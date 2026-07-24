IA conversationnelles en 2026 : guide complet pour choisir, payer (en dollars canadiens) et ne pas se faire avoir

Par Michelle Blanc, M.Sc. | michelleblanc.com | Juillet 2026
Ce qu’il faut retenir de ce guide
En 2026, le marché des IA conversationnelles compte au moins 14 plateformes sérieuses — 8 occidentales, 6 chinoises. La plupart offrent un niveau gratuit fonctionnel. Les abonnements payants convergent autour de 28 $ CA par mois pour les offres individuelles. Les modèles chinois sont souvent gratuits, parfois techniquement équivalents aux meilleurs modèles américains sur certaines tâches — et ils soulèvent des enjeux de confidentialité des données et de censure qu’aucune organisation québécoise ne peut ignorer.
Ce guide couvre : les forces et limites réelles de chaque outil, les capacités agentiques accessibles sans programmation, les prix réels en dollars canadiens (taux : 1 USD = 1,40 CAD, juillet 2026), la question de la commoditisation qui va transformer l’industrie, et — ce que la plupart des comparatifs internationaux omettent — les implications pour les organisations québécoises soumises à la Loi 25 et au secret professionnel.
(Note : 1 USD = environ 1,40 CAD au moment d’écrire ces lignes, juillet 2026. Les prix sont approximatifs et fluctuent avec le taux de change.)
Qu’est-ce qu’une IA « agentique » — et pourquoi ça change tout
Définition : Un chatbot répond à des questions. Un agent IA accomplit des tâches — il navigue sur le web, ouvre des fichiers, envoie des courriels, réserve des billets, enchaîne des étapes sans intervention humaine. Ce n’est pas une différence de degré — c’est une différence de nature.
Ethan Mollick, professeur à la Wharton School et auteur de Co-Intelligence, résumait ce 23 juillet 2026 dans son guide saisonnier : « Donner un ordinateur à l’IA, c’est lui permettre de faire l’équivalent de plusieurs heures de travail humain réel en une seule opération. » En 2026, cette bascule est réelle et accessible sans être développeur.
Il existe deux façons de donner un ordinateur à une IA — et la distinction est importante :
Via le cloud de la plateforme (plus simple) : ChatGPT Work et Claude Cowork tournent sur les serveurs de la plateforme. On délègue une tâche depuis son téléphone, on ferme l’application, on revient vérifier le résultat plus tard. Idéal pour commencer.
Via son propre ordinateur (plus puissant, plus risqué) : En téléchargeant les applications desktop, ChatGPT Codex et Claude Code accèdent à vos propres fichiers, votre navigateur, vos applications locales. Les résultats sont plus ambitieux — et les risques de sécurité plus réels. À réserver aux utilisateurs qui comprennent ce qu’ils autorisent.
La commoditisation : le séisme structurel que personne ne voit venir
Avant de comparer les outils, un recul s’impose sur ce qui se joue en profondeur dans l’industrie.
Michael Albo, M.Sc., MBA, spécialiste en gouvernance et validation de modèles, formule la thèse qui circule dans les milieux financiers et technologiques nord-américains : les géants technologiques américains ont investi des centaines de milliards de dollars dans une couche technologique dont le pouvoir de fixation des prix, la rareté et la différenciation sont en train de disparaître. Les modèles chinois GLM, Kimi et Qwen se rapprochent rapidement des meilleurs modèles américains — ouverts, moins coûteux, plus faciles à déployer localement, suffisamment performants pour une part croissante des usages réels.
Ce n’est plus anecdotique. Airbnb utilise Qwen dans son service à la clientèle. Shopify a migré vers Qwen pour des tâches d’extraction et de classification, réduisant fortement ses coûts d’inférence. Cursor a adopté Kimi pour son outil Composer 2. Coinbase expérimente GLM et Kimi comme modèles par défaut pour ses usages internes.
La thèse d’Albo est solide : le prochain choc boursier ne viendra pas d’un effondrement de la demande en IA. Il viendra du jour où les marchés distingueront trois réalités qu’ils confondent encore — l’adoption de l’IA, la croissance des revenus liés à l’IA, et la rentabilité du capital investi pour la produire. Ces trois courbes ne monteront pas nécessairement ensemble. Une explosion des usages peut coexister avec un effondrement des rentes sur les modèles eux-mêmes.
