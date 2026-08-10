Ce que l’échec de Google Glass, le succès des lunettes Meta et l’histoire des caméras domestiques nous apprennent sur l’angle mort des organisations québécoises
Cette image a été créé avec ChatGPT. Deux risques, deux victimes. Pour la personne qui est filmée, le danger est la caméra, et le recours est criminel. Pour l’organisation qui emploie le porteur, le danger est l’assistant, et le manquement est en protection des renseignements personnels. La plupart des politiques internes ne couvrent ni l’un ni l’autre.
Réponse courte
Les lunettes connectées posent deux risques distincts qu’on confond constamment. Pour une personne, le risque dominant est la caméra : vestiaires, chambre à coucher, captation d’inconnues dans la rue. Ce risque est réel, documenté, et relève du droit criminel canadien. Pour une organisation, le risque dominant est l’assistant : quand un employé demande de l’aide à Meta AI, un renseignement personnel quitte l’établissement vers un tiers étranger, sans trace, sans consentement, sans entente. Google Glass est mort du stigmate social en 2015 ; les lunettes Meta se sont vendues à plus de 7 millions d’exemplaires en 2025 et affrontent le même mur, avec mille fois plus d’unités en circulation. Au Québec, la Loi 25, la Loi 5, le Code civil et le Code criminel encadrent déjà tout ça. Ce qui manque, ce ne sont pas des lois : ce sont des politiques internes.
L’anecdote qui a lancé ce billet
Un billet a circulé cette semaine sur LinkedIn. Une professionnelle raconte que le préposé qui a saisi ses données médicales portait des lunettes Meta. Elle précise, honnêtement, qu’elle ne lui fait aucun procès d’intention : c’étaient probablement ses lunettes de vue de tous les jours, et le petit témoin lumineux d’enregistrement n’était pas allumé. Mais la scène lui trottait dans la tête en sortant, et elle pose la bonne question : est-ce que nos organisations ont commencé à encadrer ça, ou est-ce encore le Far West ?
Sa question est excellente. Sa conclusion, elle, est fausse. Et son inquiétude, quoique légitime, ne pointe pas vers le risque le plus lourd pour l’établissement qui l’a reçue.
Pour comprendre pourquoi, il faut trois histoires : celle d’un échec spectaculaire, celle d’un succès que personne n’avait vu venir, et celle des caméras que des millions de gens ont accrochées dans leur salon.
Qu’est-ce qu’une lunette connectée, exactement ?
Une lunette connectée est une monture de vue ou de soleil ordinaire dans laquelle sont intégrés une ou deux caméras, un ou plusieurs microphones, des haut-parleurs à conduction ouverte et une liaison sans fil vers un téléphone mobile. Certains modèles récents ajoutent un écran couleur dans le verre et un bracelet neuronal qui interprète les gestes du poignet.
La définition qu’en donne la CNIL insiste sur quatre caractéristiques qui la distinguent du téléphone : le port permanent, la faible différenciation visuelle avec une monture classique, l’intégration des capteurs directement dans l’armature, et l’automatisation possible des traitements. Autrement dit : contrairement au téléphone, personne autour ne peut savoir si l’appareil est actif — ni même qu’il existe.
Pourquoi Google Glass a-t-il échoué ?
Google Glass a échoué non pas pour des raisons techniques, mais parce que le produit a fabriqué son propre rejet social en moins de deux ans.
Avril 2012. Google dévoile Project Glass avec une vidéo de démonstration où un homme traverse New York en recevant des informations projetées devant l’œil. Deux mois plus tard, à la conférence I/O de San Francisco, des parachutistes sautent au-dessus du Moscone Center en diffusant leur descente depuis leurs lunettes. L’effet est total.
20 février 2013. Google ouvre le programme Explorer. Comme le rapportait TechCrunch à l’époque, il faut expliquer publiquement, en cinquante mots ou moins et avec le mot-clic #ifihadglass, ce qu’on ferait avec l’objet — et les gagnants ont ensuite le droit de payer 1 500 $ US pour un prototype. NPR précise que 8 000 candidats seront retenus.
