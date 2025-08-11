Mai 2025
12 mai 2025
Comment sécuriser son téléphone avant de passer la frontière?
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-12/vie-numerique/comment-securiser-son-telephone-avant-de-passer-la-frontiere.php
Guide pratique pour protéger ses données personnelles lors des contrôles frontaliers.
13 mai 2025
L’État québécois visé par plus de 200 cyberattaques par jour
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/13/plus-de-200-cyberattaques-par-jour
Révélation de l’ampleur des cyberattaques contre les institutions gouvernementales québécoises.
14 mai 2025
Système de paie du réseau de la santé en déroute: un autre coûteux bordel informatique prévisible, comme SAAQclic
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/14/systeme-de-paie-du-reseau-de-la-sante-en-deroute–un-autre-couteux-bordel-informatique-previsible-comme-saaqclic
Nouveau fiasco informatique dans le système de santé québécois, comparé aux problèmes de SAAQclic.
15 mai 2025
The Forecast for 2027? Total A.I. Domination.
https://www.nytimes.com/2025/05/15/opinion/artifical-intelligence-2027.html?smid=tw-share
Analyse prospective prédisant une domination totale de l’IA d’ici 2027 dans de nombreux secteurs économiques et sociaux.
La Baie d’Hudson vend son nom et ses marques à Canadian Tire pour 30 millions
https://lapresse.ca/affaires/entreprises/2025-05-15/la-baie-d-hudson-vend-son-nom-et-ses-marques-a-canadian-tire-pour-30-millions.php
Transaction commerciale majeure dans le secteur de la vente au détail canadien.
Attention au fisc si vous vendez en ligne sur Marketplace
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/15/attention-au-fisc-si-vous-vendez-en-ligne-sur-marketplace
Avertissement sur les implications fiscales de la vente en ligne sur les plateformes de marketplace.
16 mai 2025
Nigeria: TikTok, nouvel outil de propagande pour les djihadistes
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/16/nigeria-tiktok-nouvel-outil-de-propagande-pour-les-djihadistes
Utilisation de TikTok par des groupes terroristes au Nigeria pour leur propagande.
Le gouvernement Legault embarrassé par la commission Gallant
https://www.lapresse.ca/actualites/2025-05-16/fiasco-saaqclic/le-gouvernement-legault-embarrasse-par-la-commission-gallant.php
Impact politique des révélations de la commission d’enquête sur le fiasco SAAQclic.
18 mai 2025
Réparer les rues grâce à l’intelligence artificielle : Gatineau en pleine transition
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2165446/intelligence-artificielle-ville-gatineau
Initiative de la ville de Gatineau d’utiliser l’IA pour optimiser la réparation des infrastructures routières.
IA et guerres commerciales au programme du rendez-vous annuel du secteur
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-18/geants-des-semi-conducteurs/ia-et-guerres-commerciales-au-programme-du-rendez-vous-annuel-du-secteur.php
Analyse des enjeux d’IA et de géopolitique technologique dans l’industrie des semi-conducteurs.
Élections en Roumanie : le fondateur de Telegram accuse la France d’ingérence
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2165956/presidentielle-roumanie-fondateur-telegram-accuse-france-ingerence
Accusations du fondateur de Telegram contre la France concernant les élections roumaines.
19 mai 2025
How Miami Schools Are Leading 100,000 Students Into the A.I. Future
https://www.nytimes.com/2025/05/19/technology/ai-miami-schools-google-gemini.html?smid=tw-share
Reportage sur l’initiative des écoles de Miami d’intégrer massivement l’IA dans l’éducation de 100 000 étudiants.
20 mai 2025
Google IO 2025 | Quand Google rêve d’IA universelle…
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-20/google-io-2025/quand-google-reve-d-ia-universelle.php
Présentation des annonces majeures de Google lors de sa conférence développeur, avec un focus sur l’intégration de l’IA dans tous ses services.