Ce qu’Albo n’aborde pas — et c’est là que ça devient critique pour les utilisateurs au quotidien : si les modèles deviennent interchangeables sur le plan des performances, le vrai différenciateur n’est plus la qualité du raisonnement. C’est la question des données, de la conformité réglementaire et de la censure architecturale. C’est précisément ce dont traite ce guide.
(Référence : Michael Albo, M.Sc., MBA — billet LinkedIn, juillet 2026 : linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7486004705379151872/)
Mollick confirme de son côté la même tendance par la pratique : il recommande de payer 20 $ US par mois et de « donner une vraie tâche à un agent ». Son cadre est celui d’un chercheur américain — il ne couvre ni la Loi 25, ni le CLOUD Act, ni le secret professionnel. C’est précisément là que ce guide prend le relais.
(Référence : Ethan Mollick — « An opinionated guide to which AI to use to do stuff, Summer 2026 Edition », Substack One Useful Thing, 23 juillet 2026.)
Les IA occidentales : 8 outils comparés
ChatGPT (OpenAI) — chatgpt.com
Ce que c’est : L’IA la plus utilisée au monde, avec 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires (Reuters, février 2026). Développée par OpenAI, San Francisco.
Forces réelles : Polyvalence maximale — code, rédaction, images (DALL-E 4), audio, analyse de données. Écosystème tiers le plus développé du marché. Selon Mollick, GPT-5.6 Sol en mode Codex est actuellement le système agentique le plus abouti pour les tâches ambitieuses sur ordinateur personnel. Mode vocal GPT-Live : conversation native avec pacing et interruptions réels, nettement supérieur à la concurrence.
Capacités agentiques sans programmation : ChatGPT Work (cloud) pour déléguer des tâches depuis son téléphone. ChatGPT Codex (desktop) pour les projets complexes avec accès aux fichiers locaux. Workspace Agents (avril 2026) pour les automatisations d’équipe. GPTs personnalisés configurables en langage naturel.
Limite honnête : Tendance à valider les idées de l’utilisateur plutôt qu’à les challenger. Peut être verbeux et superficiel sur des sujets pointus. Les permissions d’action (envoi de courriels, modifications de fichiers) doivent être configurées avec prudence — ChatGPT agira si on lui en a donné l’autorisation, parfois plus vite qu’on ne le voudrait.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — fonctionnalités de base
- ChatGPT Go — ~11 $ CA/mois (avec publicités, à éviter en contexte professionnel)
- ChatGPT Plus — ~32 $ CA/mois
- ChatGPT Pro — ~144 $ CA/mois
Claude (Anthropic) — claude.ai
Ce que c’est : IA développée par Anthropic, fondée par d’anciens chercheurs d’OpenAI. Réputation de rigueur éthique et de qualité rédactionnelle. Modèles phares actuels : Opus 4.6, Fable et Sonnet 4.6.
Forces réelles : La rédaction longue forme, l’analyse de documents volumineux, le raisonnement structuré, le code. Fenêtre de contexte très généreuse. Recommandé comme outil de référence pour les projets d’agents en entreprise (fiabilité des appels d’outils, intégration MCP native). Mollick le place à égalité avec ChatGPT pour « faire du vrai travail ».
Capacités agentiques sans programmation : Claude Cowork (cloud) pour déléguer des tâches depuis son téléphone sans installation. Les « Projets » permettent une mémoire persistante et des instructions de rôle sans aucune programmation. Claude Code (desktop) pour les projets ambitieux avec accès aux fichiers locaux — Mollick le cite comme l’outil avec lequel il a obtenu ses résultats les plus impressionnants.
Limites honnêtes — à nommer clairement :
- Pas de génération d’images native. Quand on demande une image, Claude « dessine » en code — résultats variables, parfois excellents, parfois amusants, jamais comparables à DALL-E 4 ou Imagen.
- Mode vocal inférieur. Claude peut parler, mais c’est du texte lu à voix haute — on entend la différence avec la conversation native de ChatGPT Live.
