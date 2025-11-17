Régulation de l’intelligence artificielle | La Silicon Valley désormais soumise à une loi californienne
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-09-29/regulation-de-l-intelligence-artificielle/la-silicon-valley-desormais-soumise-a-une-loi-californienne.php
La Californie adopte une loi encadrant strictement les systèmes d’IA, imposant des exigences de transparence, des audits obligatoires et une responsabilité accrue des entreprises technologiques. Cette loi positionne l’État comme pionnier de la régulation aux États-Unis.
Les commerçants pourront bientôt vendre directement sur ChatGPT
Hyperlien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2195989/chatgpt-achats-shopify-etsy-openai-intelligence-artificielle
ChatGPT deviendra une plateforme transactionnelle où les commerçants pourront vendre leurs produits directement grâce à l’intégration avec Shopify et Etsy. Cela transformera l’assistant en canal commercial majeur.
Virage informatique en santé | Québec veut se débarrasser du contrat avec LGS
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2025-10-03/virage-informatique-en-sante/quebec-veut-se-debarrasser-du-contrat-avec-lgs.php
Québec souhaite mettre fin à son contrat avec LGS pour moderniser le dossier santé. Les coûts, la complexité et les retards rendent la poursuite du mandat intenable selon le gouvernement.
Québec refuse jusqu’ici de débloquer 280 millions
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2025-10-02/virage-informatique-suspendu-a-sante-quebec/quebec-refuse-jusqu-ici-de-debloquer-280-millions.php
Le gouvernement hésite à débloquer 280 M$ supplémentaires pour le virage numérique en santé, craignant une répétition des échecs informatiques précédents.
Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique voudrait plus de pouvoirs
Hyperlien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2196927/ministre-cybersecurite-numerique-belanger-pouvoirs
Le ministre demande des pouvoirs renforcés afin de mieux encadrer les risques cybernétiques, de centraliser les initiatives numériques et d’accélérer les transformations gouvernementales.
Bientôt près de chez vous : un juge assisté par l’IA
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2025-10-06/bientot-pres-de-chez-vous-un-juge-assiste-par-l-ia.php
Un projet pilote permettra aux juges de s’appuyer sur des outils d’IA pour analyser dossiers et jurisprudence. Le débat porte sur les risques d’automatisation de décisions sensibles.
Dossier santé numérique sous la loupe: Québec cherche à mettre les données des citoyens à l’abri des autorités américaines
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/09/dossier-sante-numerique-sous-la-loupe–quebec-cherche-a-mettre-les-donnees-des-citoyens-a-labri-des-autorites-americaines
Québec cherche à rapatrier ou isoler les données de santé afin qu’elles ne puissent pas être saisies par les autorités américaines via le Cloud Act.
The A.I. Prompt That Could End the World
Hyperlien : https://www.nytimes.com/2025/10/10/opinion/ai-destruction-technology-future.html
Tribune du New York Times évoquant les dangers d’une IA non contrôlée, capable d’entraîner des conséquences destructrices similaires aux armes nucléaires.
« C’est un premier avertissement »
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/2025-10-10/jugement-impliquant-l-usage-de-l-ia/c-est-un-premier-avertissement.php
Un jugement met en lumière une mauvaise utilisation de l’IA par une entreprise, soulevant la question de la responsabilité légale des organisations.
L’erreur qui m’a rendu meilleur – Proposer l’IA trop tôt
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/2025-10-10/l-erreur-qui-m-a-rendu-meilleur/proposer-l-ia-sept-ans-trop-tot.php
Un entrepreneur raconte avoir présenté une solution IA trop en avance sur le marché, ce qui lui a permis d’apprendre et d’adapter sa vision.
Une IA à la canadienne signée Bell et Cohere
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-10/a-l-ombre-de-la-bulle/une-ia-a-la-canadienne-signee-bell-et-cohere.php
Bell s’associe à Cohere pour développer une IA canadienne, visant à offrir une alternative souveraine aux géants américains.
Papa, pourquoi étudier si l’IA me donne tout ?
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/11/papa-pourquoi-etudier-si-lia-me-donne-tout
Un père s’inquiète de la dépendance des jeunes à l’IA et de l’impact sur la motivation scolaire.
Via RT@Ronald_vanLoon 6 Types of #AI Models by @PythonPr
Hyperlien : https://x.com/Ronald_vanLoon/status/1976565124824514954/photo/1
Infographie présentant les grandes familles de modèles d’IA, incluant modèles génératifs, prédictifs, et symboliques.
L’IA aurait pu sauver SAAQclic
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2025-10-18/l-ia-aurait-pu-sauver-saaqclic.php
Analyse indiquant que plusieurs erreurs du projet SAAQclic auraient pu être évitées grâce à une meilleure utilisation d’outils d’IA.
