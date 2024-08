Revue de presse marketing/techno du 14 juin au 24 juillet

Michel Houellebecq jugé trop offensant par l’IA de Meta https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-13/michel-houellebecq-juge-trop-offensant-par-l-ia-de-meta.php

Les « téléphones idiots » sans applications regagnent en popularité https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2080542/telephone-idiot-minimaliste-dumbphone

Voici pourquoi l’enquête sur le vol de données chez Desjardins a duré 5 ans https://www.journaldemontreal.com/2024/06/14/voici-pourquoi-lenquete-sur-le-vol-de-donnees-chez-desjardins-a-dure-5-ans

Why AI needs a “nutrition label” (Kasia Chmielinski | TED Salon: The Rockefeller Foundation) https://www.ted.com/talks/kasia_chmielinski_why_ai_needs_a_nutrition_label

Vol massif de données personnelles chez Desjardins: les données compromises le sont pour toujours https://www.journaldemontreal.com/2024/06/14/vol-massif-de-donnees-personnelles-chez-desjardins–quand-les-donnees-sont-compromises-une-fois-elles-le-sont-pour-toujours-previennent-des-experts

Meta suspend son projet après le dépôt de 11 plaintes en Europe https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-14/donnees-personnelles-et-ia/meta-suspend-son-projet-apres-le-depot-de-11-plaintes-en-europe.php

Pendant que l’IA avance, l’encadrement continue de se faire attendre https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2080787/intelligence-artificielle-loi-canada-c27

Comment les systèmes de Meta utilisent vos données https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-16/intelligence-artificielle/comment-les-systemes-de-meta-utilisent-vos-donnees.php

Can A.I. Answer the Needs of Smaller Businesses? Some Push to Find Out. https://www.nytimes.com/2024/06/17/business/economy/artificial-intelligence-small-business.html

How A.I. Is Revolutionizing Drug Development https://www.nytimes.com/2024/06/17/business/ai-drugs-development-terray.html

The digital marketing did not cause the sales https://www.linkedin.com/pulse/digital-marketing-did-cause-sales-dr-augustine-fou-xpgwe/

Microsoft’s all-knowing Recall AI feature is being delayed https://www.theverge.com/2024/6/13/24178144/microsoft-windows-ai-recall-feature-delay via @Verge

Accès à la première ligne: l’application Votre Santé tablettée sans raison https://www.journaldemontreal.com/2024/06/19/lapplication-votre-sante-tablettee-sans-raison#cxrecs_s

Québec prête 750 000$ à une firme qui veut aider les petits influenceurs https://www.journaldemontreal.com/2024/06/19/quebec-prete-750-000-a-une-firme-qui-veut-aider-les-petits-influenceurs

Facebook a supprimé plus de 15 milliards de faux comptes en deux ans – https://comarketing-news.fr/facebook-a-supprime-plus-de-15-milliards-de-faux-comptes-en-deux-ans/

Via RT @ilyasut

We will pursue safe superintelligence in a straight shot, with one focus, one goal, and one product. We will do it through revolutionary breakthroughs produced by a small cracked team. Join us:

https://ssi.inc/

A family discovered—and ultimately accepted—the grim reality for young influencers on Instagram: The followers include large numbers of men who take sexual interest in children https://www.wsj.com/tech/young-influencers-instagram-meta-safety-risks-6d27497e

« Robot nurse » à la rescousse https://www.lapresse.ca/actualites/retour-vers-le-futur-a-l-hopital-du-suroit/2024-06-20/robot-nurse-a-la-rescousse.php

Un idéologue est un danger public https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2024-06-20/un-ideologue-est-un-danger-public.php

Les États-Unis interdisent le logiciel antivirus russe Kaspersky https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-20/proximite-avec-moscou/les-etats-unis-interdisent-le-logiciel-antivirus-russe-kaspersky.php

