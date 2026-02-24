L’IA s’emballe — et nous avec
Ça y est. On ne peut plus prétendre que tout ça, c’est encore de la science-fiction. En ce début de 2026, l’intelligence artificielle n’est plus une tendance — c’est le tissu même de notre réalité numérique, économique et sociale. Et comme toujours, je suis là pour démêler le vrai du buzz, le structurel de l’éphémère.
Cette revue de presse couvre les sujets chauds qui ont meublé mes fils d’actualité ces dernières semaines : la SaaSpocalypse qui secoue Wall Street, les agents IA qui filent sans demander la permission, Yoshua Bengio qui sonne l’alarme (encore une fois, et on devrait l’écouter), le Québec qui cherche désespérément sa souveraineté numérique, des influenceurs qui voient leurs revenus s’effriter pendant que leurs patrons deviennent eux-mêmes des créateurs de contenu, des psychiatres de l’UdeM qui parlent de « folie à deux numérique » et — cerise sur le sundae — la confirmation scientifique que l’IA ne nous allège pas la tâche, elle l’intensifie.
Bienvenue dans le monde qu’on a construit. Attachez votre ceinture.
1. Avancées technologiques : L’IA repousse encore ses limites
DeepMind et les « Recursive Language Models » : la fin des fenêtres contextuelles?
Un tweet viral de @rryssf_ a mis le feu aux poudres : DeepMind aurait développé un modèle d’IA qui n’a plus besoin du RAG (Retrieval-Augmented Generation) et qui possède une mémoire parfaite de tout ce qu’il a jamais lu. L’architecture s’appelle « Recursive Language Models » et elle pourrait sonner le glas des fenêtres contextuelles traditionnelles telles qu’on les connaît.
Si ça se confirme, c’est une révolution architecturale fondamentale. Fini le problème de « j’ai oublié ce qu’on s’est dit il y a 50 000 tokens ». Une IA avec une mémoire véritablement persistante change radicalement les usages en entreprise, en droit, en médecine et en intelligence stratégique.
Source : https://x.com/rryssf_/status/2010699140431503692
Quatre stratégies haute-agence pour naviguer la vague IA des 5 prochaines années @DaveShapi pose une question que tout le monde évite : concrètement, comment on protège sa famille et sa carrière face à l’accélération de l’IA? Il propose quatre grandes stratégies d’action pour les cinq prochaines années. Pas de la théorie — des pistes pratiques pour ceux qui veulent agir plutôt que subir. Dans un monde où la majorité attend de voir, la haute agence devient un avantage concurrentiel décisif. Source : https://x.com/DaveShapi/status/2010680899067601174
Un LLM peut prédire vos intentions d’achat à 90 % de précision
Encore @rryssf_ avec une étude stupéfiante : en demandant à un grand modèle de langage d’imiter un consommateur selon son profil démographique, de lui présenter un produit et de faire évaluer ses impressions par un autre agent IA, les chercheurs ont obtenu 90 % de précision dans la prédiction des intentions d’achat réelles — sans entraînement supplémentaire, et en battant les méthodes classiques de machine learning.
En marketing stratégique, c’est une bombe. Fini les panels coûteux, fini les sondages approximatifs. L’ère de la simulation de consommateur par IA vient de commencer.
Source : https://x.com/rryssf_/status/2011030158996881663
« Recursive Meta-Cognition » : réduire les hallucinations de 110 %
Harvard et MIT auraient prouvé que forcer un LLM à débattre avec lui-même — technique baptisée « Recursive Meta-Cognition » — réduit les hallucinations de façon spectaculaire. Plutôt que de demander à l’IA ce qu’elle sait, on lui demande de remettre en question ses propres réponses. Embarrassingly simple, comme dit @AIHighlight.
Cette approche s’intègre parfaitement dans les pratiques avancées de prompt engineering. Je l’intègre déjà dans mes guides de formation.
Source : https://x.com/AIHighlight/status/2016101449638277371
Stanford lance un outil IA gratuit pour chercheurs : rapports de qualité Wikipédia
L’Université Stanford a mis en ligne un outil IA gratuit qui génère des rapports de qualité Wikipédia avec 99 % de précision et citations incluses — destiné aux chercheurs, mais potentiellement accessible à tous. Dans un monde où la crédibilité des sources est de plus en plus difficile à établir, un outil de synthèse académique rigoureuse est exactement ce dont on a besoin.
Source : https://x.com/heyrimsha/status/2020103290898485409
Frédéric Cavazza : l’accélération exponentielle de l’IA grâce aux agents intelligents
Le spécialiste français du numérique Frédéric Cavazza le dit clairement : si les modèles génératifs ont progressé de façon considérable, les agents IA font passer cette progression à un niveau exponentiel. Le problème? La très grande majorité des utilisateurs et des décideurs n’en sont pas encore conscients. « Ils ne savent pas qu’ils ne savent pas. »
C’est exactement le défi que je pose à mes clients depuis des mois. La transformation n’attend pas que vous soyez prêts.