- Depuis le 8 juin 2026, Anthropic a modifié sa politique de confidentialité pour permettre le partage de données des comptes consommateurs (Free, Pro, Max) avec les autorités sur la base d’une « croyance de bonne foi » interne, sans ordonnance judiciaire. Cette politique ne s’applique pas aux plans Team, Enterprise et à l’API. Pour les professionnels québécois soumis au secret professionnel, Claude Pro reste un compte consommateur — voir la section Loi 25 plus bas.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — fonctionnalités de base (généreux)
- Claude Pro — ~28 $ CA/mois
- Claude Max — ~140 $ CA/mois ou ~280 $ CA/mois
Gemini (Google) — gemini.google.com
Ce que c’est : IA développée par Google DeepMind. Intégrée nativement à l’écosystème Google depuis 2024, « agentifiée » à l’ensemble des produits Google lors de Google I/O 2026.
Forces réelles : Connexion native à Gmail, Docs, Drive, Agenda, Meet. Fenêtre de contexte très grande. Recherche en temps réel intégrée à Google Search. Gemini Notebook (anciennement NotebookLM) : selon Mollick, « l’interface la plus utile pour les analystes et les rédacteurs qui travaillent avec de nombreuses sources » — à mentionner explicitement pour la recherche documentaire approfondie. Gemini Omni pour la génération et l’édition vidéo.
Capacités agentiques sans programmation : Résume les réunions Meet, rédige des réponses Gmail, analyse des Sheets, crée des Docs — sans changer d’interface. La porte d’entrée agentique la plus transparente pour les utilisateurs Google.
Limite honnête — à corriger par rapport aux comparatifs habituels : Mollick, qui teste ces systèmes quotidiennement, est explicite : Google « n’a pas de modèle frontalier dominant et rien de comparable à Codex et Claude Code » en matière d’agentique autonome. L’intégration Google Workspace est excellente, mais hors de cet écosystème, les capacités agentiques sont en retard sur ChatGPT et Claude. La qualité rédactionnelle reste inférieure à Claude. Gemini Spark (fonctionnement en arrière-plan même téléphone verrouillé) soulève des questions de confidentialité.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — fonctionnalités de base
- Google AI Pro — ~31 $ CA/mois
- Inclus dans Google Workspace — à partir de ~7,50 $ CA/utilisateur/mois en annuel
Perplexity — perplexity.ai
Ce que c’est : Moteur de recherche augmenté par l’IA avec citations systématiques. Fondé en 2022, San Francisco. Une catégorie à part — ni chatbot généraliste, ni agent d’action.
Forces réelles : Chaque réponse est sourcée et citée. Indispensable pour la vérification factuelle rapide et la veille documentaire. Deep Research (niveau Pro) recherche, synthétise et livre un rapport sans intervention.
Capacités agentiques sans programmation : Perplexity Computer (niveau Max) orchestre 19 modèles d’IA simultanément pour des tâches de recherche complexes. Deep Research constitue la forme d’agentique la plus accessible pour la veille.
Limite honnête : Pas conçu pour la rédaction créative, le code ou les actions dans les applications. La version Max à 280 $ CA/mois est excessive pour un usage individuel non technique. Les capacités Deep Research ont été fortement réduites depuis février 2026.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — fonctionnalités de base
- Perplexity Pro — ~28 $ CA/mois
- Perplexity Max — ~280 $ CA/mois
Mistral Le Chat — chat.mistral.ai
Ce que c’est : IA développée par Mistral AI, Paris. La seule grande plateforme de ce comparatif hébergée et développée dans l’Union européenne. Modèles open source pour les versions inférieures.
Forces réelles : Hébergement UE, conformité RGPD native, possibilité d’auto-hébergement ou de déploiement sur serveurs canadiens. L’offre payante la moins chère du marché parmi les acteurs sérieux. Le Pro inclut génération d’images, recherche approfondie et environnement de code (Mistral Vibe). Pour les organisations québécoises, c’est l’option la plus compatible avec la Loi 25 parmi les plateformes cloud — sous réserve de vérification contractuelle.
Capacités agentiques sans programmation : Limitées côté grand public. Mistral Vibe (environnement de code agentique) est inclus dans le Pro mais cible les développeurs.