Brillant comme dispositif de mise en désir. Catastrophique comme dispositif d’acceptabilité sociale : Google vient de créer une caste d’élus reconnaissables à cinq mètres. Détail savoureux, NBC News rapportait en mars 2013 que le compte officiel avait sélectionné une candidate ayant écrit qu’elle lancerait les lunettes au visage de Google, avant de révoquer l’invitation.
2013. Le mot glasshole apparaît et se répand. Il ne désigne pas la technologie, il désigne le porteur. C’est la première fois qu’un objet grand public fabrique aussi vite une insulte destinée à son propre acheteur.
18 février 2014. Google publie un guide de savoir-vivre à l’intention des porteurs. Ce n’est pas une paraphrase de ma part : le document de Google dit littéralement de ne pas être creepy or rude (aka, a Glasshole). Parmi les recommandations : demander la permission avant de filmer quelqu’un, ne pas fixer le prisme pendant de longues minutes, et éteindre Glass partout où les caméras de téléphone sont déjà interdites. Le Globe and Mail résumait l’affaire ainsi : Google conseille à ses propres clients de ne pas être des glassholes en public. NBC News notait que la publication suivait des incidents où des porteurs avaient été expulsés de bars de Seattle ou interpellés dans un cinéma.
Quand une entreprise doit publier un manuel de politesse pour son produit, le produit a déjà perdu.
Fin février 2014. Quelques jours plus tard, à San Francisco, une porteuse se fait arracher ses lunettes du visage dans un bar punk de Haight Street. L’affaire fait le tour du monde — et son déroulement est plus instructif que la version simplifiée qui a circulé. Sarah Slocum, consultante en médias sociaux, dit avoir été agressée verbalement et physiquement, puis volée. Des témoins interrogés par KPIX contestent sa version : selon eux, l’accueil était d’abord curieux et amical, et la tension est montée quand des clients ont compris qu’ils pouvaient être filmés en fin de soirée. CBS a documenté le retour de flamme : l’opinion publique, massivement, a blâmé la porteuse plutôt que ses agresseurs. Ironie ultime relevée par CBS, Slocum avait partagé sur Facebook, quelques jours avant, le guide de savoir-vivre de Google.
C’est ça, le stigmate social. Pas seulement une agression : un consensus spontané selon lequel la personne filmée avait raison de s’énerver.
15 avril 2014. Google ouvre la vente au grand public américain, d’abord pour une seule journée, à 1 500 $ US plus taxes. Trop tard : le stigmate est installé.
15 janvier 2015. Google annonce la fin du programme Explorer. Selon 9to5Google, le 19 janvier sera le dernier jour pour acheter la Glass Explorer Edition ; l’équipe quitte le laboratoire Google X pour devenir une division autonome sous la responsabilité de Tony Fadell, tandis que le programme Glass at Work, destiné aux entreprises, survit. CBC notait que Google suspendait les ventes jusqu’à ce qu’elle puisse développer une version moins susceptible d’être perçue comme un objet monstrueux. Le produit grand public est mort en vingt-deux mois.
18 juillet 2017. Résurrection en Glass Enterprise Edition. Selon CNBC, plus de cinquante entreprises l’utilisaient déjà — GE Aviation, Boeing, Volkswagen, DHL, Sutter Health — et Wired, qui a eu l’exclusivité de l’annonce, résume la nouvelle promesse : un appareil sans les mains, pour des travailleurs qui ont les mains occupées.
Deux détails de cette version d’entreprise valent d’être retenus. D’abord, elle fonctionne : AGCO rapporte une réduction de 25 % des temps de production, DHL une amélioration de 15 % de l’efficacité de sa chaîne logistique. Ensuite — et c’est ce que personne ne remarque à l’époque — Google ajoute une lumière rouge qui s’allume pendant l’enregistrement. La petite lumière est née là, en 2017, comme réponse au problème de 2014. Neuf ans plus tard, c’est encore la seule réponse de l’industrie.