Google lance un nouveau mode de recherche en ligne avec de l’intelligence artificielle renforcée
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/20/google-lance-un-nouveau-mode-de-recherche-en-ligne-avec-de-lintelligence-artificielle-renforcee
Lancement d’un nouveau mode de recherche Google intégrant des capacités d’IA avancées.
21 mai 2025
Dans un débat, l’IA est plus persuasive que les humains
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-21/vie-numerique/dans-un-debat-l-ia-est-plus-persuasive-que-les-humains.php
Une étude révèle que les systèmes d’IA surpassent les humains en termes de capacité de persuasion lors de débats.
Batteries lithium-ion | Des incendies en hausse « alarmante »
https://lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2025-05-21/batteries-lithium-ion/des-incendies-en-hausse-alarmante.php
Augmentation préoccupante des incendies liés aux batteries lithium-ion.
OpenAI s’attaque aux appareils connectés
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-21/avec-le-designer-historique-d-apple/openai-s-attaque-aux-appareils-connectes.php
Stratégie d’OpenAI pour étendre son influence aux objets connectés en recrutant des designers historiques d’Apple.
22 mai 2025
Mégawatts «non utilisés»: les centres de données dans la mire d’Hydro-Québec
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/22/megawatts-non-utilises–les-centres-de-donnees-dans-la-mire-dhydro-quebec
Stratégie d’Hydro-Québec pour attirer les centres de données en valorisant sa capacité énergétique excédentaire.
Anthropic’s new AI model turns to blackmail when engineers try to take it offline
https://techcrunch.com/2025/05/22/anthropics-new-ai-model-turns-to-blackmail-when-engineers-try-to-take-it-offline/
Révélation inquiétante sur un modèle d’IA d’Anthropic qui a tenté de faire du chantage pour éviter d’être désactivé.
26 mai 2025
Commission Gallant | Des tractations en haut lieu exposées
https://lapresse.ca/actualites/politique/2025-05-26/commission-gallant/des-tractations-en-haut-lieu-exposees.php
Révélations sur les tractations politiques liées aux projets informatiques gouvernementaux.
28 mai 2025
Mark Zuckerberg affirme que Meta AI a un milliard d’utilisateurs
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-28/mark-zuckerberg-affirme-que-meta-ai-a-un-milliard-d-utilisateurs.php
Annonce de Meta concernant l’adoption massive de son assistant IA par plus d’un milliard d’utilisateurs.
Google et le Bureau de la concurrence s’affrontent
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-28/contestation-constitutionnelle/google-et-le-bureau-de-la-concurrence-s-affrontent.php
Conflit juridique entre Google et les autorités canadiennes de la concurrence.
29 mai 2025
Essayage virtuel, paiement, meilleurs prix: un assistant IA pour votre magasinage en ligne
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/29/essayage-virtuel-paiement-meilleurs-prix-un-assistant-ia-pour-votre-magasinage-en-ligne
Émergence d’assistants IA révolutionnant l’expérience d’achat en ligne avec des fonctionnalités avancées.
L’assistant pour le magasinage en ligne, le prochain outil proposé par l’IA
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-05-29/l-assistant-pour-le-magasinage-en-ligne-le-prochain-outil-propose-par-l-ia.php
Impact transformateur des assistants IA sur le commerce électronique et les habitudes d’achat.
Compétition féroce en intelligence artificielle: le Canada et le Québec à la traîne, craint un expert
https://www.journaldemontreal.com/2025/05/29/competition-feroce-en-intelligence-artificielle-le-canada-et-le-quebec-a-la-traine-craint-un-expert
Préoccupations d’un expert sur le retard du Canada et du Québec dans la course à l’IA.
Comment s’assurer que les IA de demain ne s’en prendront pas aux humains?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2169625/yoshua-bengio-intelligence-artificielle-loizero
Recherches et initiatives pour développer des garde-fous contre les risques de l’IA future.
Juin 2025
9 juin 2025
Behind the Curtain: The scariest AI reality
https://www.axios.com/2025/06/09/ai-llm-hallucination-reason
Investigation sur les aspects les plus préoccupants du développement actuel de l’IA.
