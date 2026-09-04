GEO, GSO, AEO, LLMO : la guerre des acronymes est une guerre de tableaux de bord

Par Michelle Blanc, M.Sc. — 4 septembre 2026
Une lectrice m’écrit : « Il semble que le GEO se transforme en GSO. Est-ce une manœuvre de Google pour faire oublier son manque de clics ? »
Bonne question, mauvaise cible. Non, GSO ne vient pas de Google. Mais l’intuition derrière la question est juste : il y a bel et bien une bataille de récit autour des clics perdus, et j’en ai documenté le mécanisme principal en mai dernier. L’inflation d’acronymes en fait partie, mais elle relève d’acteurs différents et d’une logique différente. Démêlons.
GSO n’a pas d’acte de naissance
Commençons par le fait le plus simple à vérifier : GEO a une origine documentée, GSO n’en a pas.
GEO — Generative Engine Optimization — est le terme académique de référence, introduit en 2023 par des chercheurs de Princeton et de l’IIT Delhi. Il y a un article, des auteurs, une conférence, un numéro arXiv. On peut le lire, le critiquer, le citer. GSO — Generative Search Optimization — n’a rien de tel. Pas d’article fondateur, pas d’auteur identifiable, pas de définition stable. C’est un synonyme d’industrie, particulièrement fréquent en France, qui désigne exactement la même discipline.
Et ce n’est pas le seul. L’inventaire actuel des étiquettes en circulation pour désigner la même chose : AEO (Answer Engine Optimization), LLMO (Large Language Model Optimization), AIO (AI Optimization), GAIO (Generative AI Optimization), GSO, ASO (Agentic Search Optimization), sans compter « AI SEO » et « SEO for AI » ou « référencement IA ».
Le constat était déjà posé par Digiday à l’automne 2025 : il n’existe aucune taxonomie commune, et agences, éditeurs et spécialistes du marketing ont adopté une série d’acronymes différents pour décrire la même tendance. Dix mois plus tard, la liste s’est allongée, pas raccourcie.
Quand un champ produit un acronyme par trimestre, ce n’est pas une discipline qui se raffine. C’est un marché qui se segmente.
Non, ce n’est pas Google — et j’ai déjà expliqué ce que Google fait vraiment
L’hypothèse de ma lectrice mérite d’être traitée sérieusement, parce qu’elle est intuitive. Si Google perd des clics et se fait poursuivre pour ça, réétiqueter le problème serait une diversion élégante.
Sauf que la manœuvre de Google va exactement dans l’autre sens, et c’est ce que j’analysais dans Pourquoi Google déteste soudainement le GEO en mai 2026. Le 15 mai 2026, Google publiait sa première documentation officielle sur l’optimisation pour la recherche IA générative, avec une conclusion sans ambiguïté : de son point de vue, optimiser pour la recherche générative revient à optimiser pour l’expérience de recherche, et c’est donc encore du SEO. Le guide officiel et la mise à jour des politiques anti-pourriel sont publics.
Google ne crée pas d’acronyme. Google en détruit. Et c’est cohérent avec son intérêt : reconnaître une discipline distincte, ce serait admettre que la recherche a changé de nature — ce qui ouvre immédiatement le dossier de la valeur transférée des éditeurs vers Google, actuellement plaidé devant les tribunaux américains et européens.
Le contrôle du récit sur les clics perdus, Google l’exerce par deux dispositifs beaucoup plus efficaces qu’un sigle. Premièrement, la thèse des clics rebonds : selon Liz Reid, responsable de Google Search, les AI Overviews n’éliminent pas les clics vers les sites, mais surtout les visites éclair où l’internaute vient chercher un fait unique. Autrement dit : le clic perdu ne valait rien. Deuxièmement, les données de citation : selon Seer Interactive (novembre 2025), les marques citées dans un AI Overview obtiennent 35 % de clics organiques et 91 % de clics payants de plus que les marques non citées. Traduction : ce n’est pas Google qui vous a pris vos clics, c’est vous qui n’avez pas su vous faire citer.
C’est habile. Ce n’est pas faux non plus, et c’est ce qui le rend efficace.