Limite honnête : Qualité de raisonnement inférieure aux meilleurs modèles propriétaires sur des tâches complexes. Ecosystème d’intégrations moins développé. Mollick ne le mentionne pas dans ses recommandations principales — ce qui reflète sa prévalence encore limitée en Amérique du Nord.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — fonctionnalités de base
- Mistral Le Chat Pro — ~21 $ CA/mois
- Tarif étudiant — ~8,50 $ CA/mois
Microsoft Copilot — copilot.microsoft.com
Ce que c’est : IA développée par Microsoft en partenariat avec OpenAI. Intégrée nativement dans Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams).
Forces réelles : L’intégration dans la suite bureautique Microsoft est sans équivalent. Agit directement dans les documents, les courriels et les tableurs.
Capacités agentiques sans programmation : Fort dans l’environnement Microsoft. Peut rédiger dans Word, analyser dans Excel, créer des présentations dans PowerPoint de façon semi-autonome.
Limite honnête : Mollick est direct : Copilot « est acceptable pour les documents Office mais accuse un sérieux retard en capacités agentiques » par rapport à ChatGPT et Claude. Complètement inutile hors de Microsoft 365.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — fonctionnalités de base via Bing
- Inclus dans Microsoft 365 Personal — ~28 $ CA/mois (inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 1 To OneDrive)
Grok (xAI) — x.com/i/grok
Ce que c’est : IA développée par xAI, l’entreprise d’Elon Musk, intégrée à la plateforme X (anciennement Twitter).
Forces réelles : Accès en temps réel aux données de X/Twitter. Taux d’hallucination parmi les plus bas des modèles testés (~4 % selon Field Guide to AI, 2026). Ton plus direct.
Capacités agentiques sans programmation : Architecture interne multi-agents non exposée à l’utilisateur. Pas d’agent d’action généraliste comparable à ChatGPT Work ou Claude Cowork.
Limite honnête : xAI a fait l’objet d’enquêtes formelles d’Ofcom et de la Commission européenne début 2026 suite à la génération de millions de contenus non consentis via ses outils d’image. La valeur s’effondre si on n’est pas utilisateur actif de X. Plus cher que ses concurrents directs. Mollick ne le mentionne pas dans ses recommandations.
Prix en dollars canadiens (juillet 2026) :
- Gratuit — très limité (10 questions par 2 heures)
- SuperGrok Lite — ~14 $ CA/mois
- SuperGrok — ~42 $ CA/mois
- SuperGrok Heavy (multi-agents) — ~420 $ CA/mois
Meta AI — meta.ai
Ce que c’est : IA développée par Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). Basée sur le modèle Llama, open source.
Forces réelles : Gratuit, omniprésent dans WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger. Le modèle Llama sous-jacent est massivement utilisé par des développeurs pour construire des agents.
Capacités agentiques sans programmation : Quasi nulles côté grand public. L’interface meta.ai reste conversationnelle.
Limite honnête : Peu performant comparé à ses concurrents pour les tâches professionnelles. La collecte de données par Meta est préoccupante pour tout usage professionnel sensible. Ni Mollick ni Albo ne le mentionnent dans leurs analyses.
Prix en dollars canadiens : Gratuit. Pas d’offre payante grand public.
Les IA chinoises : performance impressionnante, questions incontournables
Qu’est-ce qui distingue les IA chinoises des IA occidentales en 2026 ?
Les laboratoires d’IA chinois représentent collectivement environ 41 % de tous les téléchargements de modèles sur Hugging Face — une pluralité qui a dépassé les laboratoires américains (rapport Hugging Face, printemps 2026). Mollick les qualifie de « étonnamment capables » mais note qu’elles « requièrent de l’expertise pour être utilisées en mode agentique » — ce qui recoup exactement l’analyse de ce guide.
Deux enjeux structurels les distinguent fondamentalement des outils occidentaux : la censure architecturale et la confidentialité des données.
Sur OpenRouter, les six modèles les plus populaires sont tous des modèles ouverts issus de laboratoires chinois — Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax et Z.ai. Claude Opus 4.7 d’Anthropic arrive en septième position. AutoGPT
Les modèles chinois coûtent entre un sixième et un quart du prix des modèles américains équivalents, selon RAND — une combinaison difficile à contrer pour toute entreprise américaine qui tente de vendre à prix fort. Insights
DeepSeek — deepseek.com
Développeur : DeepSeek AI (startup indépendante, Chine)
Forces réelles : DeepSeek V4 rivalise avec GPT-5.4 et Claude Opus 4.7 sur les benchmarks de raisonnement, mathématiques et code. Entièrement open source — poids disponibles sur Hugging Face. Gratuit sans limitation majeure.