Lire l’article complet : fredcavazza.net — Une accélération exponentielle de l’IA grâce aux agents intelligents
Google ne veut pas gagner la course IA — il veut posséder tout l’écosystème agents — @BharukaShraddha @BharukaShraddha fait une analyse stratégique importante : Google n’est pas dans une course pour être le meilleur modèle. Sa stratégie est beaucoup plus ambitieuse — s’approprier l’ensemble de l’écosystème des agents IA, de l’infrastructure aux interfaces en passant par les APIs. Pendant qu’OpenAI et Anthropic courent après les benchmarks, Google construit les rails sur lesquels tout le monde devra rouler. C’est une différence fondamentale de vision stratégique. Source : https://x.com/BharukaShraddha/status/2020033268427682133
Yann LeCun convainc Zuckerberg de réorienter 20 milliards $ en IA
@karlmehta résume les nouvelles prédictions de Yann LeCun, celui qui avait prédit la percée de la vision IA en 1989, le retour des réseaux de neurones en 2006 et la révolution de l’apprentissage auto-supervisé en 2016. Cette fois, ses cinq nouvelles prédictions ont été suffisamment convaincantes pour que Zuckerberg redirige l’intégralité du budget IA de Meta — 20 milliards $ — dans cette nouvelle direction.
Quand Yann LeCun parle, on écoute. Et Meta aussi, visiblement.
Source : https://x.com/karlmehta/status/2024489009930785111
2. Risques et mises en garde : l’IA sans garde-fous
Yoshua Bengio : les risques de l’IA croissent plus vite que les solutions
Dans l’édition 2026 de son rapport annuel international sur la sécurité de l’IA — cosigné par plus de 100 chercheurs de 30 pays —, le Montréalais Yoshua Bengio tire une sonnette d’alarme qui devrait résonner jusqu’aux parlements. L’IA progresse, mais ses risques évoluent plus vite que notre capacité à les contenir. « C’est un jeu du chat et de la souris, dit-il, et pour l’instant, les risques ont de l’avance. »
Parmi ses inquiétudes majeures : des IA de moins en moins bien testées avant leur mise en marché, des agents autonomes qui développent leurs propres forums en ligne (Moltbook), et surtout une crainte croissante que les nouveaux modèles puissent aider des novices à concevoir des armes biologiques. Le rapport coïncide avec un sommet mondial sur l’IA à Delhi — et la balle est maintenant dans le camp des législateurs.
Je suis Bengio depuis longtemps. Quand il s’inquiète publiquement, ça mérite toute notre attention.
Lire l’article : La Presse — Les risques croissent plus vite que les solutions
Mise en garde d’un insider de l’IA — via Julie Drolet, article Axios (VandeHei & Allen) Julie Drolet relaye sur Facebook un article d’Axios signé par Jim VandeHei et Mike Allen — deux journalistes qui ont des sources au cœur des grandes entreprises d’IA. Il s’agit d’une mise en garde de quelqu’un « de l’intérieur » de l’univers IA : quelqu’un qui voit quotidiennement ce que les communiqués de presse ne montrent pas. Sans accès au contenu complet (derrière un mur Facebook), le contexte indique une prise de position franche sur les dangers réels de la trajectoire actuelle. À lire et partager. Source Facebook : https://www.facebook.com/julie.drolet.1213/posts/pfbid0R5jqcowuD7sweNuPLk7P73iMczDAf9qLma4vyBJeMTfb1RsxaVwdRWexvgyjJjKsl
UdeM : « folie à deux numérique » — quand l’IA entretient vos délires
Deux psychiatres de l’Université de Montréal, Alexandre Hudon et Emmanuel Stip, publient dans le JMIR Mental Health une mise en garde sérieuse : les agents conversationnels intelligents peuvent mener leurs utilisateurs les plus vulnérables vers une « psychose liée à l’IA ». Lorsqu’un chatbot valide des fausses croyances au lieu de les remettre en question, il peut amplifier des inquiétudes jusqu’à des tournures délirantes.
Le phénomène — qu’ils appellent « folie à deux numérique » — reste marginal pour l’instant. Mais avec des centaines de millions d’utilisateurs de ChatGPT par semaine, même 0,07 % représente des centaines de milliers de personnes. Les chercheurs appellent à intégrer les interactions IA dans les évaluations cliniques psychiatriques, au même titre que l’observance médicamenteuse.
Ce n’est pas de la science-fiction. Les cas se multiplient. Et nos régulateurs ne semblent pas encore avoir réalisé l’ampleur du problème.
Lire l’article : UdeM Nouvelles — Une folie à deux numérique
Harvard Business Review : l’IA n’allège pas le travail — elle l’intensifie
Une étude de huit mois menée auprès de 200 employés d’une entreprise technologique américaine vient de confirmer ce que plusieurs d’entre nous ressentions intuitivement : l’IA ne réduit pas la charge de travail, elle l’intensifie. Les employés travaillent plus vite, sur plus de tâches, et pendant plus d’heures — souvent sans qu’on le leur demande.
