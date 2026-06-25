Michelle Blanc, M.Sc. — Stratège GEO | Analyweb inc. | michelleblanc.com
Votre organisation est bien positionnée sur Google. Votre fiche est à jour. Votre site se charge vite. Et pourtant, quand un client potentiel pose une question à ChatGPT, Perplexity, Gemini ou Copilot, votre nom n’apparaît pas. Quelqu’un d’autre est cité à votre place.
Ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas non plus un problème unique : c’est quatre problèmes distincts, parce que ces quatre moteurs ne lisent pas le web de la même façon, ne pondèrent pas les mêmes signaux et ne produisent pas les mêmes absences. Une organisation invisible dans ChatGPT peut l’être pour une raison radicalement différente de son invisibilité dans Perplexity. Confondre les deux, c’est intervenir au mauvais endroit.
Qu’est-ce que le GEO ? La Generative Engine Optimization (optimisation pour les moteurs génératifs) est la discipline qui vise à rendre une organisation visible dans les réponses synthétisées des intelligences artificielles : ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot. Contrairement au référencement naturel (SEO), qui cible une position dans une liste de liens, le GEO vise une citation nommée dans une réponse rédigée. L’enjeu est différent, et la mécanique l’est tout autant.
1. ChatGPT (OpenAI) : deux couches, une seule réponse
ChatGPT combine une mémoire d’entraînement (ce qu’il a appris du web avant sa date de coupure) et une recherche web en temps réel. Ces deux couches coexistent, mais ne s’activent pas toujours ensemble.
La mécanique
Selon la documentation officielle d’OpenAI, lorsque la recherche web est activée, ChatGPT reformule la requête en une ou plusieurs sous-requêtes cibles, interroge Bing et d’autres fournisseurs partenaires, puis synthétise les résultats en une réponse avec citations hyperlinkées.
Une analyse de plus de 730 000 conversations menée par Profound révèle que seulement 18 % des conversations déclenchent une recherche web. Le premier échange est 2,5 fois plus susceptible de produire des citations que le dixième. La « première question » d’une conversation est donc un actif stratégique : c’est là que les citations se concentrent.
Ce qui détermine une citation
ChatGPT cite préférentiellement les pages qui répondent directement à la question dans les 150 à 300 premiers mots. Les pages à hiérarchie claire (H2/H3), les contenus quantifiés et les définitions directes sont favorisés. La recherche utilise Bing comme point de départ, mais c’est le modèle qui décide quelle page est suffisamment claire pour être extraite et attribuée.
Sources dominantes (données Ahrefs, 1er juin 2026)
Selon l’étude Yext sur 6,8 millions de citations, 48,73 % des citations de ChatGPT proviennent de sources tierces : annuaires professionnels, plateformes d’avis (Yelp, TripAdvisor) et sites de référence sectorielle. La cohérence de vos informations sur l’ensemble du web (NAP : nom, adresse, téléphone) est donc un facteur direct de citation.
- Si la recherche web n’est pas forcée lors du test, ChatGPT répond depuis sa mémoire d’entraînement uniquement. Une organisation récente peut paraître absente à tort. Toujours activer la recherche web avant de conclure à une absence.
2. Perplexity : le moteur de réponse avec citation obligatoire
Perplexity ne répond jamais depuis sa seule mémoire. Chaque réponse est ancrée dans des sources récupérées en temps réel, et chaque affirmation est liée à une URL vérifiable.
La mécanique
Perplexity utilise un pipeline RAG en six étapes (génération augmentée par récupération) : analyse de la requête, indexation vectorielle, récupération hybride, reclassement multicouche, assemblage avec citations pré-insérées, puis génération contrainte. Le système de récupération opère en amont du modèle de langage : ce dernier synthétise des preuves sélectionnées, il n’invente pas.
Une étude publiée sur arXiv en juillet 2025 a analysé plus de 366 000 citations sur 65 000 réponses de Perplexity et d’autres systèmes. Conclusion : les citations se concentrent massivement autour d’un petit nombre de sources médiatiques établies. Les moteurs génératifs fonctionnent comme de nouveaux gardiens de l’écosystème informationnel.
Ce qui détermine une citation
Perplexity distingue deux niveaux : la sélection (est-ce que la source est incluse?) et l’absorption (est-ce que le contenu de la source devient le texte de la réponse?). Être cité en note ne suffit pas : l’objectif est que vos formulations entrent dans la synthèse. Les contenus quantifiés, bien structurés et régulièrement mis à jour sont les mieux servis.
Sources dominantes (données Ahrefs, 1er juin 2026)
YouTube capte à lui seul 32,4 % des citations de Perplexity, devant Reddit (16,6 %) et Wikipédia (8,2 %). C’est la concentration la plus forte des cinq moteurs analysés par Ahrefs. Pour une PME ou un OBNL québécois, cela signifie qu’une présence vidéo active et des mentions sur Reddit (notamment dans des sous-communautés sectorielles) augmentent directement la probabilité d’apparaitre dans Perplexity.