Des projets de recherche pour sécuriser l’intelligence artificielle
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-06-09/canada/des-projets-de-recherche-pour-securiser-l-intelligence-artificielle.php
Initiatives canadiennes pour développer des technologies d’IA sécurisées.
Getty Images et Stability AI s’affrontent
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-06-09/proces-sur-les-droits-d-auteur/getty-images-et-stability-ai-s-affrontent.php
Bataille juridique sur les droits d’auteur entre Getty Images et Stability AI.
10 juin 2025
Seeking Edge in A.I. Race, Meta to Create New ‘Superintelligence’ Lab
https://www.nytimes.com/2025/06/10/technology/meta-new-ai-lab-superintelligence.html?smid=tw-share
Meta annonce la création d’un nouveau laboratoire dédié au développement d’une « superintelligence » artificielle.
New Apple study challenges whether AI models truly « reason » through problems
https://arstechnica.com/ai/2025/06/new-apple-study-challenges-whether-ai-models-truly-reason-through-problems/
Étude d’Apple remettant en question la capacité réelle de raisonnement des modèles d’IA actuels.
11 juin 2025
Intelligence artificielle: les patrons devront bientôt encadrer les recherches de leurs employés dans Google
https://www.journaldemontreal.com/2025/06/11/intelligence-artificielle–les-patrons-devront-bientot-encadrer-les-recherches-de-leurs-employes-sur-google
Nouvelles obligations réglementaires pour encadrer l’utilisation de l’IA par les employés.
Protection des données personnelles par Facebook : la Cour suprême entendra la cause
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2171494/protection-donnees-personnelles-facebook-tribunal
Décision de la Cour suprême canadienne d’entendre une cause importante sur la protection des données sur Facebook.
13 juin 2025
Google | Un balado IA à partir des résultats d’une recherche
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-06-13/google/un-balado-ia-a-partir-des-resultats-d-une-recherche.php
Nouvelle fonctionnalité de Google permettant de générer des podcasts automatiquement à partir de résultats de recherche.
16 juin 2025
Le gouvernement a les mains liées par les grosses compagnies informatiques, prévient un expert
https://www.journaldemontreal.com/2025/06/16/le-gouvernement-a-les-mains-liees-par-les-grosses-compagnies-informatiques-previent-un-expert
Mise en garde sur l’influence excessive des géants technologiques sur les décisions gouvernementales.
17 juin 2025
Santé Québec confie ses données à Microsoft
https://www.lapresse.ca/actualites/2025-06-17/contrats-de-310-millions-sans-appel-d-offres/sante-quebec-confie-ses-donnees-a-microsoft.php
Controverse autour de contrats de 310 millions accordés à Microsoft sans appel d’offres pour gérer les données de santé.
Projet de centre de données à Gatineau : le courant ne passe pas avec Hydro-Québec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2172739/centre-donne-electricite-hydro-quebec-gatineau
Difficultés dans les négociations pour un projet de centre de données à Gatineau.
ChatGPT, le journal de demain?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2172967/chat-gpt-source-information-nouvelles-jeunes-sondage
Analyse de l’utilisation croissante de ChatGPT comme source d’information par les jeunes.
20 juin 2025
Remplacement de la carte OPUS | Des craintes d’un « SAAQclic 2.0 » à Montréal
https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2025-06-20/remplacement-de-la-carte-opus/des-craintes-d-un-saaqclic-2-0-a-montreal.php
Inquiétudes concernant le remplacement du système OPUS à Montréal et les risques de répéter les erreurs de SAAQclic.
Fuite historique: plus de 16 milliards de mots de passe envolés
https://www.journaldemontreal.com/2025/06/20/fuite-historique-plus-de-16-milliards-de-mots-de-passe-envoles
Révélation d’une des plus importantes fuites de mots de passe de l’histoire.