Capacités agentiques : Via l’API et des déploiements locaux. Interface grand public conversationnelle.
Limite critique : La censure est inscrite dans le modèle — non contournable. Des omissions ciblées ont été rapportées dans des traductions et résumés sans message d’erreur. Politique de confidentialité non conforme au RGPD ni à la Loi 25.
Prix en dollars canadiens : Gratuit (interface web). API à une fraction du coût de GPT-5.
Qwen (Alibaba) — tongyi.aliyun.com
Développeur : Alibaba, Chine
Forces réelles : Multilingue (29 langues). 153,6 millions de téléchargements sur Hugging Face en un seul mois (février 2026). Adopté en production par Airbnb et Shopify. Stratégie hybride : open source pour les modèles inférieurs, cloud payant pour les plus grands.
Capacités agentiques : Via API, massivement utilisé par des développeurs. Interface grand public moins aboutie.
Prix en dollars canadiens : Gratuit (web). API très accessible.
Kimi (Moonshot AI) — kimi.moonshot.cn
Développeur : Moonshot AI, Chine
Forces réelles : Spécialiste du contexte ultra-long et du code. Adopté par Cursor pour son outil Composer 2. Kimi K2 parmi les modèles les plus performants sur l’analyse de documents volumineux.
Capacités agentiques : Kimi K2 est un modèle agentique conçu pour l’utilisation d’outils. Mollick le cite parmi les modèles open source « étonnamment capables ».
Prix en dollars canadiens : Gratuit (interface web).
Doubao (ByteDance) — doubao.com
Développeur : ByteDance (maison mère de TikTok), Chine
Forces réelles : 340 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Doubao 2.0 (février 2026) : le plus avancé côté agentique grand public chinois — peut planifier, réserver, déboguer et soumettre du code, rédiger et envoyer des rapports sans intervention humaine.
Limite critique : ByteDance = TikTok = profil de risque maximal pour les données nord-américaines.
Prix en dollars canadiens : Gratuit.
ERNIE / Wenxin (Baidu) — yiyan.baidu.com
Développeur : Baidu, Chine
Forces réelles : ERNIE 5.1 (printemps 2026) au sommet des classements chinois. Fort en langue chinoise. Intégration profonde dans l’écosystème Baidu et les services gouvernementaux.
Limite honnête : Conçu pour le marché intérieur chinois. Peu pertinent pour les usages nord-américains.
Prix en dollars canadiens : Gratuit (web).
GLM / ChatGLM (Zhipu AI) — chatglm.cn
Développeur : Zhipu AI / Université Tsinghua, Chine
Forces réelles : Ancrage académique solide. GLM-5.2 lancé en juillet 2026. Recherche, code, raisonnement structuré. Modèles disponibles en auto-hébergement. Coinbase a fait de GLM 5.2 (Zhipu AI) et Kimi 2.7 (Moonshot AI) les modèles par défaut pour ses ingénieurs via sa passerelle LLM interne, réduisant ses dépenses IA de près de 50 % tout en augmentant la consommation de tokens. Source : déclaration du PDG Brian Armstrong sur X, juin 2026 — couverte par MLQ News et The New Stack. Tech Times
GLM 5.2 coûte environ 1,40 $ par million de tokens en entrée, contre 5 $ pour Claude Opus 4.8 d’Anthropic — soit trois à six fois moins cher par token, avec des performances équivalentes ou supérieures sur les benchmarks de code. WEEX
Coinbase self-héberge ces modèles — aucun code ni aucune requête ne quitte leur environnement, ce qui règle la question de la confidentialité des données. C’est exactement l’argument de l’auto-hébergement que mon billet recommande pour les organisations québécoises. The New Stack
GLM et Kimi font l’objet d’une enquête du Congrès américain pour des raisons de sécurité nationale — ce que le PDG de Coinbase n’a pas mentionné dans son fil X, et que mon billet doit signaler comme angle mort de la stratégie coût-seulement. The New Stack
Prix en dollars canadiens : Gratuit (web). Open source pour les versions inférieures.