Alors pourquoi tant d’acronymes ? À cause du vide de mesure
Voici la vraie explication, et elle est plus intéressante que la théorie du complot.
Personne ne s’entend sur ce qu’il faut mesurer. Et quand personne ne s’entend sur la mesure, chacun invente un nom pour la chose qu’il vend.
Regardons les chiffres publiés au premier semestre 2026 sur la part de marché des moteurs génératifs — une question apparemment simple.
- SE Ranking (juin 2026) : ChatGPT représente 74,78 % du trafic de référence provenant des IA, suivi de Gemini à 11,56 %, Perplexity à 7,23 %, Copilot à 3,51 % et Claude à 2,62 %.
- Goodie (mai 2026), sur un panel de marques B2B, mars-avril 2026 : ChatGPT à 62,6 %, Claude à 18,5 %, Gemini à 10,6 %, Perplexity à 7,3 %.
- SearchSignal (février 2026), agrégeant Conductor, Adobe Analytics et Cloudflare sur 2024-2025 : ChatGPT à environ 78 %, Perplexity deuxième à 15 %, Gemini à 6,4 %.
- Similarweb (29 juillet 2026) : la part de ChatGPT dans le trafic web mondial de l’IA générative est passée d’environ 76 % il y a un an à environ 53 %, pendant que Gemini dépassait le quart du total.
Claude à 2,62 % chez l’un, à 18,5 % chez l’autre, publiés à un mois d’intervalle. Perplexity deuxième chez l’un, quatrième chez l’autre. Ces écarts ne sont pas des erreurs : ce sont des populations et des définitions différentes — trafic mondial tous secteurs contre panel B2B, trafic de référence contre trafic web total, périodes qui ne se recouvrent pas. Chaque firme mesure quelque chose de réel. Aucune ne mesure la même chose.
Et chacune de ces firmes vend un outil de suivi de visibilité IA. Un outil a besoin d’une catégorie. Une catégorie a besoin d’un nom. C’est là que naissent les acronymes.
Ce n’est pas de la mauvaise foi, la plupart du temps. C’est de la différenciation commerciale dans un marché où le produit est encore mal défini. Mais l’effet net, pour une PME qui essaie de comprendre où investir, c’est un brouillard.
L’ordre de grandeur qu’il faut avoir le courage de dire
Puisqu’on parle de rigueur : voici la donnée qui dérange, y compris ceux d’entre nous qui vendent du GEO.
Selon les données Cloudflare Radar analysées en août 2026, en mai 2026, Google a envoyé 87,63 % de tout le trafic de référence provenant de la recherche. Bing : 3,45 %. TikTok : 3,26 %. DuckDuckGo : 1,38 %. L’ensemble des agents conversationnels IA réunis — ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity — : 0,29 %. La part de ChatGPT a progressé de 47 % sur un an, de 0,19 % à 0,28 % : la ligne qui croît le plus vite du tableau, et qui reste une erreur d’arrondi.
SE Ranking arrive à un ordre de grandeur comparable : les plateformes d’IA représentent 0,32 % de tout le trafic web, contre 0,24 % en 2025 et 0,02 % en 2024.
Quiconque vous dit que l’IA générative a remplacé la recherche vous vend quelque chose. Le trafic de référence issu des IA croît vite, à partir d’une base minuscule.
Alors pourquoi s’en occuper ? Pour trois raisons, et il faut les nommer précisément plutôt que d’agiter des pourcentages.
Un. La citation n’est pas le clic. Quand un modèle génératif recommande un fournisseur à un dirigeant qui ne cliquera jamais, la décision d’affaires se prend quand même. Ce que le trafic de référence mesure, c’est le résidu : la fraction des cas où l’usager a voulu vérifier. L’influence en amont n’apparaît dans aucun tableau de bord.
Deux. L’asymétrie d’extraction est massive et documentée. Toujours selon les données Cloudflare Radar, le robot d’Anthropic explore 11 122 pages pour chaque visite humaine renvoyée ; le ratio d’OpenAI est de 857 pour 1 ; celui de Google, de 5 pour 1. Vos contenus alimentent ces systèmes que vous en tiriez du trafic ou non. La seule question qui reste est de savoir s’ils vous nomment.