Des publicités frauduleuses qui imitent les grands médias viennent polluer votre fil Facebook, mais rien n’est fait par les autorités
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/18/des-publicites-frauduleuses-qui-imitent-les-grands-medias-viennent-polluer-votre-fil-facebook-mais-rien-nest-fait-par-les-autorites
Des campagnes frauduleuses utilisent l’image de grands médias pour tromper les internautes. Les autorités tardent à intervenir.
L’IA, les États-Unis et la Chine suscitent l’inquiétude partout dans le monde
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-18/perception-de-l-intelligence-artificielle/l-ia-les-etats-unis-et-la-chine-suscitent-l-inquietude-partout-dans-le-monde.php
Les citoyens du monde craignent la domination technologique américaine et chinoise en matière d’IA.
Vos données sont stockées partout sur la planète. Sont-elles protégées?
Hyperlien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2199160/souverainete-des-donnees-open-ai-cloud-act
Le stockage mondial des données soulève des risques juridiques importants liés aux lois extraterritoriales.
An Opinionated Guide to Using AI Right Now, by @emollick
Hyperlien : https://www.oneusefulthing.org/p/an-opinionated-guide-to-using-ai
Mollick propose une méthode pratique pour utiliser l’IA efficacement dans le travail et la création.
Le workslop : comment l’IA ruine le travail
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-15/vie-numerique/le-workslop-ou-comment-l-ia-ruine-le-travail.php
Critique du phénomène où les entreprises adoptent l’IA de manière inefficace, créant du chaos plutôt que de la productivité.
ChatGPT autorisera les conversations érotiques
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-14/chatgpt-autorisera-les-conversations-erotiques-en-decembre.php
OpenAI annonce que ChatGPT prendra en charge les échanges érotiques dans un cadre sécurisé.
Via RT@fharper
Depressing stats from Tracy Hinds at hashtag#JSConf
Hyperlien : https://x.com/fharper/status/1978171148337574109/photo/1
Données montrant la croissance du trafic de robots
Google reprend sa revanche en IA
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-15/intelligence-artificielle/google-prend-sa-revanche-et-redevient-incontournable.php
Google retrouve une position dominante grâce à de nouvelles percées dans l’IA générative.
Instagram user says he was banned with no right of appeal
Hyperlien : https://www.theguardian.com/money/2025/jul/07/instagram-user-banned-appeal-account-meta-facebook
Un utilisateur perd son compte sans possibilité d’appel, révélant les abus des grandes plateformes.
OpenAI s’apprête à lancer son nouveau navigateur web IA, ChatGPT Atlas
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/21/openai-sapprete-a-lancer-son-nouveau-navigateur-web-ia-chatgpt-atlas
OpenAI lance un navigateur intégrant ChatGPT au cœur de l’expérience web.
LLM Brain Rot – étude alarmante
Hyperlien : https://llm-brain-rot.github.io
Une étude montre que des modèles d’IA exposés à du contenu viral bas de gamme subissent une baisse majeure de capacités : -23 % en raisonnement, -30 % en mémoire longue, et des dérives comportementales persistantes, même après réentraînement.
ViaRT@alex_prompter
This might be the most disturbing AI paper of 2025 Scientists just proved that large language models can literally rot their own brains the same way humans get brain rot from scrolling junk content online. They fed models months of viral Twitter data short, high-engagement posts and watched their cognition collapse: – Reasoning fell by 23% – Long-context memory dropped 30% – Personality tests showed spikes in narcissism & psychopathy And get this even after retraining on clean, high-quality data, the damage didn’t fully heal. The representational “rot” persisted. It’s not just bad data ? bad output. It’s bad data ? permanent cognitive drift. The AI equivalent of doomscrolling is real. And it’s already happening. Full study: llm-brain-rot. github. io
Le navigateur internet, nouveau champ de bataille de l’IA | JDM
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/23/le-navigateur-internet-nouveau-champ-de-bataille-de-lia
Les géants de l’IA transforment les navigateurs en plateformes centrales où leurs modèles contrôlent la recherche, la recommandation et la navigation.
Fast 50 – Entreprises innovantes du Québec
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/2025-10-23/fast-50/des-entreprises-qui-bougent-vite-et-restent-ici.php
Une sélection d’entreprises québécoises qui se distinguent par leur croissance rapide et leur capacité à innover tout en restant implantées localement.
Un cordonnier bien chaussé
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2025-10-24/ils-l-ont-fait/un-cordonnier-bien-chausse.php
Une entreprise environnementale démontre qu’elle applique réellement à ses propres opérations les principes écologiques qu’elle prône.
Anthropic annonce un accord avec Google
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-23/intelligence-artificielle/anthropic-annonce-un-accord-avec-google.php
Anthropic s’allie à Google pour renforcer la sécurité, la performance et le développement de ses modèles d’IA de nouvelle génération.
« Ça devrait être illégal » – Mise en garde contre les robots conversationnels
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/24/ca-devrait-etre-illegal—une-experte-met-en-garde-contre-les-robots-conversationnels
Une experte avertit que les agents conversationnels peuvent manipuler, influencer et fragiliser psychologiquement les utilisateurs.