La question que les comparatifs internationaux esquivent : données, censure et Loi 25
Pourquoi la censure dans les IA chinoises est-elle différente d’une simple restriction de contenu ?
La censure dans les modèles chinois n’est pas un filtre de surface contournable — c’est une contrainte de conception architecturale. Les critiques du Parti communiste chinois, les événements historiques sensibles, les comparaisons défavorables avec les démocraties occidentales déclenchent soit un refus, soit une réponse alignée sur la position officielle. Plus préoccupant : le modèle peut commencer à générer une réponse pertinente puis l’effacer en cours de flux sans avertissement visible. Pour tout travail d’analyse politique, de veille géopolitique ou de rédaction sur des sujets sensibles, ces outils sont structurellement inutilisables.
Ce que Mollick ne dit pas — et ce qui change tout pour le Québec
Mollick conseille de « payer 20 $ et donner une vraie tâche à un agent ». C’est valide pour un professeur de Wharton. Ça devient problématique pour un avocat, un CPA ou un notaire québécois qui colle des dossiers clients dans l’interface.
Ce risque ne concerne pas uniquement les IA chinoises. Pour les organisations québécoises soumises à la Loi 25 — et tout particulièrement pour les professions réglementées soumises au secret professionnel — la même logique s’applique aux versions consommateur des outils américains. Claude Pro, ChatGPT Plus et Gemini Advanced partagent les mêmes politiques de confidentialité que leurs versions gratuites. Depuis le 8 juin 2026, Anthropic permet en outre à ses comptes consommateurs (Free, Pro, Max) d’être soumis à un partage proactif de données avec les autorités sur la base d’une « croyance de bonne foi » interne, sans ordonnance judiciaire.
La vraie frontière n’est pas gratuit/payant — c’est consommateur/organisationnel.
J’ai traité cette question en détail, avec le tableau comparatif des plans, les articles de la Loi 25 applicables, la décision de la Cour supérieure du Québec de juin 2026 et les implications pour toutes les professions réglementées, dans : Loi 25 et IA générative : ce que votre cabinet n’a pas encore mesuré.
Quels sont les risques pour les données des utilisateurs québécois ?
DeepSeek collecte l’historique des conversations, des informations personnelles et des données comportementales — y compris les rythmes de frappe, explicitement nommés dans sa politique de confidentialité (mise à jour du 10 février 2026). Le transfert de ces données vers des serveurs situés en Chine a déclenché des enquêtes formelles en Italie, en France et en Corée du Sud pour non-conformité au RGPD. Source : Security Magazine, février 2025 ; Proton, janvier 2025.
Depuis le 1er juin 2026, les Provisions SAMR sur la protection des secrets commerciaux (SAMR, Ordonnance no 126) classent explicitement les données d’entraînement IA, les algorithmes et le code source comme secrets commerciaux protégés — la mise à jour la plus importante du régime chinois en trente ans. Cette classification crée une tension avec l’AI Act européen, qui exige des fournisseurs la transparence sur les contenus d’entraînement. Sources : Hogan Lovells, juin 2026 ; National Law Review, février 2026.
Existe-t-il une façon d’utiliser les modèles chinois sans envoyer ses données en Chine ?
Oui — l’auto-hébergement. DeepSeek, Qwen et GLM publient leurs poids en open source. Déployés sur des serveurs canadiens sous votre contrôle, ils n’envoient aucune donnée en Chine. Cette option requiert des compétences techniques ou un prestataire spécialisé, mais elle est techniquement viable et de plus en plus adoptée par les équipes qui veulent les performances des modèles chinois sans le risque de souveraineté des données.