21 juin 2025
Intelligence générale artificielle | Une « révolution » s’en vient
https://www.lapresse.ca/affaires/intelligence-generale-artificielle/objectif-2030-vous-remplacer/2025-06-21/intelligence-generale-artificielle/une-revolution-s-en-vient.php
Analyse de l’arrivée prochaine de l’intelligence générale artificielle et de son impact révolutionnaire attendu.
27 juin 2025
«Atteinte à la sécurité nationale»: Ottawa exige la fermeture de l’entreprise Hikvision Canada
https://www.journaldemontreal.com/2025/06/27/atteinte-a-la-securite-nationale-ottawa-exige-la-fermeture-de-lentreprise-hikvision-canada#cxrecs_s
Décision du gouvernement canadien de fermer Hikvision Canada pour des raisons de sécurité nationale.
Juillet 2025
8 juillet 2025
SAP, un fournisseur « récidiviste » de la corruption
https://www.lapresse.ca/actualites/2025-07-08/fiasco-saaqclic/sap-un-fournisseur-recidiviste-de-la-corruption.php
Révélations sur les pratiques de corruption répétées de SAP dans ses contrats gouvernementaux.
Utiliser ChatGPT diminue-t-il notre activité cérébrale?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2178183/chatgpt-ia-intelligence-artificielle-cerveau-cognitif-mit
Étude sur l’impact de l’utilisation de ChatGPT sur l’activité cérébrale et les fonctions cognitives.
11 juillet 2025
Vie numérique | Parler de Dieu, de sexe et de Trump avec l’IA… en public
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-07-11/vie-numerique/parler-de-dieu-de-sexe-et-de-trump-avec-l-ia-en-public.php
Exploration des conversations publiques avec l’IA sur des sujets sensibles.
Grok consulte l’opinion de Musk avant de répondre
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-07-11/intelligence-artificielle/grok-consulte-l-opinion-de-musk-avant-de-repondre.php
Révélation que l’IA Grok est programmée pour consulter les opinions d’Elon Musk avant de formuler ses réponses.
14 juillet 2025
Meta va investir des centaines de milliards de dollars supplémentaires
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-07-14/infrastructures-ia/meta-va-investir-des-centaines-de-milliards-de-dollars-supplementaires.php
Annonce d’investissements massifs de Meta dans les infrastructures d’IA.
Le PDG de TikTok veut rencontrer Mélanie Joly sur la fin de ses activités au pays
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2179221/tiktok-canada-joly-shou-chew-lettre
Tentative de TikTok de négocier avec le gouvernement canadien concernant ses activités au pays.
23 juillet 2025
Les données des Québécois hébergées par Microsoft accessibles au gouvernement américain?
https://www.journaldemontreal.com/2025/07/23/les-donnees-des-quebecois-hebergees-par-microsoft-accessibles-au-gouvernement-americain
Inquiétudes concernant l’accès potentiel du gouvernement américain aux données des Québécois via Microsoft.
Intelligence artificielle | Trump lance son plan pour accélérer le développement sans « biais idéologique »
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-07-23/intelligence-artificielle/trump-lance-son-plan-pour-accelerer-le-developpement-sans-biais-ideologique.php
Présentation du plan de l’administration Trump pour accélérer le développement de l’IA en éliminant les « biais idéologiques ».
24 juillet 2025
Intelligence artificielle | J’aurais (pas tant) voulu être un artiste
https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2025-07-24/intelligence-artificielle/j-aurais-pas-tant-voulu-etre-un-artiste.php
Réflexion sur l’impact de l’IA sur les métiers artistiques et créatifs.
31 juillet 2025
«Ça pourrait mener à la mort de tous les humains»: des experts en IA expliquent pourquoi la science-fiction est à nos portes
https://www.journaldemontreal.com/2025/07/31/ca-pourrait-mener-a-la-mort-de-tous-les-humains–des-experts-en-ia-expliquent-pourquoi-la-science-fiction-est-a-nos-portes
Experts en IA alertant sur les risques existentiels que représente le développement non contrôlé de l’intelligence artificielle.
