La technologie est là, elle existe» : la détection d’armes grâce à l’IA s’invite au Québec https://www.journaldemontreal.com/2024/05/13/la-technologie-est-la-elle-existe–la-detection-darmes-grace-a-lia-sinvite-au-quebec

Meta examine la modération de propos assimilant criminalité et groupes nationaux https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-21/meta-examine-la-moderation-de-propos-assimilant-criminalite-et-groupes-nationaux.php

Microsoft intègre l’IA générative directement dans les ordinateurs personnels https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2074336/microsoft-ia-generative-pc-windows

L’essor préoccupant des images Deepnudes générées par IA https://phototrend.fr/2024/05/lessor-inquietant-deepnudes-generees-par-ia/

La nouvelle fonction Recall de Microsoft inquiète les défenseurs de la vie privée https://www.cnetfrance.fr/news/la-nouvelle-fonction-recall-de-microsoft-inquiete-les-defenseurs-de-la-vie-privee-406245.htm

Recall des PC Copilot+: une bombe à retardement pour la vie privée? https://www.journaldemontreal.com/2024/05/23/recall-des-pc-copilot-une-bombe-a-retardement-pour-la-vie-privee

Google promised a better search experience — now it’s telling us to put glue on our pizza https://www.theverge.com/2024/5/23/24162896/google-ai-overview-hallucinations-glue-in-pizza = AOUCH

Google modifie son moteur de recherche IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-24/alerte-sur-certains-resultats-etranges/google-modifie-son-moteur-de-recherche-ia.php

Meta utilise le contenu journalistique canadien malgré le blocage https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2075364/meta-ai-nouvelles-canadiennes-blocage

Voici selon GPT-4o, une liste de 20 emplois susceptibles d’être remplacés ou profondément transformés par GPT-4 : 1. **Service client en ligne** : Réponse aux questions fréquentes et résolution de problèmes simples. 2. **Rédacteur de contenu** : Création d’articles, de billets de blog et de documents de marketing. 3. **Assistant administratif** : Gestion des calendriers, prise de rendez-vous et organisation de réunions. 4. **Correcteur** : Vérification et amélioration des textes pour la grammaire et le style. 5. **Traducteur** : Traduction de textes d’une langue à une autre. 6. **Support technique** : Assistance de premier niveau pour les problèmes techniques. 7. **Gestionnaire de communauté** : Modération des forums et des réseaux sociaux. 8. **Recruteur** : Tri des CV et conduite des premières entrevues. 9. **Analyste de données** : Analyse et interprétation des données pour des rapports simples. 10. **Scénariste** : Écriture de scénarios pour des vidéos, publicités et jeux. 11. **Agent de voyage** : Recommandation et réservation de voyages. 12. **Spécialiste du marketing digital** : Création et gestion de campagnes publicitaires en ligne. 13. **Enseignant en ligne** : Dispensation de cours et création de supports pédagogiques. 14. **Consultant en stratégie** : Conseil sur la base de l’analyse des données et des tendances. 15. **Journaliste** : Rédaction de dépêches, de résumés et d’articles d’actualité. 16. **Concepteur-rédacteur publicitaire** : Création de slogans et de contenus publicitaires. 17. **Agent immobilier virtuel** : Assistance dans la recherche et la vente de biens immobiliers. 18. **Éditeur de livres électroniques** : Assistance dans la mise en forme et la publication de livres. 19. **Chercheur académique** : Assistance dans la revue de littérature et la rédaction de rapports de recherche. 20. **Spécialiste en relations publiques** : Rédaction de communiqués de presse et gestion de la communication de crise. Cela étant dit, ces transformations dépendront de nombreux facteurs, y compris les avancées technologiques, les régulations et l’acceptation par le public

Elon Musk veut créer un supercalculateur pour accompagner sa start-up d’intelligence artificielle https://www.journaldemontreal.com/2024/05/26/elon-musk-veut-creer-un-supercalculateur-pour-accompagner-sa-start-up-dintelligence-artificielle

Qu’est-ce que le No-Code et comment révolutionne-t-il le Développement web ? https://solutions.lesechos.fr/tech/logiciels-outils/qu-est-ce-que-le-no-code-et-comment-revolutionne-t-il-le-developpement-web/

TWITTER FILES – CIA https://open.substack.com/pub/public/p/twitter-files-cia

Mise en garde contre le géant chinois: fraudés après avoir acheté sur le site Temu https://www.journaldemontreal.com/2024/05/27/mise-en-garde-contre-le-geant-chinois-fraudes-apres-avoir-achete-sur-le-site-temu

Directory Of Embarrassing Google AI Overviews https://www.seroundtable.com/embarrassing-google-ai-overviews-37445.html

OpenAI veut rassurer avec la création d’un comité de surveillance https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-05-28/intelligence-artificielle/openai-veut-rassurer-avec-la-creation-d-un-comite-de-surveillance.php

Helen Toner (@hlntnr), former OpenAI board member, is finally going on record about firing Sam Altman:

“He gave us inaccurate information about the small number of formal safety processes that the company did have in place.”

“When ChatGPT came out, the board was not informed in advance about that. We learned about ChatGPT on Twitter.”

“Sam didn’t inform the board that he owned the OpenAI startup fund.”

My two cents:

This was inexcusable behavior on Sam’s part, the old board was right to fire him, and the new board should fire him again.