Trois. Le trafic de référence est petit, mais l’usage ne l’est pas. À Google I/O en mai 2026, Liz Reid a confirmé qu’AI Mode avait dépassé le milliard d’utilisateurs mensuels et que le volume de requêtes avait plus que doublé chaque trimestre depuis le lancement. L’écart entre l’usage et le trafic renvoyé, c’est précisément la valeur captée en chemin.
Le chiffre le plus cité de 2026, et sa vraie signification
Tant qu’à parler de mesure : le chiffre le plus repris cette année mérite d’être lu correctement, et je l’avais moi-même présenté trop rapidement dans mon billet de mai.
Ahrefs a mesuré une baisse de 58 % du taux de clic en première position sur les mots-clés déclenchant un AI Overview, en comparant décembre 2023 et décembre 2025 sur 300 000 mots-clés. Le chiffre est réel. Mais il n’est pas mesuré contre 2023 : il est mesuré contre une projection de ce qu’aurait été le taux en décembre 2025 sans AI Overview. Or les mots-clés comparables sans AI Overview ont eux aussi chuté de façon importante sur la même période. Environ la moitié du déclin était déjà en cours.
La lecture honnête : les AI Overviews ont réduit de moitié un taux de clic qui avait déjà été réduit de moitié. C’est encore accablant. Ce n’est pas la même affirmation.
Le seul désaccord qui compte : le périmètre
Oubliez le nom. La vraie ligne de fracture est ailleurs, et elle est simple.
La position de Google du 15 mai ne couvre que Google Search — AI Mode et AI Overviews. Elle ne couvre ni ChatGPT Search, ni Perplexity, ni Claude, ni les autres moteurs génératifs.
Quand Google dit « c’est du SEO », Google dit une chose vraie à l’intérieur de Google. Le problème, c’est que Google ne détient plus l’exclusivité de l’intermédiation. Avec ChatGPT sous la barre des 55 % du trafic web de l’IA générative, et Gemini comme Claude qui détiennent des parts significatives et croissantes, une stratégie construite autour d’un seul assistant ne touche plus qu’une fraction décroissante du public utilisateur d’IA.
C’est ça, la différence entre faire du SEO et faire du GEO. Pas une technique secrète. Un périmètre : plusieurs moteurs, plusieurs architectures de récupération, plusieurs logiques d’attribution du crédit éditorial, plusieurs comportements de citation.
Le cas du llms.txt : mort comme levier, vivant comme convention
Un exemple concret de ce que produit le brouillard des acronymes. Le fichier llms.txt a été vendu pendant dix-huit mois comme le levier technique du GEO. J’en ai moi-même publié une analyse détaillée en mai 2026, avec mon propre fichier commenté section par section. Ce billet contenait déjà la nuance sur l’absence d’effet mesuré. Les données publiées depuis sont plus tranchantes, et une position qui n’évolue pas devant la donnée n’est pas une position, c’est une posture.
L’état des lieux, en août 2026 : Ahrefs a analysé 137 000 sites et constaté que 97 % des fichiers llms.txt n’ont reçu aucune requête en mai 2026, et qu’aucun robot d’IA n’est allé chercher un fichier qui n’existait pas encore. SE Ranking, sur près de 300 000 domaines, n’a trouvé aucune corrélation avec les citations par les LLM ; retirer la variable de leur modèle en améliorait la précision. La documentation d’OpenAI pour son robot de recherche mentionne le robots.txt et les listes d’adresses IP publiées, sans aucune référence au llms.txt. Et John Mueller a précisé que l’équipe Google Search ne l’utilise ni ne l’endosse — les fichiers apparus sur certains sites de Google venaient simplement de leur système de gestion de contenu interne.
Ce qui n’est pas mort : l’usage d’origine. La proposition vient de Jeremy Howard, d’Answer.AI, le 3 septembre 2024, et l’objectif était l’efficacité en jetons — donner à un agent qu’on pointe vers un site un index propre en Markdown plutôt que du HTML encombré. Ce n’était pas un signal de classement. Pour cet usage-là, ça fonctionne, et c’est pourquoi les sites de documentation technique l’ont adopté.