- Vérifier que le mode Web est actif en navigation privée sans compte connecté. Une session personnalisée risque de biaiser les observations du diagnostic.
3. Gemini (Google) : l’index Google comme avantage structurel
Gemini bénéficie d’un accès privilégié à l’index de recherche Google. Une bonne position SEO est un avantage, mais pas une garantie de citation : Gemini synthétise et sélectionne, il ne reproduit pas les résultats.
La mécanique
Selon la documentation technique de Google DeepMind, un classificateur de prédiction évalue chaque requête sur une échelle de 0 à 1 pour déterminer si des résultats de recherche amélioreraient la réponse. Si le score dépasse le seuil, Gemini génère des sous-requêtes, récupère les pages de l’index Google et produit une réponse ancrée avec sources.
Une analyse de Yext sur 6,8 millions de citations révèle que Gemini favorise les contenus de marque (52 % de citations issues des domaines propres des organisations), alors que ChatGPT privilégie les sources médiatiques et Perplexity les publications spécialisées. Chaque moteur a ses préférences structurelles.
Ce qui détermine une citation
Avantage notable pour Gemini : le site de l’organisation elle-même est une source directement valorisée. Attention toutefois : les pages qui ont bloqué l’agent Google-Extended dans leur robots.txt ne sont pas utilisées pour l’ancrage. Ce blocage est distinct d’un blocage Cloudflare ou CDN et doit être vérifié séparément.
Sources dominantes (données Ahrefs, 1er juin 2026)
Reddit domine massivement les citations de Gemini avec 27,5 % des références, soit plus du double de YouTube (13,7 %) et Wikipédia (12,7 %). C’est le profil le plus inattendu du groupe. L’indexation Google reste un avantage de base — Gemini favorise les sites web de marques (52 % des citations issues des domaines propres des organisations selon Yext) — mais la présence sur des fils Reddit pertinents amplifie significativement la visibilité.
- Gemini peut mélanger données d’entraînement et données en temps réel sans le signaler. Documenter l’origine probable de chaque citation observée lors du diagnostic.
4. Copilot (Microsoft) : Bing comme fondation, GPT comme synthèse
Copilot est ancré dans l’index Bing. Une organisation absente de Bing est absente de Copilot, quelle que soit la qualité de son site. C’est la surface GEO la moins contestée — et donc souvent la plus accessible.
La mécanique
Le modèle Prométhée génère une requête courte, récupère des résultats dans le contenu pré-indexé de Bing et synthétise une réponse avec citations intégrées. Copilot ne navigue pas le web ouvert en temps réel pour la majorité des requêtes : il travaille depuis ce que Bing a déjà exploré et classé. Depuis novembre 2025, les noms des éditeurs apparaissent directement dans les réponses.
Depuis février 2026, Bing Webmaster Tools offre un tableau de bord « AI Performance » qui montre combien de fois vos pages sont citées dans les réponses génératives de Copilot. C’est le seul moteur à offrir cette visibilité directement aux propriétaires de sites.
Ce qui détermine une citation
La grande majorité des organisations n’ont jamais soumis leur plan de site à Bing Webmaster Tools. C’est une porte d’entrée quasi libre. Bing pondère davantage les signaux sociaux et les méta-descriptions explicites que Google. Les pages absentes de l’index Bing sont absentes du bassin de candidats de Copilot : la première porte est binaire.
Sources dominantes (données Ahrefs, 1er juin 2026)
Le profil de Copilot est radicalement différent des trois autres. Deux géants du commerce en ligne dominent ses citations : Amazon (14,6 %) et Walmart (10,2 %), devant Wikipédia (9,6 %). Copilot est intégré dans Windows, Edge et Microsoft 365 : son profil de sources reflète un contexte d’utilisation nettement plus commercial et transactionnel que les autres moteurs. Pour une organisation de services ou un OBNL, c’est le moteur où la présence dans des annuaires professionnels et des bases de données sectorielles (plutôt que dans des médias) est la plus stratégique.
- Copilot a tendance à reformuler les requêtes avant de chercher. Observer quelle sous-requête Copilot génère réellement — elle peut s’éloigner de la formulation originale et produire des résultats non représentatifs.
Pourquoi pas Claude, Mistral, Grok ou Meta AI ?
Le choix des quatre moteurs retenus repose sur un critère unique : ce sont ceux que les clients et donateurs potentiels des organisations québécoises utilisent réellement pour des recherches de consommation. Un diagnostic mesure un risque commercial, pas une couverture encyclopédique.