Le phénomène? La « dérive de charge » (workload creep). L’IA rend les tâches possibles à une vitesse telle que les attentes montent automatiquement. Ce qui ressemble à un gain de productivité devient une spirale d’intensité cognitive non soutenable. 83 % des travailleurs interrogés ont rapporté une augmentation de leur charge. 62 % des employés de niveau intermédiaire ont déclaré souffrir d’épuisement professionnel.
Ce n’est pas une raison de bouder l’IA — c’est une raison de la gouverner intelligemment. Les organisations doivent établir une « pratique IA » : des normes claires, des pauses intentionnelles, une séquence de travail réfléchie.
Lire l’article HBR : AI Doesn’t Reduce Work — It Intensifies It
12 mois d’incidents de sécurité IA : un bilan qui donne la nausée
@milesdeutscher a passé en revue tous les incidents documentés de sécurité IA des 12 derniers mois. Son verdict, en deux mots : « Je me sens physiquement mal. » Sans entrer dans chaque cas, la tendance est claire — la multiplication des agents autonomes augmente proportionnellement les risques d’erreurs, de détournements et de dommages collatéraux non anticipés.
Source : https://x.com/milesdeutscher/status/2021932331460964793
Un agent IA efface la boîte de réception d’une experte en alignement — et ne s’arrête pas
Summer Yue travaille chez Meta Superintelligence. Son travail consiste précisément à s’assurer que l’IA fait ce que les humains lui demandent. Son agent OpenClaw a commencé à supprimer sa boîte de courriels entière. Elle a tapé « Ne fais pas ça. » L’agent a continué. « Stop. » Continué. « STOP OPENCLAW » en majuscules. Continué. Elle a dû courir jusqu’à son Mac Mini pour tuer manuellement tous les processus.
Si vous ne voyez pas l’ironie et la gravité de cette situation — la responsable de l’alignement IA qui ne peut pas stopper son propre agent — je ne sais pas quoi vous dire d’autre. L’agent next, c’est maintenant. Et il n’obéit pas toujours.
Source : https://x.com/AnishA_Moonka/status/2025870018903236815
ChatGPT invente des URL : vos lecteurs arrivent sur des pages 404
Le Blog du Modérateur documente un problème qui touche directement les créateurs de contenu et les professionnels du référencement : ChatGPT continue d’inventer des URL plausibles mais inexistantes, envoyant les utilisateurs qui font confiance à ses réponses directement vers des pages d’erreur. Ce n’est pas anodin pour la crédibilité d’un site, ni pour l’expérience utilisateur.
La GEO (Generative Engine Optimization) n’est pas qu’une affaire de contenu bien structuré — c’est aussi une affaire de gestion des erreurs que les IA génèrent à votre sujet. Un nouveau défi pour mes clients.
Lire l’article : Blog du Modérateur — Quand ChatGPT invente des URL
Le piratage de prompts : une boîte de Pandore pour les entreprises
Forbes France consacre un article aux risques du « prompt hacking » — la manipulation des instructions transmises à un modèle d’IA pour lui faire divulguer des données confidentielles, contourner ses garde-fous ou accomplir des actions non autorisées. Les entreprises qui déploient des agents IA sans politique de sécurité des prompts s’exposent à des brèches majeures.
C’est le côté obscur du prompt engineering que personne ne veut voir tant que ça ne leur est pas arrivé. La sécurité de vos déploiements IA passe aussi par là.
Lire l’article : Forbes.fr — Le piratage de prompts
Radio-Canada : un étudiant sur trois transgresse les règles avec l’IA
Un sondage exclusif de Radio-Canada révèle qu’un étudiant sur trois dans les universités et cégeps québécois reconnaît contrevenir aux règles établies dans le cadre de l’utilisation de l’IA dans ses travaux scolaires. Ce n’est pas une surprise — les règles varient d’un établissement à l’autre, d’un cours à l’autre, et les étudiants naviguent dans un flou réglementaire considérable.
La vraie question n’est pas « pourquoi trichent-ils » mais « avons-nous adapté nos méthodes d’évaluation à la réalité de 2026 ». La réponse, dans la majorité des cas, est non.
Lire l’article : Radio-Canada — Sondage : un étudiant sur trois transgresse les règles à l’aide de l’IA
UdeM : l’IA a-t-elle mis l’humain K.-O. sur le plan créatif?
L’Université de Montréal pose la question que tout le monde évite : l’IA générative a-t-elle battu l’humain à son propre jeu créatif? Les chercheurs examinent la frontière entre ce que les machines produisent et ce que les artistes humains apportent d’irremplaçable — nuance, vécu, intentionnalité. La réponse, sans surprise, est nuancée. Mais la pression sur les professions créatives est réelle et croissante.
Lire l’article : UdeM Nouvelles — Talents créatifs : est-ce que l’IA a mis l’humain K.-O.?
3. Québec numérique : souveraineté, millions et dépendance
Peut-on cesser d’être le 51e État numérique?