Récapitulatif : prix en dollars canadiens et niveau agentique (juillet 2026)
Taux de conversion : 1 USD = 1,40 CAD, juillet 2026. Prix approximatifs avant taxes. Le taux fluctue — vérifiez avant de vous abonner.
|Outil
|Pays
|Agentique¹
|Sans code ?
|Gratuit
|~28 $ CA
|Avancé
|ChatGPT
|É.-U.
|Élevé
|Oui
|Oui
|Plus (~32 $)
|Pro (~144 $)
|Claude
|É.-U.
|Élevé
|Partiellement
|Oui (généreux)
|Pro (~28 $)
|Max (~140–280 $)
|Gemini
|É.-U.
|Moyen²
|Oui, si Google
|Oui
|AI Pro (~31 $)
|Workspace (~7,50 $/util.)
|Perplexity
|É.-U.
|Moyen
|Partiellement
|Oui
|Pro (~28 $)
|Max (~280 $)
|Mistral
|France
|Faible
|Non
|Oui
|Pro (~21 $)
|—
|Copilot
|É.-U.
|Moyen³
|Oui, si M365
|Oui
|M365 (~28 $)
|—
|Grok
|É.-U.
|Faible
|Non
|Très limité
|SuperGrok (~42 $)
|Heavy (~420 $)
|Meta AI
|É.-U.
|Minimal
|Non
|Oui
|—
|—
|DeepSeek
|Chine
|Faible
|Non
|Oui
|—
|API
|Qwen
|Chine
|Faible
|Non
|Oui
|—
|API
|Kimi
|Chine
|Moyen
|Non
|Oui
|—
|—
|Doubao
|Chine
|Moyen
|Partiellement
|Oui
|—
|—
|ERNIE
|Chine
|Faible
|Non
|Oui
|—
|—
|GLM
|Chine
|Faible
|Non
|Oui
|—
|API
¹ Niveau agentique grand public, sans programmation requise ² Fort dans Google Workspace, mais en retard sur l’agentique autonome selon Mollick (juillet 2026) ³ Fort dans Microsoft 365, mais « accuse un sérieux retard en capacités agentiques » selon Mollick
Quel outil pour quel usage — guide pratique
Pour la rédaction professionnelle, les rapports et l’analyse : Claude (Pro ou Max selon le volume).
Pour la polyvalence et les tâches automatisées ambitieuses sans programmation : ChatGPT (Plus ou Pro selon les besoins).
Pour la recherche documentaire avec sources citées : Perplexity Pro.
Pour les équipes sur Google Workspace : Gemini (souvent déjà inclus dans votre abonnement) — excellent dans l’écosystème Google, limité hors de lui.
Pour les équipes sur Microsoft 365 : Copilot (coût marginal nul si M365 déjà en place) — solide pour les documents Office, faible pour l’agentique général.
Pour la conformité des données en contexte professionnel sensible : Mistral Pro (hébergement UE, RGPD natif) ou Claude/ChatGPT en version Team ou Enterprise — jamais les versions consommateur avec des données clients.
Pour explorer les IA chinoises : DeepSeek.com ou Kimi pour tester les capacités — uniquement pour des tâches sans données sensibles, sans sujets politiques, et jamais via les interfaces cloud chinoises pour du travail professionnel.
Budget unique de ~28 $ CA/mois : Claude Pro pour la rédaction et l’analyse, ChatGPT Plus pour la polyvalence et les agents web — choisissez selon votre flux de travail dominant. Mollick et la pratique terrain concordent sur ce point.
Questions fréquentes
Doit-on payer pour avoir une IA utile en 2026 ? Non, pour les usages courants. Claude, ChatGPT, Gemini et Perplexity offrent des niveaux gratuits fonctionnels. Le niveau payant (~28 $ CA/mois) devient pertinent quand on atteint les limites d’utilisation quotidienne ou qu’on a besoin des capacités agentiques avancées.
Les IA chinoises sont-elles vraiment comparables aux IA américaines ? Sur le plan technique, oui pour une part croissante des tâches. DeepSeek V4 rivalise avec GPT-5.4 et Claude Opus 4.7 sur les benchmarks de raisonnement et de code (juillet 2026). Mollick les qualifie lui-même d’« étonnamment capables ». La différence n’est plus dans les performances brutes — elle est dans la confidentialité des données, la censure architecturale et la conformité réglementaire.
Qu’est-ce que l’agentique et ai-je besoin de savoir programmer pour en bénéficier ? Non, pour les plateformes les plus avancées. ChatGPT Work, Claude Cowork, Gemini (intégration Google) et Copilot (intégration Microsoft) permettent des automatisations substantielles sans une seule ligne de code. Les Projets Claude permettent aussi une personnalisation avancée en langage naturel. Mollick recommande de « déléguer une tâche réelle » pour comprendre concrètement ce que ça fait.
