Le Samedi 23 août prochain, mon blogue d’affaires aura 20 ans. Mon URL Michelleblanc.com est encore plus vieille, mais mon premier billet de blogue ici remontera à 20 ans. J’ai blogué pour LesAffaires et l’Association Marketing Montréal, mais c’est ici que vous pouvez retrouver mes 2877 billets de blogue et les 14941 commentaires de vous mes lecteurs. Pour vous remercier et pour souligner fièrement ce jalon, je vous offre ce livre blanc De l’évolution du web et des médias sociaux – De la révolution silencieuse à l’ère de l’IA (1990 – 2025)
Vous y trouverez :
Une analyse approfondie basée sur 20 ans d’observation
et plus de 2500 billets
Découvrez comment les technologies numériques ont transformé notre société, nos
entreprises et nos vies quotidiennes. Cette analyse unique vous offre:
• Un regard expert sur l’évolution du Web 1.0 au Web 3.0
• Une perspective francophone sur des enjeux mondiaux
• Des stratégies concrètes pour naviguer dans l’écosystème numérique actuel
• Une vision prospective des défis et opportunités qui nous attendent
« Une lecture essentielle pour quiconque souhaite comprendre non seulement l’histoire du
web, mais aussi son avenir. »
J’ai expérimenté avec ChatGPT, Grok, Gemini et Copilot pour faire le tour de mes archives et monter ce livre blanc, mais aucun d’entre eux n’arrivait à réaliser cette tâche colossale sauf ce cher Claude d’Anthropic.
Aussi, sachez qu’une version beaucoup plus volumineuse, détaillée et avec de nombreux exemples est présentement entre les mains de mon éditeur et elle sera disponible chez votre Libraire ou sur Amazon dans les prochains mois.
Alors bonne lecture et n’hésitez pas à commenter ici ou sur votre linkedIn, X ou Facebook préféré.
MERCI ENCORE DE VOTRE LECTORAT