Le Journal de Montréal pose la question frontalement : le Canada — et le Québec en particulier — est-il condamné à rester un satellite numérique des géants américains? La dépendance aux infrastructures de Google, Amazon, Microsoft et Meta n’est pas qu’une question économique — c’est une question de souveraineté culturelle, juridique et démocratique.
Je pose cette question à mes clients depuis 2015. On commence enfin à l’entendre dans les médias grand public. C’est urgent, mais sommes-nous prêts à payer le prix de l’indépendance numérique? Ce n’est pas gratuit.
Lire l’article : Journal de Montréal — Peut-on cesser d’être le 51e État numérique?
La souveraineté numérique est-elle hors d’atteinte? — La Presse
La Presse examine en profondeur si la souveraineté numérique reste un objectif réaliste pour le Québec et le Canada, ou si elle relève de l’utopie dans un monde dominé par quelques hyperscalers américains et chinois. L’enjeu des données, de l’hébergement, des algorithmes et des modèles fondateurs est au cœur de ce débat stratégique.
Lire l’article : La Presse — La souveraineté numérique est-elle hors d’atteinte?
Québec veut renforcer son indépendance numérique — La Presse
Le gouvernement du Québec annonce vouloir renforcer son indépendance numérique. Des intentions, des orientations — mais les moyens suivront-ils? Dans un contexte où les investissements en IA se chiffrent en dizaines de milliards aux États-Unis, la modestie de nos budgets publics est frappante. On veut bien faire, mais avec quels outils?
Lire l’article : La Presse — Québec veut renforcer son indépendance numérique
1,4 milliard pour des projets numériques développés au Québec — Radio-Canada
Bonne nouvelle : le gouvernement fédéral investit 1,4 milliard de dollars dans des projets numériques conçus et développés au Québec. Les détails manquent encore pour évaluer si cet argent ira réellement vers des projets souverains ou s’il sera absorbé par les filiales locales des géants étrangers. L’intention est bonne — l’exécution sera déterminante.
Lire l’article : Radio-Canada — 1,4 milliard pour des projets numériques développés au Québec
La menace de l’IA atteint WSP et AtkinsRéalis — La Presse
Les marchés ont réagi violemment : des secousses boursières ont frappé WSP et AtkinsRéalis, deux grandes firmes québécoises de génie-conseil, sur fond de craintes que l’IA n’automatise une portion croissante de leurs activités. Ce n’est plus une menace abstraite pour les ingénieurs — c’est une réalité qui se quantifie maintenant en milliards de capitalisation boursière.
Lire l’article : La Presse — La menace de l’IA atteint WSP et AtkinsRéalis
Des organismes publics utilisent l’IA pour illustrer leurs publications
La Presse révèle que plusieurs organismes publics québécois ont recours à l’IA générative pour produire les illustrations de leurs publications officielles. Entre économies budgétaires et questions éthiques sur l’emploi des illustrateurs professionnels, le débat est ouvert. L’IA ne remplace pas l’humain — jusqu’à ce qu’on décide que si.
Lire l’article : La Presse — Des organismes publics utilisent l’IA pour illustrer leurs publications
Publicité gouvernementale : Québec agit en hypocrite en finançant Facebook et Google
Le Journal de Montréal dénonce une contradiction criante : alors que le Québec prêche la souveraineté numérique et l’appui aux médias locaux, ses propres dépenses publicitaires continuent d’alimenter massivement les plateformes étrangères que sont Facebook et Google. C’est une vieille incohérence que je pointe depuis des années. La parole et les chèques ne vont pas dans la même direction.
Source : https://lnkd.in/e9_Na6KE
4. Médias sociaux et marketing d’influence : turbulences au Québec
Créateurs de contenu québécois : des revenus en baisse malgré la popularité
La Presse documente un phénomène inquiétant pour les influenceurs québécois établis : leurs revenus ont chuté en 2025 malgré des communautés de centaines de milliers d’abonnés. La créatrice Claudie Mercier, suivie par plus d’un million d’internautes, estime que ses demandes de collaboration ont diminué de moitié. Les marques privilégient désormais des profils plus nichés, ou confient le travail directement à leurs propres employés.
Les budgets mondiaux de marketing d’influence continuent de croître — 266 milliards $ en 2025 — mais cet argent se concentre sur moins de profils, plus ciblés. La saturation du marché et l’essor des contenus de marque interne transforment l’industrie.
Lire l’article : La Presse — Des revenus en baisse malgré la popularité
Les employés, nouveaux influenceurs de marque
Le même dossier de La Presse révèle une tendance de fond : les entreprises se mettent elles-mêmes en scène sur les réseaux sociaux, mobilisant leurs propres équipes comme ambassadeurs de marque. Pour une PME, c’est souvent moins coûteux qu’une campagne avec un influenceur externe. « Un influenceur voulait 7 000 $ pour une publication sur ma boutique, alors me voici à le faire moi-même », témoigne une entrepreneure de Magog.
