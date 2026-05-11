Le marché du renseignement issu de sources ouvertes connait une expansion documentée. Selon les analystes de Market Research Future, le marché mondial de l’OSINT devrait croitre à un taux composé de 20,65 % par an entre 2025 et 2035. Les vendeurs d’outils sont légion. Les acheteurs avertis, beaucoup moins.
La majorité des organisations qui achètent du renseignement aujourd’hui paient pour une seule discipline en croyant acheter le tout. Ce billet propose une thèse simple : la valeur du métier ne réside ni dans la maitrise d’une discipline, ni dans la sophistication d’un outil, mais dans le croisement éclairé des trois.
Trois disciplines, trois lentilles
OSINT, SOCMINT et HUMINT sont trois familles distinctes du renseignement, chacune avec ses sources, ses méthodes et ses angles morts.
L’OSINT — la matière publique brute
L’OSINT (Open Source Intelligence, ou renseignement de sources ouvertes) couvre tout ce qui est légalement et publiquement accessible : presse, registres d’entreprises, rapports financiers, brevets, jurisprudence, bases de données gouvernementales, sites web. C’est la base de toute pratique sérieuse en intelligence d’affaires. La diligence raisonnable, la veille concurrentielle et le suivi réputationnel reposent en grande partie sur elle.
L’OSINT a un défaut : tout le monde y a accès. Comme le note Octopus Intelligence dans une analyse de 2025, l’OSINT ne consiste plus à collecter — tout le monde collecte — mais à interpréter plus vite et plus finement que ses concurrents. La valeur s’est déplacée de la cueillette vers l’analyse.
Le SOCMINT — la sous-discipline qui a pris son indépendance
Le SOCMINT (Social Media Intelligence, ou renseignement des médias sociaux) est techniquement une sous-discipline de l’OSINT. Mais il s’est autonomisé pour de bonnes raisons. Le terme a été introduit en 2012 par Sir David Omand, Jamie Bartlett et Carl Miller dans un article fondateur publié dans Intelligence and National Security. Leur thèse : les médias sociaux exigent une approche méthodologique distincte parce qu’ils combinent volume massif, données comportementales et risque éthique.
En pratique, le SOCMINT requiert des compétences que l’OSINT classique n’exige pas : analyse de sentiment multilingue, dédoublonnage de comptes, détection de coordination inauthentique, cartographie d’influence. C’est aussi le terrain où l’éthique se complique — la frontière entre veille légitime et surveillance intrusive est fine.
Le HUMINT — ce qui ne s’achète pas
Le HUMINT (Human Intelligence, ou renseignement humain) est la plus ancienne discipline et celle qu’on industrialise le moins facilement. Dans le secteur privé légitime, il ne s’agit évidemment pas d’opérations clandestines, mais de la valeur d’un réseau professionnel cultivé sur des années : un appel à un ancien collègue, une conversation en marge d’un événement sectoriel, un café avec un journaliste bien informé.
La firme Armada Risk Consulting énonce une règle qui résume bien ce qui distingue le HUMINT légitime : une source humaine est d’abord une amie, pas un fournisseur. Cette discipline repose sur la patience stratégique et la confiance — deux choses qu’aucune plateforme ne fournit clé en main.
L’industrie vend des outils. Vous avez besoin d’un croisement.
Voilà où je deviens franche. La majorité des fournisseurs vendent une discipline en se présentant comme offrant le tout. Une firme spécialisée en monitorage des médias sociaux vous vendra une « solution d’intelligence » alors qu’elle ne maitrise que le SOCMINT. Une plateforme OSINT vous promettra une vision à 360° alors qu’elle ignore tout ce qui ne s’indexe pas. Le HUMINT, lui, est rarement vendu comme tel — parce qu’on ne peut pas le mettre en tableau de bord.