Carte conceptuelle de l’IA – NosLangues
Hyperlien : https://noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/carte-conceptuelle-intelligence-artificielle-fra
Une carte explicative claire sur les fondements, les techniques et les ramifications de l’intelligence artificielle.
Elon Musk lance Grokipedia
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-28/elon-musk-lance-grokipedia-pour-concurrencer-wikipedia-qu-il-juge-biaise.php
Elon Musk lance Grokipedia, une plateforme visant à concurrencer Wikipédia, qu’il juge trop biaisée politiquement.
Fraudes : pourquoi j’arrête d’acheter en ligne !
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/28/fraudes-pourquoi-jarrete-dacheter-en-ligne
Face aux arnaques massives, usurpations et fausses publicités, une chroniqueuse explique avoir cessé complètement d’acheter en ligne.
L’IA est un homme blanc médiocre – Stéphane Dompierre
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/contexte/2025-10-26/carte-blanche-a-stephane-dompierre/l-ia-est-un-homme-blanc-mediocre.php
Texte d’opinion dénonçant les biais raciaux, sociaux et culturels intégrés dans les modèles d’IA occidentaux.
Un million de personnes confient à ChatGPT des pensées suicidaires
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-28/un-million-de-personnes-confient-a-chatgpt-des-pensees-suicidaires-selon-openai.php
OpenAI révèle une statistique inquiétante : plus d’un million d’utilisateurs ont partagé des pensées suicidaires à ChatGPT, illustrant le rôle ambigu de l’IA dans la santé mentale.
ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity : taux d’erreurs jusqu’à 45 %
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/10/29/chatgpt-copilot-gemini-perplexity-affichent-des-taux-derreurs-jusqua-45
Une étude indépendante montre des erreurs importantes dans les réponses fournies par les modèles d’IA les plus connus.
Un assistant d’IA pas comme les autres
Hyperlien : https://lapresse.ca/affaires/techno/2025-10-29/vie-numerique/un-assistant-d-ia-pas-comme-les-autres.php
Article présentant un assistant IA qui met l’accent sur la confidentialité, la vérifiabilité et la transparence plutôt que la performance brute.
Souveraineté numérique au Canada remise en question
Hyperlien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2204975/rapport-avertissement-souverainete-numerique-canada
Un rapport fédéral souligne la dépendance critique du Canada envers l’infrastructure numérique et les plateformes américaines.
Bordel informatique : le PLQ veut une équipe SWAT numérique
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/11/04/bordel-informatique–le-plq-veut-un-swat-du-numerique-bien-remunere
Le PLQ propose la création d’une équipe spécialisée et mieux rémunérée pour réparer les échecs technologiques du gouvernement.
IA : une bulle à 9000 milliards ?
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/11/04/infographie–intelligence-artificielle-une-bulle-a-9000-milliards
Une infographie évalue la possibilité qu’une bulle financière massive soit en train de se former autour de l’industrie de l’IA.
Un outil qui prédit la mort pourrait ne jamais voir le jour
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2025-11-06/un-outil-qui-predit-la-mort-pourrait-ne-jamais-voir-le-jour.php
Une technologie capable de prédire la mortalité suscite des préoccupations éthiques telles qu’elle pourrait ne jamais être commercialisée.
Une lectrice de nouvelles créée par IA
Hyperlien : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2205640/ia-journaliste-radio-intelligence-artificielle
Une station canadienne utilise une journaliste radio entièrement générée par IA, créant un débat sur l’avenir du travail médiatique.
La Chine va gagner la guerre de l’IA, avertit Nvidia
Hyperlien : https://www.journaldemontreal.com/2025/11/06/la-chine-va-gagner-la-guerre-de-lia-avertit-le-patron-de-nvidia
Le PDG de Nvidia affirme que la Chine dominera les capacités d’IA grâce à ses investissements massifs et à sa centralisation stratégique.
François Lambert sur Sora 2
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/actualites/reseau-social-sora-2/offrir-son-image-a-l-ia/2025-11-07/francois-lambert-sur-sora-2/une-experience-qui-risque-d-aller-trop-loin.php
François Lambert juge que l’outil vidéo Sora 2 pourrait compromettre la vie privée et aller trop loin dans la génération d’images personnelles.
Vidéos historiques créées grâce à l’IA
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2025-11-13/le-succes-des-videos-rejouant-l-histoire-grace-a-l-ia.php
Des vidéos générées par IA recréent des scènes historiques avec réalisme, suscitant autant l’émerveillement que des inquiétudes éthiques.
Comment se sortir du scrolling ?
Hyperlien : https://www.lapresse.ca/societe/2025-11-13/reseaux-sociaux/comment-se-sortir-du-scrolling.php
L’article propose des stratégies concrètes pour réduire la dépendance au défilement infini et au design addictif des réseaux sociaux.