15 mars 2023. Arrêt définitif. La foire aux questions officielle de Google tient en une phrase : plus aucune vente à compter du 15 mars 2023, soutien technique jusqu’au 15 septembre 2023, aucune mise à jour logicielle prévue. 9to5Google et Developpez.com documentent la fin de onze années de projet.
Le diagnostic. Google Glass n’est pas mort de sa batterie ni de son processeur. Il est mort du regard des autres. Le produit était une déclaration portée sur le visage, et cette déclaration disait : je suis peut-être en train de te capter. Aucune quantité d’ingénierie ne corrige ça.
Comment Meta a-t-elle réussi là où Google a échoué ?
Ce qu’on oublie, c’est que Meta a d’abord échoué elle aussi.
9 septembre 2021. Lancement des Ray-Ban Stories à 299 $ US, en partenariat avec EssilorLuxottica, maison mère de Ray-Ban. Photo, vidéo, appels, musique. Aucun écran.
Août 2023. Le Wall Street Journal met la main sur un document interne de Meta daté de février. Selon le compte rendu de L’Usine Digitale, environ 300 000 paires ont été vendues en un an et demi, mais seulement 27 000 personnes portaient encore leurs lunettes au moins une fois par mois. Siècle Digital précise que 13 % des acheteurs les avaient retournées.
Notez la différence avec Google Glass : les Ray-Ban Stories n’ont pas été rejetées socialement. Elles ont été abandonnées dans un tiroir. Il n’y avait rien à en faire.
27 septembre 2023. Annonce des Ray-Ban Meta, deuxième génération, toujours à 299 $ US. Caméra 12 Mpx, cinq microphones, diffusion en direct vers Instagram et Facebook. TechCrunch relevait à l’époque que Meta avait corrigé le défaut le plus criant de la génération précédente. Et surtout : Meta AI est intégré, avec commande vocale.
2024. L’assistant devient multimodal. On ne demande plus à ses lunettes de prendre une photo. On leur demande ce qu’elles voient : « Regarde ce panneau et traduis-le. » C’est le basculement, et personne n’y prête suffisamment attention à ce moment-là.
30 septembre 2024. Deux étudiants de Harvard, AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio, publient la démonstration d’un projet nommé I-XRAY. Selon 404 Media, leur montage permet de passer d’un visage à un nom, puis à un numéro de téléphone et à une adresse résidentielle, en quelques secondes. Forbes rapporte qu’ils ont obtenu des adresses et même des numéros d’assurance sociale lors d’essais réels, et qu’ils ont refusé de publier leur code.
Le détail technique est capital, et le Boston Globe l’explique bien : la reconnaissance faciale ne se faisait pas dans les lunettes. Le porteur touchait la monture, l’image partait vers un compte Instagram, un logiciel sur ordinateur portable récupérait le flux, interrogeait le moteur de recherche faciale PimEyes, puis confiait à un grand modèle de langage le soin de recouper les résultats. Nguyen l’a dit lui-même à Forbes : le même montage fonctionnerait avec l’appareil photo de n’importe quel téléphone.
Retenez ça, parce que c’est toute la thèse de ce billet : la lunette n’est que le capteur. L’intelligence est ailleurs.
17 septembre 2025. À la conférence Connect, Meta présente les Ray-Ban Meta Gen 2, les Oakley Meta Vanguard pour le sport, et les Meta Ray-Ban Display à 799 $ US — premier modèle avec écran couleur intégré au verre droit, piloté par un bracelet neuronal qui lit les signaux électriques du poignet.
Bilan 2025. Selon les résultats d’EssilorLuxottica relayés par Le Claireur de la Fnac, plus de sept millions de paires Ray-Ban Meta et Oakley Meta ont été vendues sur l’année — le triple du cumul 2023-2024. Reuters, via Boursorama, cite Ramon Llamas d’IDC : 9,6 millions d’unités livrées mondialement en 2025, dont environ 76,1 % pour Meta, et une prévision de 13,4 millions d’unités pour 2026.