Or, le renseignement utile à une décision stratégique se construit presque toujours par triangulation :
- Une rumeur sectorielle captée sur LinkedIn (SOCMINT), recoupée avec un dépôt réglementaire récent (OSINT) et confirmée par un contact bien placé (HUMINT) devient une intelligence défendable.
- Un signal financier ambigu dans un rapport annuel (OSINT) prend un sens différent quand on le croise avec le sentiment des employés (SOCMINT) et une conversation avec un ex-cadre (HUMINT).
Aucune discipline isolée ne donne cette qualité de lecture. Et aucun outil, aussi sophistiqué soit-il, ne fait le croisement à votre place — parce qu’il exige un jugement humain sur la valeur relative de chaque source dans un contexte donné.
Le piège amplifié par l’IA générative
L’arrivée massive des outils d’IA générative dans les flux de travail OSINT amplifie le risque pour les organisations qui pratiquent une seule discipline. Deux problèmes documentés méritent qu’on s’y arrête.
Le premier est la fabulation (anglicisme courant : hallucination). Comme l’a documenté OSINT.uk en 2025, un fait fabulé peut faire dérailler une évaluation de menace ou produire de fausses attributions. Le problème ne disparait pas avec la sophistication du modèle — il en est une propriété structurelle.
Le second est plus pernicieux : le biais de complaisance. Une étude de DeepMind publiée en 2025 a démontré que les modèles abandonnent une réponse correcte face à un contre-argument confiant — même quand ils détenaient initialement la bonne réponse avec une certitude élevée. Pour l’analyste qui utilise l’IA comme partenaire de raisonnement, le risque est de voir ses propres biais validés plutôt que confrontés.
Ces deux risques sont nettement atténués quand l’analyste pratique les trois disciplines : le HUMINT corrige les fabulations OSINT, le SOCMINT signale les angles morts du HUMINT, et le jugement humain triangulé reste l’ultime garde-fou.
Ce que ça change pour les dirigeants qui achètent du renseignement
Trois principes opérationnels :
- Ne pas confondre outil et discipline. Un fournisseur qui ne parle que de sa plateforme vend de la donnée, pas du renseignement.
- Exiger la méthode de triangulation. Demandez explicitement comment une conclusion stratégique a été croisée entre au moins deux disciplines — idéalement trois.
- Valoriser le HUMINT comme différenciateur. C’est la seule des trois disciplines qu’aucune intelligence artificielle ne produira jamais. C’est aussi celle qui justifie les honoraires d’un mandat sur mesure.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre OSINT et SOCMINT ?
L’OSINT englobe toutes les sources ouvertes (presse, registres, sites publics, médias sociaux). Le SOCMINT est une sous-discipline qui se concentre exclusivement sur les médias sociaux et qui requiert des méthodologies spécifiques d’analyse comportementale et de détection d’inauthenticité.
Le HUMINT est-il légal en contexte commercial ?
Oui, lorsqu’il prend la forme d’entretiens consentis, d’observation directe en contextes publics, ou de mobilisation de réseaux professionnels existants. Il devient problématique s’il implique manipulation, rémunération opaque de sources internes aux concurrents, ou collecte d’informations protégées.
Quel outil de monitorage devrais-je adopter en premier ?
Aucun, tant que vous n’avez pas clarifié ce que vous cherchez à apprendre et qui s’occupera de croiser les sources. Acheter un outil avant d’avoir défini la méthode produit du bruit, pas de l’intelligence.
Michelle Blanc, M.Sc., consulte en transformation numérique, GEO et renseignement stratégique chez Analyweb Inc. et collabore comme sous-traitante en OSINT/SOCMINT pour des firmes spécialisées en gestion du risque. Pionnière francophone du blogue depuis 2005, plus de 2 800 articles publiés sur michelleblanc.com.
Note : Les outils d’intelligence artificielle ont été utilisés comme aide à la création de ce document. Mais le contenu a été développé, édité, modifié et approuvé par un humain afin de valider et d’augmenter sa pertinence.