Quelle est la différence entre Claude Cowork et Claude Code ? Cowork tourne sur les serveurs d’Anthropic (cloud) — on délègue depuis son téléphone, on ferme l’application, on revient vérifier le résultat. Claude Code s’installe sur son propre ordinateur — l’IA accède à ses fichiers locaux, son navigateur, ses applications. Plus puissant, mais plus risqué en termes de sécurité et de confidentialité.
Les abonnements payants comme Claude Pro ou ChatGPT Plus protègent-ils les données de mes clients ? Non. Pour les organisations québécoises soumises à la Loi 25 et aux obligations de secret professionnel, la frontière critique n’est pas entre gratuit et payant — elle est entre comptes consommateurs et comptes organisationnels (Team, Enterprise, API). Claude Pro, ChatGPT Plus et Gemini Advanced sont des comptes consommateurs et ne fournissent aucune entente de traitement de données conforme. Depuis le 8 juin 2026, les comptes consommateurs Claude sont en outre soumis à une politique élargie de partage avec les autorités. Voir Loi 25 et IA générative : ce que votre cabinet n’a pas encore mesuré pour le détail complet.
Le taux de change affecte-t-il vraiment le prix ? Oui, et significativement. À 1,40 $ CA par dollar américain (juillet 2026), un abonnement à 20 $ US revient à 28 $ CA avant taxes. Ce taux fluctue — en janvier 2026, il était à 1,35 $; en juin, il a atteint 1,42 $. Les abonnements facturés en USD peuvent varier de 5 à 10 % d’un mois à l’autre.
Quelle IA choisir si on se préoccupe de la confidentialité des données ? Mistral Le Chat Pro pour l’hébergement européen et la conformité RGPD. Pour les outils américains, uniquement les versions Team ou Enterprise avec entente de traitement de données signée. Dans tous les cas, évitez d’entrer des données clients, financières ou stratégiques dans n’importe quelle interface cloud — quelle qu’en soit l’origine géographique — sans avoir vérifié les conditions d’utilisation et votre conformité à la Loi 25.
Gemini est-il un bon choix pour l’agentique en 2026 ? Dans l’écosystème Google, oui. Pour les tâches autonomes hors de cet écosystème, non. Mollick, qui compare ces systèmes en pratique quotidiennement, note que Google « n’a pas de modèle frontalier dominant et rien de comparable à Codex et Claude Code » en agentique autonome (juillet 2026). Si votre travail vit dans Gmail, Docs et Drive, Gemini est excellent. Sinon, ChatGPT ou Claude.
Michelle Blanc, M.Sc., est consultante en stratégie web, IA et GEO (Generative Engine Optimization), fondatrice d’Analyweb Inc. (depuis 2005) et chargée de cours en marketing entrepreneurial à HEC Montréal. Elle blogue sur michelleblanc.com depuis 2005 (plus de 2 800 articles). Elle est l’auteure de Confessions d’une experte (2025) et La Promptothèque (Édition 2026). Récipiendaire de la Médaille du couronnement du roi Charles III (2025).
Avis sur l’usage de l’IA dans la rédaction de ce billet
J’ai utilisé des outils d’intelligence artificielle générative — notamment Claude (Anthropic) — dans le processus de rédaction de ce guide : recherche documentaire, structuration éditoriale, vérification croisée des sources et conversion en format WordPress. Toutes les sources citées sont publiques et vérifiables via les hyperliens fournis. L’angle d’analyse, le jugement professionnel, les recommandations stratégiques et la position éditoriale sont les miens.
Je signale cet usage par cohérence avec ce que je défends dans ce guide et dans mes mandats de conseil : la transparence sur l’usage de l’IA n’est pas une option marketing — c’est une obligation professionnelle. Et oui, l’ironie de rédiger un comparatif d’outils IA avec un outil IA n’échappe pas à l’auteure.
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2 réflexions sur “IA conversationnelles en 2026 : guide complet pour choisir, payer (en dollars canadiens) et ne pas se faire avoir”
Merci madame Blanc.
Je vous suis depuis longtemps mais je vous avais négligée depuis quelques années.
Je constate avec joie que votre rigueur n’a pas perdu un iota de sa pertinence!
Merci de vos bons mots