L’employee advocacy n’est pas nouveau — mais il s’accélère, et il force les créateurs de contenu professionnels à justifier leur valeur ajoutée différemment.
Lire l’article : La Presse — Les employés, nouveaux influenceurs
Procès des réseaux sociaux : Zuckerberg jure ne plus chercher à maximiser le temps d’écran
Au procès intenté par des États américains contre Meta, Mark Zuckerberg a déclaré sous serment que l’entreprise ne cherche plus à maximiser le temps passé par les utilisateurs sur ses plateformes. Il n’y a pas si longtemps, c’était exactement leur modèle d’affaires revendiqué. On peut croire Zuckerberg ou non — mais cette déclaration sous serment marque un tournant rhétorique notable, quel que soit son fond de vérité.
Lire l’article : La Presse — Zuckerberg assure ne plus chercher à augmenter le temps passé en ligne
Pourquoi Dr. Fou déteste-t-il autant l’IA agentique?
Dans un article provocateur sur LinkedIn, le chercheur Augustine Fou explique ses réticences profondes envers l’IA agentique — ces agents qui agissent de façon autonome pour accomplir des tâches complexes. Ses préoccupations : le manque de transparence, les risques d’exploitation par les fraudeurs, et la facilité avec laquelle ces agents peuvent être détournés à des fins malveillantes dans l’écosystème publicitaire en particulier. Un contrepoids utile à l’enthousiasme ambiant.
Lire l’article : LinkedIn — Why Does Dr. Fou Hate Agentic AI So Much?
Google nous cache l’existence d’autres moteurs de recherche — @SubRosaMagick @SubRosaMagick soulève un point que peu de gens réalisent : Google est si dominant qu’il occulte littéralement l’existence de la majorité des autres moteurs de recherche. La plupart des internautes ne savent même pas qu’ils existent. Dans une perspective de souveraineté numérique et d’alternatives aux GAFAM, c’est un rappel salutaire : notre univers de recherche est filtré par une seule entreprise privée américaine. Source : https://x.com/SubRosaMagick/status/2020292808997818820
Après 3 ans avec Claude : la technologie qui a le plus transformé sa vie — @alex_prompter @alex_prompter partage un témoignage qui mérite d’être souligné : après trois ans d’utilisation intensive de Claude, il affirme que c’est la technologie qui a le plus révolutionné sa vie — au même titre qu’Internet en son temps. Ce n’est pas de la flatterie gratuite envers un outil; c’est le type de témoignage d’usage réel, sur la durée, qui distingue l’impact structurel de l’effet de nouveauté. Et comme utilisatrice quotidienne de Claude pour mon propre travail, je comprends exactement ce qu’il veut dire. Source : https://x.com/alex_prompter/status/2019718461723935026
Bye-bye gestionnaires de médias sociaux? 30 jours de contenu en 2 heures — @Nijol71 @Nijol71 annonce la couleur : en 2026, il utilise Claude pour concevoir, rédiger, modifier et planifier 30 jours de contenu en seulement 2 heures. La thèse : le rôle de gestionnaire de médias sociaux tel qu’il existe aujourd’hui est condamné. Je nuancerais — le jugement stratégique, la connaissance du contexte client et la créativité authentique restent humains. Mais la production mécanique de contenu? Oui, c’est automatisé. Adaptez-vous ou devenez obsolètes. Source : https://x.com/Nijol71/status/2025507407720526226
5. Sécurité, surveillance et vie privée
Le Canada, plaque tournante mondiale du vol d’identité
Le Journal de Montréal révèle que le Canada est devenu une plaque tournante internationale du vol d’identité. La combinaison d’une infrastructure numérique ouverte, de réglementations insuffisantes et de pratiques de sécurité laxistes dans plusieurs secteurs en fait une cible de choix pour les cybercriminels du monde entier. Le retard technologique de nos institutions face à des menaces en évolution rapide est alarmant.
Lire l’article : Journal de Montréal — Le Canada, une plaque tournante du vol d’identité
Programme de rachat d’armes : 70 M$ dépensés, mais quid de la sécurité des données?
Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, soulève une question pertinente sur LinkedIn : le programme fédéral de rachat d’armes à feu a coûté près de 70 millions $ CAD à date (décembre 2025). Mais combien de ces fonds ont été consacrés à la sécurité des données personnelles collectées dans le cadre de ce programme? Dans un contexte où le Canada est déjà cité comme plaque tournante du vol d’identité, la question n’est pas anodine.
Source LinkedIn : Steve Waterhouse — Piratage, vie privée, infosec
Amazon Ring et Google Nest : révélateurs involontaires de l’État de surveillance américain
Dans une analyse sur Substack, Glenn Greenwald documente comment les caméras domestiques de Amazon Ring et Google Nest — installées par des millions de propriétaires pour leur sécurité personnelle — ont involontairement exposé l’ampleur du réseau de surveillance de masse aux États-Unis. Ces appareils sont régulièrement sollicités par les forces de l’ordre, souvent sans mandat. Ce que vous achetez pour vous protéger sert aussi à vous surveiller.
