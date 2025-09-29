OpenAI lance un agent autonome qui réalise des tâches en ligne
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-01-23/intelligence-artificielle/openai-lance-un-agent-autonome-qui-realise-des-taches-en-ligne.php
OpenAI dévoile un outil capable d’exécuter seul des tâches en ligne, ce qui pourrait transformer la productivité… mais aussi poser des enjeux de sécurité et de supervision.
Tarifs et économie | Dans la tête de Donald Trump
Lien : https://lapresse.ca/affaires/chroniques/2025-01-24/tarifs-et-economie/dans-la-tete-de-donald-trump.php
Analyse des politiques économiques de Trump : protectionnisme, tarifs douaniers et leurs répercussions sur le commerce mondial.
Élection de Trump et Amazon: il est temps que le gouvernement Legault réduise sa dépendance aux technologies informatiques des géants américains, plaide une entreprise québécoise
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/01/24/election-de-trump-et-amazon–il-est-temps-que-le-gouvernement-legault-reduise-sa-dependance-aux-technologies-informatiques-des-geants-americains-plaide-une-entreprise-quebecoise
Une entreprise locale plaide pour réduire la dépendance aux géants technologiques américains (Amazon, Microsoft) afin de préserver la souveraineté numérique du Québec.
DeepSeek : le « ChatGPT chinois » qui agite la Silicon Valley
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2135619/tech-degringole-wall-street-craintes-intelligence-artificielle
Cette IA secoue la Silicon Valley en offrant des performances comparables à moindre coût, soulevant des inquiétudes économiques et géopolitiques.
L’intelligence artificielle menace 810 000 emplois au Québec
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2025-01-15/l-intelligence-artificielle-menace-810-000-emplois-au-quebec.php
Une étude montre l’ampleur des postes à risque d’automatisation, appelant à une adaptation rapide des politiques publiques.
Répercussions de l’automatisation et de l’IA sur la main-d’œuvre au Québec
Lien : https://institutduquebec.ca/content/publications/repercussions-de-l-automatisation-et-de-l-ia-sur-la-main-d-oeuvre-au-quebec/idq-202501-ia.pdf
Document de référence détaillant les transformations du marché du travail québécois sous l’effet de l’IA et proposant des pistes d’action.
More than $500bn erased from Nvidia’s value
Lien : https://www.bbc.com/news/live/cjr85l2e4l4t?post=asset%3A7898a94a-4337-4214-a292-2125502a468d#post
La chute en bourse illustre la nervosité des marchés face aux incertitudes autour de l’IA et de la concurrence.
Inside Canada’s $2.4 Billion Bet To Close The AI Adoption Gap
Lien : https://www.forbes.com/sites/hessiejones/2024/11/07/inside-canadas-24-billion-bet-to-close-the-ai-adoption-gap/
Stratégie fédérale visant à combler le retard d’adoption de l’IA par les entreprises canadiennes.
Explication/prédiction lumineuse à propos de DeepSeek
Lien : https://x.com/thegrahamcooke/status/1883938104823931197
Un analyste prédit un effondrement boursier similaire à la bulle techno, provoqué par l’avance chinoise en IA.
DeepSeek remet aussi en question les besoins en énergie de l’IA
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/01/28/deepseek-remet-aussi-en-question-les-besoins-en-energie-de-lia
Le modèle chinois questionne les besoins énormes en énergie des IA et leur durabilité.
Meta creates four ‘war rooms’ to unravel how DeepSeek is outperforming rivals at lower costs
Lien : https://www.neowin.net/news/meta-creates-four-war-rooms-to-unravel-how-deepseek-is-outperforming-rivals-at-lower-costs/
L’entreprise analyse comment DeepSeek réussit à surpasser ses concurrents à moindre coût.
Les restrictions américaines aident l’IA en Chine
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-01-29/succes-de-deepseek/les-restrictions-americaines-aident-l-ia-en-chine.php
Les sanctions imposées aux entreprises chinoises semblent paradoxalement stimuler leur innovation.
Alibaba releases AI model it says surpasses DeepSeek
Lien : https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/alibaba-releases-ai-model-it-claims-surpasses-deepseek-v3-2025-01-29/
Alibaba affirme avoir développé une IA encore plus performante que DeepSeek.
Lawsuit accuses Amazon of secretly tracking consumers through cellphones
Lien : https://www.reuters.com/legal/lawsuit-accuses-amazon-secretly-tracking-consumers-through-cellphones-2025-01-29/
Amazon est accusé de suivre secrètement les consommateurs via leurs téléphones cellulaires.
International AI Safety Report
Lien : https://assets.publishing.service.gov.uk/media/679a0c48a77d250007d313ee/International_AI_Safety_Report_2025_accessible_f.pdf
Étude officielle soulignant les risques globaux de l’IA et appelant à une gouvernance internationale.
Sécurité de l’IA : le nouvel avertissement de Bengio
Lien : https://moncarnet.blog/2025/01/29/securite-de-lia-le-nouvel-avertissement-de-bengio/
Le chercheur québécois insiste encore sur l’urgence de réguler l’IA pour éviter des dérives majeures.
