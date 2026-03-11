La Promptothèque : le guide pratique d’ingénierie de contexte IA que vous allez enfin pouvoir partager à vos collègues

Depuis deux ans, je réponds à la même question lors de mes conférences et mandats : « Michelle, tu as un document qu’on pourrait garder ? Quelque chose de concret, en français, qu’on pourrait utiliser dès demain ? »
La réponse est oui. Aujourd’hui.
Ce que personne ne vous dit sur le « prompt engineering »
On vous a vendu des formules magiques. Des gourous ont bâti des empires sur des listes de 10 trucs pour « débloquer le vrai potentiel de ChatGPT ». La réalité, documentée par des chercheurs de Stanford, est moins spectaculaire : 90 % de ces conseils sont déjà dépassés ou n’ont qu’un impact marginal.
Ce qui fonctionne vraiment, c’est l’ingénierie de contexte — une discipline plus proche de la communication professionnelle que de la programmation. Vous ne choisissez pas les bons mots-clés. Vous construisez un environnement de travail pour votre modèle de langage.
C’est exactement ce que La Promptothèque vous enseigne.
Ce que contient le guide
9 chapitres progressifs, conçus pour des professionnels francophones qui n’ont ni le temps ni l’envie de lire de la documentation technique en anglais :
- Comprendre le modèle pour mieux l’instruire — pourquoi l’IA prédit plutôt qu’elle ne sait, et comment en tirer parti concrètement
- Anatomy d’un bon prompt — rôle, objectif, contexte, format, contraintes : les cinq éléments qui font la différence
- Techniques avancées — chaînage, autocritique forcée, persona expert, few-shot learning appliqué
- Gestion de la mémoire de contexte — comment maintenir la cohérence sur une longue session de travail
- Applications par domaine — rédaction, analyse stratégique, gestion de projet, code, recherche documentaire
Voici un exemple concret tiré du guide. La même demande, formulée à trois niveaux différents :
Niveau 1 (résultats médiocres) : « Fais-moi une analyse de marché pour une PME québécoise. »
Niveau 2 (résultats honnêtes) : « Tu es un consultant en stratégie. Analyse le marché des épiceries fines au Québec pour une PME existante depuis 5 ans… »
Niveau 3 — ingénierie de contexte (résultats de niveau expert) : rôle précis + contexte d’affaires complet + objectif structuré + contraintes explicites = une livraison qui remplace plusieurs heures de travail.
Tous les prompts du guide sont prêts à copier-coller directement dans Claude, ChatGPT, Perplexity ou tout autre grand modèle de langage.
Pourquoi ce guide, pourquoi maintenant
J’accompagne des organisations québécoises et canadiennes en transformation numérique depuis 25 ans. Depuis deux ans, l’IA générative est entrée dans presque tous mes mandats — PME, institutions publiques, directions générales. Ce guide est la synthèse de ce que j’enseigne à HEC Montréal et de ce que j’applique sur le terrain, chaque semaine.
Il est rédigé en français québécois. On parlera de « numérique » et non de « digital », de « prompt » ou d’« instruction », de « recherche évaluée par des pairs » plutôt que de peer-reviewed research. Parce que les professionnels francophones méritent des ressources dans leur langue, calibrées pour leur réalité.
Téléchargez-le gratuitement — et partagez-le
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Si vous trouvez ce guide utile, la meilleure façon de me le dire, c’est de le partager à un collègue qui galère encore avec l’IA, à votre équipe, ou sur LinkedIn. Chaque partage aide un professionnel francophone à travailler mieux avec ces outils.
Une version 2.0 est en préparation — avec des objectifs d’apprentissage par chapitre, des exercices pratiques et des cas situés dans des contextes québécois. Vos commentaires sur cette version 1.0 guideront directement son contenu.
Note : Les outils d’intelligence artificielle ont été utilisés comme aide à la création de ce document. Mais le contenu a été développé, édité, modifié et approuvé par un humain afin de valider et d’augmenter sa pertinence.
22 réflexions sur “La Promptothèque : le guide pratique d’ingénierie de contexte IA que vous allez enfin pouvoir partager à vos collègues”
Merci Michèle pour cette grande générosité.
merci de l’apprécier
Merci énormément pour partager ta science, c’est très apprécié. Je pense que ce guide est un essentiel pour naviguer efficacement dans le nouveau monde de l’IA.
Super ! Merci pour ce travail sur IA qui est très important pour tout le monde, afin de comprendre cette bibite (sans référence 😉 ) là.
HAHAHA, non je ne vois pas la référence 🙂
Bonne lecture
Merci du partage !
Merci pour votre travail votre générosité. Tellement de connaissances et captivante je vous admire .
wow! quel beau cadeau tu nous fait! MERCIIII!!!!
Ça fait plaisir
ne me faite pas rougir
Merci beaucoup de nous partager votre expertise. Ce guide sera pratique pour bien des professionnels désirant utiliser l’IA comme outil facilitant leur travail au quotidien.
Merci de ce partage très généreux!
Merci, Merci
A la retraite, je débute seulement l’utilisation de IA via ChatGBT. J’y vais à essaies erreurs, c’est un peu frustrant. Alors grand Merci pour ce partage plus que précieux.
Merci ?
J’avais suivi une formation IA sur Udemy et en lisant ce guide j’ai encore appris. C’est plus complet que la formation suivie et très bien expliqué. Vraiment apprécié.
J’en suis ravie
Avec plaisir
Avec plaisir
Avec plaisir
un grand merci pour ce partage très pertinent
Michelle, je ne saurais trop vous remercier pour le soucis professionnel et citoyen que vous avez d’utiliser un vocabulaire en langue française d’ici. Bravo !
Merci pour le partage.