Ce que Meta a corrigé, point par point. Une monture Ray-Ban désirable plutôt qu’une prothèse visible. Un prix d’entrée à 299 $ plutôt qu’à 1 500 $. Des usages immédiats — écouter, appeler, capter — plutôt qu’une promesse d’avenir. Et surtout : pas d’écran d’abord. Vendre la lunette avant de vendre la réalité augmentée. Google avait fait exactement l’inverse.
31 mars 2026. Meta lance deux modèles destinés spécifiquement aux porteurs de verres correcteurs, à partir de 499 $ US. En juin 2026, trois nouvelles montures déclinées en vingt-six styles, dès 299 $, selon le dossier de Fortune.
Voilà le vrai point de bascule, et il est passé presque inaperçu. Ce n’est plus un gadget qu’on choisit d’enfiler pour une sortie. C’est une monture correctrice qu’on porte quatorze heures par jour, y compris au travail, y compris derrière un comptoir d’accueil médical à Chertsey ou à Sherbrooke. Le préposé du billet LinkedIn n’a probablement rien décidé. Il a mis ses lunettes.
Chronologie comparée, entièrement sourcée
|Date
|Événement
|Sources
|2005
|Canada — Création de l’infraction de voyeurisme au Code criminel, article 162
|Ministère de la Justice
|Avril 2012
|Google — Dévoilement de Project Glass
|Wikipédia
|20 février 2013
|Google — Programme Explorer : 8 000 places, 1 500 $ US, mot-clic #ifihadglass
|TechCrunch · NPR
|Mars 2013
|Google — Révocation d’invitations mal attribuées
|NBC News
|2013
|Le terme glasshole se répand
|NPR
|18 février 2014
|Google — Guide de savoir-vivre employant lui-même le mot Glasshole
|ABC News · Globe and Mail · NBC News
|Fin février 2014
|Altercation au bar Molotov’s, San Francisco ; version contestée par des témoins ; l’opinion publique blâme la porteuse
|TIME · KPIX · CBS
|15 avril 2014
|Google — Vente au grand public américain, une seule journée, 1 500 $ US
|NPR
|2014
|Canada — Création de l’infraction de publication non consensuelle d’une image intime, article 162.1
|Ministère de la Justice
|15 janvier 2015
|Google — Fin du programme Explorer, dernier jour d’achat le 19 janvier
|9to5Google · CBC
|18 juillet 2017
|Google — Glass Enterprise Edition ; plus de cinquante entreprises ; ajout d’un témoin lumineux rouge
|CNBC · Wired via Futurism
|Février 2019
|Google Nest — Un microphone non déclaré est présent dans le Nest Guard depuis 2017 ; trois sénateurs américains écrivent à Sundar Pichai
|Radio-Canada · Fortune · Sénat des États-Unis
|Janvier et juin 2021
|ADT — Un technicien accède à environ 200 comptes clients plus de 9 600 fois sur quatre ans et demi ; 52 mois de pénitencier
|DOJ, plaidoyer · DOJ, sentence
|9 septembre 2021
|Meta — Ray-Ban Stories, 299 $ US, sans écran
|Wikipédia
|Décembre 2022 à février 2023
|Eufy (Anker) — Des flux en direct sont accessibles sans authentification ; Anker admet l’absence du chiffrement de bout en bout annoncé
|Journal du Geek · GSMArena · Fondation Mozilla
|15 mars 2023
|Google — Arrêt définitif de Glass Enterprise Edition
|Google · 9to5Google
|Mai 2023
|Ring (Amazon) — Entente de 5,8 M$ US avec la FTC ; un employé a visionné des milliers de vidéos d’au moins 81 utilisatrices
|FTC · CNBC · EFF
|Août 2023
|Meta — Document interne : 300 000 paires vendues, 27 000 utilisateurs actifs par mois, 13 % de retours
|L’Usine Digitale · Siècle Digital
|27 septembre 2023
|Meta — Ray-Ban Meta avec Meta AI intégré
|TechCrunch
|30 septembre 2024
|Projet I-XRAY : deux étudiants de Harvard identifient des inconnus en quelques secondes ; la reconnaissance faciale tourne hors des lunettes
|404 Media · Forbes · Boston Globe
|17 septembre 2025
|Meta — Meta Ray-Ban Display, 799 $ US, avec bracelet neuronal
|Meta
|Fin 2025
|Meta — Plus de sept millions de paires vendues sur l’année ; environ 76,1 % du marché mondial
|Le Claireur · Reuters via Boursorama