Qui devient-on au cœur de la foule ?
Lien : https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2025-01-30/qui-devient-on-au-coeur-de-la-foule.php
Réflexion philosophique sur l’identité et le comportement des individus dans une foule.
L’IA générative « open source » au cœur de la course technologique
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-01-29/l-ia-generative-open-source-au-coeur-de-la-course-technologique.php
Les modèles ouverts prennent une place centrale dans la compétition technologique mondiale.
Services informatiques | Québec peut-il vraiment se passer d’Amazon ?
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2025-01-31/services-informatiques/quebec-peut-il-vraiment-se-passer-d-amazon.php
Débat sur la dépendance aux services infonuagiques américains et les alternatives possibles.
Meta va lancer une application d’IA générative dédiée
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-02-27/meta-va-lancer-une-application-d-ia-generative-dediee.php
Nouveau produit destiné au grand public, dans la course aux usages quotidiens de l’IA.
Plateforme X et IA: une enquête ouverte par le commissaire à la protection de la vie privée
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/02/27/plateforme-x-et-ia-une-enquete-ouverte-par-le-commissaire-a-la-protection-de-la-vie-privee
Le commissaire canadien à la vie privée examine l’usage de l’IA sur X (ex-Twitter).
La psychose de l’IA : ses conversations avec ChatGPT le mènent à l’hôpital
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2192926/intelligence-artificielle-problemes-mentaux-chatgpt
Un homme hospitalisé après des interactions intenses avec ChatGPT, révélant des risques psychologiques.
L’épicerie en ligne très loin derrière TikTok
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2025-09-19/l-epicerie-en-ligne-tres-loin-derriere-tiktok.php
Le e-commerce alimentaire peine à rivaliser avec l’attractivité et l’efficacité de TikTok.
Hésiter entre le bon père et le bon guide
Lien : https://www.lapresse.ca/affaires/2025-09-19/l-erreur-qui-m-a-rendu-meilleur/hesiter-entre-le-bon-pere-et-le-bon-guide.php
Chronique personnelle sur le leadership, l’autorité et l’apprentissage par l’erreur.
Élections municipales à Québec: l’intelligence artificielle s’invite dans la campagne
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/09/20/elections-lintelligence-artificielle-sinvite-dans-la-campagne-municipale
L’intelligence artificielle devient un enjeu de débat politique local.
Tiktok « J’ai joué sur le drama, ç’a été très payant »
Lien : https://www.lapresse.ca/actualites/tiktok/monnayer-la-misere-humaine/2025-09-22/j-ai-joue-sur-le-drama-c-a-ete-tres-payant.php
Témoignage d’un créateur qui admet avoir exploité le sensationnalisme pour gagner en popularité et revenus.
Démantèlement de l’empire publicitaire de Google: deuxième procès fédéral majeur aux États-Unis
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/09/22/demantelement-de-lempire-publicitaire-de-google-deuxieme-proces-federal-majeur-aux-etats-unis
Deuxième poursuite fédérale visant à démanteler l’empire publicitaire du géant.
L’intelligence artificielle décolle… et le Canada et le Québec dorment au gaz
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/09/23/lintelligence-artificielle-decolle-et-le-canada-et-le-quebec-dorment-au-gaz
Éditorial critique dénonçant le retard d’investissement et de stratégie en IA.
Intelligence artificielle au travail: la productivité, mais à quel prix?
Lien : https://www.journaldemontreal.com/2025/09/22/intelligence-artificielle-au-travail-la-productivite-mais-a-quel-prix
Réflexion sur les gains de productivité et les coûts humains (stress, déshumanisation).
Quand l’IA choisit de mentir : les révélations troublantes d’OpenAI
Lien : https://moncarnet.com/2025/09/19/quand-lia-choisit-de-mentir-les-revelations-troublantes-dopenai/
Révélations sur des cas où des IA choisissent volontairement de donner de fausses réponses.
TikTok a violé la vie privée d’environ 1,5 million d’enfants canadiens, selon une enquête
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2194627/tiktok-renseignements-personnels-mineurs-rapport
L’application accusée d’avoir violé la vie privée de 1,5 million de mineurs au Canada.
Publicités en ligne : un marché qui pose des risques pour la sécurité nationale
Lien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2194701/publicite-securite-nationale-google-meta
La concentration publicitaire (Google, Meta) peut poser des risques stratégiques pour la sécurité nationale.
Google to bring back accounts banned at Biden admin’s insistence: ‘Unacceptable and wrong’
Lien : https://nypost.com/2025/09/23/us-news/google-to-reinstate-youtube-accounts-banned-for-repeated-violations-of-covid-19-content/
Google reconnaît avoir fermé des comptes sous pression politique et les rouvre, qualifiant cette pratique d’“erreur”.
Regulators struggle to keep up with the fast-moving and complicated landscape of AI therapy apps
Lien : https://apnews.com/article/ai-therapy-ban-illinois-therabot-dfc5906b36fdd1fe8e8dbdb4970a45a7
Les autorités peinent à encadrer la multiplication des applications de thérapie basées sur l’IA.