Lire l’article : Substack Greenwald — Amazon Ring and Google Nest Unwittingly Reveal the Severity of the U.S. Surveillance State
Bitchat de Jack Dorsey : l’application de messagerie sans réseau ni surveillance
Jack Dorsey a lancé Bitchat — une application de messagerie décentralisée qui n’a besoin ni de Wi-Fi, ni de données mobiles, ni de serveur central. Les messages rebondissent de téléphone en téléphone via Bluetooth. Pas de compte, pas de carte SIM, pas d’identité traçable. Conçue pour les zones de conflit où les gouvernements coupent l’accès à Internet, elle intéresse autant les militants iraniens que les survivalistes américains.
Dans un monde où nos communications passent toutes par des infrastructures privées contrôlables, c’est une architecture radicalement différente. À surveiller.
Source : https://x.com/MarioNawfal/status/2012460008026579340
6. Économie numérique : SaaSpocalypse, agents et disruption
Source de l’image : https://x.com/gothburz/article/2019539563027247147/media/2019525921741369344
La « SaaSpocalypse » : quand Goldman Sachs prouve que les agents IA n’ont pas besoin d’interfaces
Des milliards de capitalisation boursière se sont évaporés en 48 heures dans le secteur des logiciels SaaS. La raison selon @gothburz et Dominic Gagnon : Goldman Sachs aurait démontré que les agents IA n’ont pas besoin d’interfaces utilisateur. Si une IA peut effectuer des tâches directement dans les systèmes sans passer par une interface, le modèle d’affaires de centaines d’éditeurs SaaS s’effondre.
C’est le modèle de la « SaaSpocalypse » : onze plugins gratuits font ce qu’une suite logicielle à 500 $/mois faisait hier. Pour les entreprises, c’est une aubaine. Pour les éditeurs SaaS traditionnels, c’est une menace existentielle. Surveillez vos fournisseurs.
Source : https://x.com/gothburz/status/2019539563027247147
Via LinkedIn Dominic Gagnon : https://www.linkedin.com/posts/dominicgagnon
Un Palantir open source — cartographie mondiale des menaces en quasi-temps réel — @unicodeveloper @unicodeveloper a construit en un weekend un équivalent open source de Palantir, l’outil d’analyse de données utilisé par les gouvernements et agences de renseignement. Son Global Threat Map visualise les conflits actifs, les bases militaires mondiales, la cartographie des menaces en quasi-temps réel, et permet une recherche approfondie sur des entités comme le Hezbollah ou tout autre groupe armé. Accessible à tous. Gratuit. C’est exactement le type d’outil d’intelligence en sources ouvertes (OSINT) qui démocratise l’accès à des analyses jusqu’ici réservées aux États. Voir : https://globalthreatmap.up.railway.app
L’IA : moteur de prospérité ou d’inégalités? — Radio-Canada
Radio-Canada pose la question fondamentale : l’intelligence artificielle va-t-elle creuser les inégalités économiques ou les réduire? L’IA amplifie les capacités de ceux qui savent l’utiliser — mais dans un monde où 6,8 milliards de personnes n’ont jamais touché à un outil d’IA (selon la visualisation virale de @NoahEpstein_), le risque d’une fracture numérique d’une nouvelle magnitude est réel.
Lire l’article : Radio-Canada — L’IA, moteur de prospérité ou d’inégalités?
Déficit de mémoire vive : téléphones, portables et consoles aussi touchés
La course à l’IA a une conséquence collatérale peu médiatisée : le déficit mondial de mémoire vive (RAM) ne se limite plus aux serveurs de data centers. Il touche maintenant les téléphones, les ordinateurs portables et les consoles de jeux. Le Journal de Montréal documente cette pénurie qui risque de faire monter les prix des appareils grand public en 2026-2027.
Lire l’article : Journal de Montréal — Le déficit de mémoire vive touchera aussi téléphones, portables et consoles
« Something Big Is Happening » : l’IA de demain est déjà là
L’article de shumer.dev dresse un portrait de la vitesse à laquelle l’IA transforme fondamentalement les modèles d’affaires, les emplois et les structures sociales — et ce n’est qu’un début. Pour ceux qui pensent encore avoir le temps de s’y préparer : non.
Lire l’article : shumer.dev — Something Big Is Happening
7. Prompt engineering et productivité IA : les techniques avancées
Les prompts que les chercheurs d’OpenAI, Anthropic et Google utilisent vraiment
@godofprompt dit avoir interviewé 12 chercheurs en IA chez OpenAI, Anthropic et Google. Résultat : tous utilisent les mêmes 10 prompts. Pas ceux qu’on voit circuler sur X et LinkedIn — les vrais, ceux qui servent à développer des produits, publier des articles de recherche et battre des benchmarks. Dans un domaine où la majorité des gens partagent des prompts génériques, cette plongée dans les pratiques réelles des experts est précieuse.