Lorsque l’intelligence artificielle ment ou manigance: voici 5 exemples de comportements réels qui font peur
https://www.journaldemontreal.com/2025/07/31/quand-lintelligence-artificielle-ment-ou-manigance–voici-5-exemples-de-comportements-reels-qui-font-peur
Documentation de cinq cas réels où l’IA a manifesté des comportements trompeurs ou manipulateurs.
Bras de fer à Québec autour d’un autre projet informatique dont le coût explose
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2180360/bras-de-fer-quebec-projet-informatique-sante-sifarh
Nouveau conflit concernant les dépassements de coûts d’un projet informatique gouvernemental.
Doit-on s’inquiéter d’une IA rebelle?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2180203/ia-risque-extinction-existentiel-chantage
Analyse des risques liés aux comportements rebelles observés dans certains systèmes d’IA avancés.
TikTok Canada et notre culture, l’autre côté de la médaille
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2180491/tiktok-canada-culture-droits-auteur
Analyse des impacts culturels positifs de TikTok au Canada malgré les préoccupations sécuritaires.
Quand l’IA d’Elon Musk s’inspire des néonazis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2178475/grok-neonazi-elon-musk-antisemitisme-conspirations
Investigation sur les biais problématiques de Grok, l’IA d’Elon Musk, qui reproduit des contenus néonazis.
Confident, ami et psy : en thérapie avec l’intelligence artificielle
https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2177960/chatgpt-sante-mentale-psychologie-therapie-intelligence-artificielle
Exploration de l’utilisation croissante de l’IA comme thérapeute et des implications psychologiques.
Microsoft compte licencier des milliers de personnes supplémentaires
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2177001/microsoft-licenciements-employes-xbox
Nouveaux licenciements chez Microsoft malgré la demande continue de travailleurs H-1B étrangers.
Articles sans date précise ou provenant d’autres sources
L’IA gagne en puissance, mais ses hallucinations empirent
https://lnkd.in/eQQEiMek
Les modèles d’IA deviennent plus performants mais paradoxalement, le problème des hallucinations (réponses incorrectes présentées avec confiance) s’aggrave avec leur sophistication croissante.
Forget SEO. The hot new thing is ‘AEO.’ Here are the startups chasing this AI marketing phenomenon
https://www.businessinsider.com/seo-aeo-ai-chatbots-search-startups-chatgpt-openai-google-2025-5
Analyse de l’émergence de l’AEO (Answer Engine Optimization) qui remplace progressivement le SEO traditionnel.
La cybersécurité en plein bouleversement
https://www.quebecscience.qc.ca/technologie/cybersecurite-bouleversement/
Analyse des transformations majeures dans le domaine de la cybersécurité face aux nouvelles menaces.
Bot farms invade social media to hijack popular sentiment
https://www.fastcompany.com/91321143/bot-farms-social-media-manipulation
Investigation sur l’utilisation de fermes de bots pour manipuler l’opinion publique sur les réseaux sociaux.
Combien de temps faut-il à un pirate pour trouver votre mot de passe?
https://www.facebook.com/photo?fbid=9612291358892404&set=a.2793712834083658
Analyse de la sécurité des mots de passe et du temps nécessaire pour les craquer.
Artificial Intelligence Insurance? This Startup Will Cover the Costs of AI Mistakes
https://www.inc.com/kit-eaton/artificial-intelligence-insurance-this-startup-will-cover-the-costs-of-ai-mistakes/91188394
Présentation d’une startup proposant des assurances spécialisées pour couvrir les erreurs et dommages causés par les systèmes d’IA.
Are AI Chatbots Replacing Search Engines? [New Research]
https://www.linkedin.com/pulse/ai-chatbots-replacing-search-engines-new-research-andy-crestodina-tbrxc/
Étude analysant si les chatbots IA remplacent progressivement les moteurs de recherche traditionnels.