Quatre autres systèmes sont parfois mentionnés. Voici pourquoi ils sont exclus du protocole standard.
Claude (Anthropic)
Claude est l’outil utilisé pour produire et analyser les diagnostics GEO. Mélanger outil d’analyse et objet d’analyse introduit un biais méthodologique évident. Par ailleurs, Claude ne dispose pas nativement d’une recherche web dans tous ses contextes d’utilisation, ce qui rendrait la comparaison inégale.
Mistral
L’adoption grand public de Mistral est quasi nulle au Québec pour des recherches de consommation courante. Tester Mistral, c’est mesurer un risque qui n’existe pas encore concrètement pour vos clients. Cela pourrait changer : le protocole sera révisé si la situation évolue.
Grok (xAI / X)
Grok est intégré à la plateforme X (ex-Twitter). Son usage comme moteur de réponse général reste marginal en Amérique du Nord, et son association à un contexte médiatique polarisant peut être un point de friction pour des mandants issus du milieu OBNL ou public. Sa mécanique de citation est également moins documentée et moins stable que celle des quatre moteurs retenus.
Meta AI
Meta AI est intégré dans Instagram, Facebook et WhatsApp — des surfaces où vos clients passent effectivement du temps. C’est le seul candidat à l’exclusion qui mérite un suivi actif. Toutefois, sa mécanique de citation est encore instable et peu documentée : il est difficile de tirer des conclusions reproductibles d’un diagnostic à l’autre. Son inclusion fera l’objet d’une révision du protocole dès que les conditions le permettront.
Ce que ça change pour votre organisation
Les quatre moteurs ne lisent pas le web de la même façon, ne privilégient pas les mêmes sources et ne produisent pas les mêmes absences. Une organisation invisible dans ChatGPT peut l’être pour une raison complètement différente de son invisibilité dans Perplexity. Diagnostiquer les quatre simultanément, c’est précisément ce qui permet de distinguer un problème de notoriété historique (données d’entraînement insuffisantes) d’un problème de captation en temps réel (sources web actuelles). Cette distinction est la base de tout plan d’intervention pertinent.
C’est l’objet du Diagnostic GEO Express.
Ce diagnostic existe parce que ces quatre écarts ne se voient jamais ensemble autrement. Une absence dans ChatGPT peut tenir à des données d’entraînement insuffisantes. La même absence dans Perplexity peut tenir à un déficit de sources tierces actuelles. Ce sont deux interventions différentes — et les confondre coûte du temps et de l’argent.
Le Diagnostic GEO Express isole ces écarts moteur par moteur, avec les observations brutes et le verdict par requête. Il se tient en une rencontre et se livre dans les jours qui suivent.
Vous souhaitez en obtenir un ? Écrivez à michelle.blanc.analyweb@gmail.com ou visitez michelleblanc.com.
Questions fréquentes sur le GEO
Qu’est-ce que le GEO, exactement ?
La Generative Engine Optimization (GEO) est l’ensemble des pratiques visant à rendre une organisation citée et nommée dans les réponses synthétisées des moteurs génératifs tels que ChatGPT, Perplexity, Gemini et Copilot. Elle complète le SEO sans le remplacer.
Le GEO est-il différent du SEO ?
Oui, fondamentalement. Le SEO vise une position dans une liste de liens. Le GEO vise une mention nommée dans une réponse rédigée. Les signaux qui déterminent la visibilité sont partiellement différents : structure des contenus, cohérence de l’entité (nom, adresse, contact), présence dans des sources tierces citées par les IA.
Mon organisation est bien référencée sur Google. Est-ce suffisant ?
Pas nécessairement. Une bonne position Google aide pour Gemini (qui utilise l’index Google) et indirectement pour ChatGPT et Copilot (qui utilisent Bing). Mais la synthèse générative ajoute une étape de sélection supplémentaire : le moteur décide si votre page est suffisamment claire et structurée pour être extraite et attribuée. La visibilité SEO ne garantit pas la citation GEO.
Combien de temps faut-il pour voir des résultats GEO ?
Les résultats varient selon le moteur. Perplexity et Copilot peuvent refléter des changements en quelques semaines. ChatGPT et Gemini dépendent en partie des cycles d’entraînement et d’indexation, qui peuvent prendre plusieurs mois. Un suivi trimestriel est recommandé.
Transparence : billet rédigé avec l’aide de l’IA comme outil de recherche et de mise en forme. Angle, vérification des sources et analyse : 100 % humains.
Michelle Blanc, M.Sc. est stratège GEO et fondatrice d’Analyweb inc. Elle accompagne les PME et OBNL québécois dans leur visibilité auprès des moteurs génératifs et enseigne le marketing entrepreneurial à HEC Montréal.
michelleblanc.com — michelle.blanc.analyweb@gmail.com