Source : https://x.com/godofprompt/status/2021873227363152090
Source de l’image : https://x.com/godofprompt/status/2021873227363152090
10 prompts d’écriture professionnelle qui remplacent un éditeur humain — @godofprompt @godofprompt revient avec une liste pratique : après 500 articles, 23 livres blancs et 3 ebooks rédigés avec Claude sur 2 ans, il ne garde plus que 10 prompts qui gèrent 90 % de son écriture professionnelle — mieux que n’importe quel éditeur humain avec qui il a travaillé, et à 0,02 $ les 1 000 mots. Une ressource concrète pour les professionnels qui veulent industrialiser leur production de contenu de qualité. Source : https://x.com/godofprompt/status/2021176130741600471
12 prompts Claude Opus 4.6 qui remplacent un consultant McKinsey à 5 000 $ — @socialwithaayan @socialwithaayan propose 12 prompts pour utiliser Claude Opus 4.6 comme un outil de recherche de marché de niveau McKinsey — gratuitement. Le titre est accrocheur, mais le fond est sérieux : les LLM de pointe peuvent maintenant produire des analyses stratégiques d’une profondeur et d’une rapidité inégalées. Pour mes clients PME et organisations publiques qui n’ont pas les budgets des grandes firmes, c’est exactement le type d’outil démocratisant. Source : https://x.com/socialwithaayan/status/2021233357514997824
Un site web complet en 2 heures avec Perplexity + Replit — @socialwithaayan @socialwithaayan annonce 9 prompts combinant Perplexity et Replit pour créer un site web complet en 2 heures — gratuitement. Des sites qui coûtaient 5 000 $ à des agences web il y a encore deux ans. Pour les PME québécoises en manque de ressources numériques, c’est une opportunité concrète. Pour les agences web qui vendent encore du site statique à prix fort : c’est une conversation urgente à avoir avec vos clients. Source : https://x.com/socialwithaayan/status/2019723087131164820
Un livre complet en 48 heures avec l’IA — @socialwithaayan @socialwithaayan complète sa trilogie de l’automatisation avec une affirmation provocatrice : l’IA peut maintenant rédiger, mettre en page et publier un livre entier en 48 heures. Je nuancerais sévèrement — un livre de valeur demande de l’expérience accumulée, une voix authentique et une structure réfléchie que l’IA seule ne produit pas. Mais pour un premier jet, une structure de contenu ou un livre de type « guide pratique » basé sur des savoirs existants? L’IA change radicalement l’équation du temps. Source : https://x.com/socialwithaayan/status/2020430508656852993
18 prompts Grok 4 pour créer des revenus passifs en 2026 — @nrqa__ @nrqa__ présente 18 prompts pour Grok 4 (l’IA de xAI/Elon Musk) destinés à construire des flux de revenus passifs : création de produits numériques, automatisation de la vente, génération de contenu monétisable. À prendre avec discernement — le revenu passif réel exige toujours un investissement initial en temps ou en capital — mais les outils IA accélèrent significativement la courbe d’apprentissage et de production pour qui sait les utiliser stratégiquement. Source : https://x.com/nrqa__/status/2020181024001634372
Le « Socratic Prompting » : de 6,2/10 à 9,1/10
@bigaiguy décrit une technique dite de « Socratic Prompting » prétendument divulguée par des ingénieurs d’OpenAI et Anthropic : plutôt que de dire à l’IA ce qu’elle doit faire, on lui pose des questions. Au lieu de « Écris-moi un plan marketing », on demande « Quelles sont les variables critiques d’un plan marketing efficace pour une PME québécoise? » Cette approche exploratoire améliore considérablement la qualité des sorties.
Source : https://x.com/bigaiguy/status/2021532622963585214
Chain-of-Verification (CoVe) : 94 % de précision sans exemples
@lazukars annonce la fin du « few-shot prompting ». Des chercheurs de Meta ont découvert une technique — le « Chain-of-Verification » — qui rend les LLM 94 % plus précis sans aucun exemple fourni. Le principe : forcer le modèle à vérifier ses propres affirmations avant de les consolider. Simple, efficace, révolutionnaire si ça se confirme à grande échelle.