Et l’honnêteté oblige à préciser ce qu’on ne sait pas : personne n’a de déclaration officielle d’OpenAI, d’Anthropic ou de Perplexity confirmant ou niant que leurs robots analysent le fichier. L’absence de démenti n’est pas une preuve de lecture, et l’absence de confirmation n’est pas une preuve d’indifférence. Ce que la donnée établit, c’est l’absence d’effet mesurable sur les citations. Pas l’impossibilité d’un effet futur.
Ce qu’il faut faire, concrètement
Sur le vocabulaire. Gardez GEO. C’est le terme avec une origine académique vérifiable, c’est le plus adopté à l’international, et c’est celui qu’un client pourra retrouver dans une littérature de recherche s’il veut vérifier. Adopter GSO maintenant, c’est adopter le vocabulaire des fournisseurs d’outils plutôt que celui de la source. Si un prestataire vous explique que GSO est une discipline nouvelle et distincte du GEO, demandez-lui l’article fondateur. Il n’y en a pas.
Sur la mesure. Avant d’accepter un chiffre de part de marché IA, exigez trois choses : la population mesurée, la période exacte, et ce que le fournisseur vend. Les quatre études citées plus haut sont toutes défendables et toutes incompatibles. Un tableau de bord qui n’expose pas sa méthodologie n’est pas un outil de mesure, c’est un argumentaire de vente.
Sur les indicateurs à suivre. Le taux de citation par moteur, pas le trafic global d’IA. La justesse de la description de votre organisation par chaque modèle, mesurée à intervalles réguliers avec les mêmes questions. Les conversions attribuées aux sessions issues d’IA. Et vos propres indicateurs d’affaires — ventes, demandes entrantes, abonnements — parce qu’à un ordre de grandeur de 0,3 %, aucune métrique de trafic ne racontera l’histoire complète.
Sur ce qu’il faut ignorer. Toute offre construite autour d’un acronyme plutôt qu’autour d’un résultat vérifiable. Toute promesse de positionnement garanti dans ChatGPT. Et tout fichier miracle.
Le fond de l’affaire
L’industrie du référencement traverse un moment inconfortable : elle sait que quelque chose d’important est en train de changer, elle ne sait pas encore le mesurer, et elle doit quand même facturer.
D’où les acronymes. Ils remplissent un vide conceptuel avec du vocabulaire. GSO, AEO, LLMO, GAIO, ASO : ce sont des reçus émis pour un service dont personne ne sait encore établir le prix.
Le travail réel, lui, n’a pas changé de nature depuis deux ans. Publier du contenu original sur son propre domaine, sous un nom d’auteur identifiable, dans un champ où l’on a une expertise vérifiable, structuré proprement, daté, sourcé. Et surveiller activement comment les machines décrivent votre organisation. Ça s’appelait du bon SEO, ça s’appelle maintenant du GEO parce que le périmètre s’est élargi à une demi-douzaine de moteurs qui ne fonctionnent pas pareil.
Le reste, c’est de la papeterie.
À propos de l’auteure
Michelle Blanc, M.Sc. (commerce électronique, HEC Montréal), est consultante senior chez Analyweb Inc. depuis 2005 et chargée de cours en marketing entrepreneurial à HEC Montréal. Elle est spécialisée en stratégie d’IA générative et agentique, GEO (Generative Engine Optimization) et renseignement OSINT/SOCMINT. Décorée de la Médaille du couronnement du roi Charles III en 2025 pour sa contribution à l’innovation numérique au Canada. Autrice de Confessions d’une experte (2025) et de La Promptothèque (2026). Pour des mandats : Michelle.blanc.analyweb@gmail.com
Note méthodologique
Sources primaires consultées directement : documentation officielle Google Search Central sur l’optimisation pour les fonctionnalités d’IA générative (15 mai 2026) et politiques anti-pourriel ; article fondateur du GEO (Aggarwal et coll., 2023) ; étude Ahrefs sur les AI Overviews et le taux de clic ; étude SE Ranking sur le trafic issu des IA (juin 2026) et sur l’adoption du llms.txt ; rapport Goodie AI Search Traffic vague 2 (panel B2B, mars-avril 2026) ; statistiques Similarweb sur l’IA générative (29 juillet 2026) ; analyse Digiday sur la taxonomie des acronymes.