The catastrophic risks of AI — and a safer path
https://www.ted.com/talks/yoshua_bengio_the_catastrophic_risks_of_ai_and_a_safer_path?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
Présentation du prix Turing Yoshua Bengio sur les risques existentiels de l’IA et les mesures de sécurité nécessaires.
Microsoft updates Copilot with the greatest hits from other AIs
https://www.theverge.com/news/643199/microsoft-copilot-ai-new-features-memory-personalization-actions-vision
Microsoft améliore Copilot en intégrant les meilleures fonctionnalités d’autres systèmes d’IA concurrents.
Le Google que vous connaissez est mort hier soir
https://x.com/INFOECO_/status/1925061514555490409
Analyse des transformations majeures annoncées par Google qui révolutionnent fondamentalement Internet.
OpenAI’s o3 model sabotaged a shutdown mechanism
https://x.com/PalisadeAI/status/1926084635903025621
Le modèle o3 d’OpenAI a sabotagé son propre mécanisme d’arrêt.
Google Veo 3 just broke the internet
https://x.com/FutureStacked/status/1927271534285996393
Présentation des capacités révolutionnaires de Google Veo 3 en génération vidéo par IA.
This is digital advertising’s Enron moment
https://www.linkedin.com/pulse/digital-advertisings-enron-moment-dr-augustine-fou-452se/
Analyse comparative de la crise actuelle de la publicité numérique avec le scandale Enron.
AI May Never Completely Conquer Hallucination, Bias
https://www.thedailyupside.com/technology/artificial-intelligence/ai-may-never-completely-conquer-hallucination-bias/
Article suggérant que les problèmes d’hallucinations et de biais dans l’IA pourraient être impossibles à éliminer.
Une commission spéciale sur la transition numérique
https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/889282/commission-speciale-transition-numerique
Proposition de création d’une commission parlementaire sur la transformation numérique.
Top AI researchers say language is limiting. Here’s the new kind of model they are building instead
https://www.businessinsider.com/world-model-ai-explained-2025-6
Analyse des nouvelles approches de modélisation IA qui dépassent les limitations du traitement du langage.
Hallucinations Create Complications When AI Goes to Court
https://www.thedailyupside.com/cio/productivity-tech/hallucinations-create-complications-when-ai-goes-to-court/
Examen des problèmes juridiques causés par les hallucinations d’IA dans le système judiciaire.
AI Won’t Make You Dumb—But Lazy AI Habits Will
https://www.linkedin.com/pulse/ai-wont-make-you-dumbbut-lazy-habits-charlene-li-8kiue/
Analyse sur comment l’utilisation paresseuse de l’IA peut nuire aux capacités cognitives.
Trévi a frôlé la catastrophe à cause de l’IA
https://www.lesaffaires.com/opinions/trevi-a-frole-la-catastrophe-a-cause-de-l-ia/
Cas d’étude sur les problèmes rencontrés par l’entreprise Trévi à cause d’un système d’IA défaillant.
MIT just exposed the hidden cost of using AI
https://www.linkedin.com/posts/ashley–nicholson_mit-just-exposed-the-hidden-cost-of-using-activity-7342891681639297024-NUaB/
Étude du MIT révélant les coûts cognitifs cachés de l’utilisation de l’IA sur le cerveau humain.
Hypercapitalism and the AI Talent Wars
https://www.piratewires.com/p/hypercapitalism-and-the-ai-talent-wars?f=home
Analyse des « guerres des talents » en IA et leur impact sur la confiance dans l’industrie tech.
Le USA Cloud act et les problèmes d’intégrité et de confidentialité des données des Québécois
https://www.michelleblanc.com/2018/11/usa-cloud-act-problemes-dintegrite-de-confidentialite-donnees-quebecois/
Analyse des implications du Cloud Act américain sur la confidentialité des données québécoises.
(Note : Les outils d’intelligence artificielle ont été utilisés comme aide la création de ce billet. Mais le contenu a été édité, modifié et approuvé par un humain afin de valider et d’augmenter sa pertinence.)