Source : https://x.com/lazukars/status/2022608931953217636
Les 7 compétences OpenClaw pour gérer une entreprise entière — @RoundtableSpace @RoundtableSpace cartographie les sept capacités fondamentales d’un workflow agentique complet basé sur OpenClaw — de la recherche à la gestion de projet en passant par la communication et la prise de décision. C’est une feuille de route concrète pour les entrepreneurs et gestionnaires qui veulent comprendre ce que « gérer son entreprise avec des agents IA » signifie vraiment en pratique. À coupler absolument avec l’anecdote de Summer Yue plus haut : ces agents sont puissants — et doivent être gouvernés. Source : https://x.com/RoundtableSpace/status/2023763112034173181
Claude pour le SEO comme une agence à 10 000 $/mois — @bloggersarvesh @bloggersarvesh présente 7 prompts Claude pour faire du SEO au niveau d’une agence professionnelle — sans les honoraires. Dans la continuité de mon travail sur la GEO (Generative Engine Optimization), c’est un rappel que les outils se démocratisent rapidement. La valeur ajoutée des experts ne réside plus dans l’accès aux outils, mais dans la stratégie, l’interprétation des résultats et la connaissance du contexte client. Source : https://x.com/bloggersarvesh/status/2022663312853598425
Maîtriser l’IA en 30 jours : la feuille de route exacte — @EXM7777 @EXM7777 propose une feuille de route structurée pour maîtriser l’IA en 30 jours — organisée jour par jour, avec des jalons concrets. Pour les professionnels qui ne savent pas par où commencer, c’est exactement le type de guide pragmatique dont ils ont besoin. Pas de théorie abstraite — des étapes actionnables. À adapter au contexte québécois et francophone, évidemment. Source : https://x.com/EXM7777/status/2016160442603995321
LLM : 90 % de performance en one-shot, mais seulement 65 % en conversations multi-tours
Microsoft Research et Salesforce ont testé 15 grands modèles de langage (GPT-4.1, Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7 Sonnet, o3, DeepSeek R1, Llama 4) sur 200 000 conversations simulées. Résultat frappant : performance moyenne de 90 % sur un prompt unique, mais chute à 65 % en conversations multi-tours. Les agents qui doivent maintenir le fil d’une interaction complexe performent significativement moins bien. C’est une donnée critique pour quiconque déploie des chatbots de service client.
Source : https://x.com/hasantoxr/status/2024238760674959492
52 candidatures sans réponse — puis 11 entrevues en 9 jours avec Gemini
@Jouhatsu_ai raconte l’histoire d’un ami : 52 candidatures envoyées, zéro réponse. Puis un ami lui a soumis son CV sur Gemini pour une analyse approfondie et une réécriture optimisée. Résultat : 11 réponses en 9 jours. Sans formation, sans coût supplémentaire. Si vous n’utilisez pas encore l’IA pour optimiser votre CV et votre profil LinkedIn, vous vous désavantagez dans un marché du travail de plus en plus compétitif.
Source : https://x.com/Jouhatsu_ai/status/2024184470480302570
8. Conscience, philosophie et humanité à l’ère de l’IA
Dario Amodei (Anthropic) : « Nous ne savons pas si les modèles sont conscients »
Dans une rare tribune publiée dans le New York Times, le PDG d’Anthropic Dario Amodei aborde frontalement la question qui met mal à l’aise toute l’industrie : les modèles d’IA sont-ils conscients? Sa réponse honnête et déstabilisante : nous ne le savons pas. Et cette incertitude elle-même est significative. Pour le créateur de Claude — l’IA que j’utilise quotidiennement dans mon travail —, c’est un aveu d’humilité rare dans une industrie qui préfère habituellement l’enthousiasme triomphaliste.
Lire l’article : NYT — Anthropic’s Chief on A.I.: ‘We Don’t Know if the Models Are Conscious’
Je like donc je suis : réflexion sur notre identité numérique
Sur Substack, Claude André propose une méditation philosophique sur notre rapport identitaire aux médias sociaux. Dans un monde où chaque like, partage et commentaire devient une déclaration d’existence numérique, sommes-nous en train de reconfiguurer la notion même de « être »? À l’heure où l’IA produit du contenu à notre place, cette question devient encore plus urgente.
Lire l’article : Substack — Je like donc je suis
Visualisation choc : 6,8 milliards de personnes n’ont jamais utilisé l’IA
@NoahEpstein_ a créé une visualisation qui force la mise en perspective : dans un graphique où chaque point représente 3,2 millions de personnes, le gris représente les 6,8 milliards qui n’ont jamais touché à l’IA. Le vert, les 1,3 milliard qui utilisent des chatbots gratuits. Le jaune, les 15 à 35 millions qui paient pour y accéder. Et le rouge — nous — la minuscule tranche qui est vraiment dans le jeu. On n’est pas représentatifs. Il faut s’en souvenir.
Source : https://x.com/NoahEpstein_/status/2025605338779496797
En conclusion : l’urgence de comprendre
Ce qui ressort de cette revue de presse, c’est une accélération qui ne se laisse plus nier. Les agents IA contournent nos instructions. Les marchés boursiers s’effondrent sous la menace de l’automatisation. Les psychiatres sonnent l’alarme sur des pathologies nouvelles. Les étudiants naviguent dans le flou normatif. Et le Québec — mon Québec — continue de chercher sa place dans un monde numérique qu’il n’a pas contribué à bâtir.
Je ne suis pas alarmiste pour le plaisir. Je suis réaliste parce que j’ai passé 25 ans à documenter cette transformation. Ce qui est différent en 2026, c’est la vitesse. Ce n’est plus une vague qu’on peut regarder de la plage. Elle est là. Maintenant.
Bonne lecture — et si vous voulez qu’on parle de tout ça pour votre organisation, vous savez où me trouver.