Données rapportées par des tiers, non vérifiées à la source primaire : les chiffres Seer Interactive de novembre 2025 sur les marques citées ; l’analyse des données Cloudflare Radar ; le repère SearchSignal ; les chiffres d’usage d’AI Mode annoncés à Google I/O ; l’étude Ahrefs sur 137 000 sites. Traitez-les comme indicatifs.
Avertissement méthodologique assumé : les études de part de marché citées dans ce billet sont produites par des firmes qui vendent des outils de mesure de visibilité IA. Elles sont utilisées ici précisément pour démontrer leur incompatibilité mutuelle, pas pour établir une part de marché.
Opinion de l’auteure, clairement distinguée des faits : l’analyse de la prolifération d’acronymes comme symptôme d’un vide de mesure plutôt que d’une évolution disciplinaire. Le conflit d’intérêts structurel de Google entre son modèle publicitaire et sa stratégie IA a été développé dans le billet du 20 mai 2026.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre GEO et GSO ?
Aucune différence de fond. GEO (Generative Engine Optimization) est le terme issu d’un article de recherche de 2023 signé par des chercheurs de Princeton et de l’IIT Delhi. GSO (Generative Search Optimization) est un synonyme employé dans l’industrie, particulièrement en France, sans article fondateur ni définition stable. Les deux désignent la même pratique : rendre une organisation identifiable et citable par les moteurs génératifs.
Google a-t-il inventé le terme GSO ?
Non. Aucune documentation de Google n’emploie ce terme. La position officielle de Google, publiée le 15 mai 2026, est au contraire que l’optimisation pour la recherche IA générative relève encore du SEO. Cette position ne couvre que Google Search — AI Mode et AI Overviews — et pas ChatGPT, Claude, Perplexity ou les autres moteurs génératifs.
Quelle part du trafic web provient réellement des IA génératives ?
Les mesures varient selon la population étudiée. Les données Cloudflare Radar situent l’ensemble des agents conversationnels IA à 0,29 % du trafic de référence issu de la recherche en mai 2026, contre 87,63 % pour Google. SE Ranking situe les plateformes d’IA à 0,32 % de tout le trafic web en 2026. Ces chiffres croissent rapidement mais partent d’une base très faible. L’enjeu du GEO se situe davantage dans la citation et l’influence sur la décision que dans le volume de clics renvoyés.
Pourquoi les études sur la part de marché des IA donnent-elles des résultats aussi différents ?
Parce qu’elles mesurent des populations et des périodes différentes — trafic mondial tous secteurs, panel de marques B2B, trafic de référence ou trafic web total — et qu’elles sont publiées par des firmes qui commercialisent des outils de mesure de visibilité IA. Avant d’utiliser un chiffre, il faut vérifier la population mesurée, la période exacte et l’intérêt commercial de l’émetteur.
Le fichier llms.txt améliore-t-il les citations par les IA ?
Aucune donnée publiée à ce jour ne le démontre. Ahrefs a analysé 137 000 sites et constaté que 97 % des fichiers n’avaient reçu aucune requête en mai 2026. SE Ranking, sur près de 300 000 domaines, n’a trouvé aucune corrélation avec la fréquence de citation. Le fichier conserve son utilité d’origine — un index propre pour les agents pointés vers un site de documentation technique — mais il ne faut en attendre aucun gain de citation.
Quels indicateurs suivre en GEO en 2026 ?
Le taux de citation par moteur génératif plutôt que le trafic global issu des IA ; la justesse de la description de votre organisation par chaque modèle, mesurée à intervalles réguliers avec des questions identiques ; les conversions attribuées aux sessions issues d’IA ; et vos propres indicateurs d’affaires — ventes, demandes entrantes, abonnements.
Note de transparence sur l’usage de l’IA
Ce billet a été rédigé avec l’aide de Claude (Anthropic). L’angle éditorial, la thèse et l’opinion sont de l’auteure. Chaque chiffre a été vérifié et étiqueté selon qu’il provient d’une source primaire ou d’un agrégateur, et cette distinction est explicite dans la note méthodologique — parce qu’un billet qui reproche à l’industrie son flou de mesure doit exposer la sienne.