Au-delà du succès de Nvidia, comment exploiter le filon de l’IA? https://www.journaldemontreal.com/2024/06/23/au-dela-du-succes-de-nvidia-comment-exploiter-le-filon-de-lia

Entrevue avec le chercheur Jonathan Roberge | « L’IA n’est ni parfaite ni démoniaque » https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-26/entrevue-avec-le-chercheur-jonathan-roberge/l-ia-n-est-ni-parfaite-ni-demoniaque.php

5 réflexions de Jean-Marc Léger pour inspirer les jeunes d’aujourd’hui https://www.journaldemontreal.com/2024/06/25/5-reflexions-de-jean-marc-leger-pour-inspirer-les-jeunes-daujourdhui Très inspirante = MERCI

Souvent c’est moi qui fait du transfert de connaissances vers mes clients. Mais il arrive que les connaissances prennent le chemin inverse. Hier avec un client particulièrement innovant et allumé, j’ai pris connaissance du concept de révolution “phygital” sur laquelle je vais me pencher. https://thecxlead.com/topics/phygital/#anatomy-of-a-phygital-experience-strategy

Intelligence artificielle | Pourquoi le Canada ne commercialise-t-il pas le fruit de ses recherches ? https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-26/intelligence-artificielle/pourquoi-le-canada-ne-commercialise-t-il-pas-le-fruit-de-ses-recherches.php

L’actualité des Jeux olympiques avec un commentateur sportif généré par l’IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-06-26/l-actualite-des-jeux-olympiques-avec-un-commentateur-sportif-genere-par-l-ia.php

L’industrie de la musique porte plainte contre des services d’IA https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2083563/industrie-musique-poursuite-service-intelligence-artificielle

Des victimes d’agression sexuelle dans le métavers https://www.journaldemontreal.com/2024/06/27/des-victimes-dagression-sexuelle-dans-le-metavers

Via RT@StartupArchive_

https://x.com/StartupArchive_/status/1805931516570288496

Perplexity founder Aravind Srinivas explains the “user is never wrong” philosophy of Larry Page

Aravind recounts a story of Larry Page’s meeting with the CEO of Excite. Excite was the #2 search engine behind Yahoo at the time, and they were interested in buying Google. The two CEOs compared the search results of their products side-by-side. When Google’s results were clearly better, Excite’s CEO tried to excuse his product’s performance: “If you typed the query this way, it would’ve worked.” Aravind believes this is an important difference in philosophy between Google and Excite. Larry Page believed that a search engine should give high quality answers regardless of what the user typed: “You do all the magic behind the scenes so that even if the user was lazy, even if there were typos… they still got the answer and they love the product.” Today Google dominates search, and most people have never heard of Excite. Aravind believes the best AI products will adopt this same philosophy and that “prompt engineering” won’t be a long-term thing. “I think you want to make products work where a user doesn’t even ask for something. You know that they want it and you give it to them… People are lazy and a better product should be one that allows you to be more lazy, not less. Products need to have some magic to them, and the magic comes from letting you be more lazy.”

Ces influenceurs qui influencent mal: vers un meilleur encadrement pour éviter les dérives? https://www.journaldemontreal.com/2024/07/06/ces-influenceurs-qui-influencent-mal–vers-un-meilleur-encadrement-pour-eviter-les-derives

ça va très (trop) vite: Exclusive: OpenAI working on new reasoning technology under code name ‘Strawberry’ https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-working-new-reasoning-technology-under-code-name-strawberry-2024-07-12/

Google proposera de surveiller gratuitement vos données sur le web clandestin https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2088805/google-donnees-personnelles-dark-web

Google change d’avis et garde les « cookies » https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-07-22/google-change-d-avis-et-garde-les-cookies.php

Les images d’abus envers les enfants se multiplient, avertit Europol https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-07-22/intelligence-artificielle/les-images-d-abus-envers-les-enfants-se-multiplient-avertit-europol.php

Meta AI répond maintenant aux requêtes en français https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2090630/meta-ai-francais-facebook