|13 février 2026
|Meta — Révélation du projet interne « Name Tag » de reconnaissance faciale
|TechCrunch · Slashdot
|Mars 2026
|Meta — Révélations suédoises sur l’accès d’annotateurs sous-traitants à des séquences privées ; action collective déposée aux États-Unis
|L’Usine Digitale
|31 mars 2026
|Meta — Lancement de modèles pour porteurs de verres correcteurs, dès 499 $ US
|Reuters via Boursorama
|11 mai 2026
|CNIL — Appel à la vigilance et plan d’action européen ; 67 % des Français y voient un risque pour la vie privée
|CNIL · L’Usine Digitale
|4 juin 2026
|Meta — Du code de reconnaissance faciale inactif est découvert dans l’application Meta AI, installée sur plus de cinquante millions d’appareils
|Engadget · Acuité
|5 juin 2026
|Meta — Le code est retiré dans une mise à jour de routine, sans communiqué
|Developpez.com
|7 juillet 2026
|Meta — Mise à jour désactivant la caméra lorsque le témoin lumineux est bloqué ou détruit
|9to5Google
|20 juillet 2026
|État de New York — Interdiction totale des lunettes connectées dans les 1 240 tribunaux de l’État
|Presse-citron
|28 juillet 2026
|Dossier sur le phénomène des pervert glasses ; livraisons en hausse de 167 % sur un an au premier trimestre
|Fortune
Pourquoi 2026 est l’année du retour de bâton
Le stigmate revient. Sauf que cette fois, il y a dix millions d’unités en circulation.
13 février 2026. Le New York Times révèle l’existence d’un projet interne appelé « Name Tag » : une fonction permettant au porteur d’identifier en temps réel les personnes dans son champ de vision par l’entremise de l’assistant Meta AI. Selon la synthèse de TechCrunch, Meta délibérait depuis le début de 2025 sur la manière de lancer une fonction porteuse de risques pour la sécurité et la vie privée. Slashdot rapporte qu’une note interne de mai notait que les turbulences politiques américaines détourneraient l’attention des groupes de la société civile susceptibles de critiquer le lancement.
Mars 2026. Des médias suédois révèlent que des images captées par les lunettes, y compris dans des situations relevant de la sphère privée, auraient été transmises à des sous-traitants chargés d’annoter des données pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle du groupe. L’Usine Digitale en fait la synthèse. Une action collective est déposée aux États-Unis dans la foulée. Le même mois, Wired documente l’usage des lunettes par des hommes qui filment secrètement des interactions non sollicitées avec des femmes pour les publier ensuite.
11 mai 2026. La CNIL publie un appel à la vigilance sur les lunettes connectées et annonce un plan d’action qu’elle entend porter devant le Comité européen de la protection des données. Un sondage mené auprès de 2 128 personnes du 22 au 29 janvier 2026 montre que 67 % des Français estiment que ces dispositifs représentent un risque d’atteinte à la vie privée. Le cabinet UGGC en propose une lecture juridique.
4 juin 2026. Wired découvre, dans le code de l’application Meta AI installée sur plus de cinquante millions d’appareils, une infrastructure de reconnaissance faciale non activée. Engadget en résume le fonctionnement : capture des visages par les lunettes, puis notification du porteur en cas de correspondance avec un visage déjà capté. Acuité détaille les étapes techniques. Meta répond que rien n’a été livré aux consommateurs et qu’aucune décision finale n’a été prise. Le lendemain, 5 juin, le code disparaît dans une mise à jour de routine, sans communiqué.
7 juillet 2026. Meta déploie une mise à jour qui désactive la caméra lorsque le témoin lumineux est bloqué ou détruit. Un correctif qui constitue l’aveu que le garde-fou était contournable — et qui ne s’applique qu’à partir de la deuxième génération.
20 juillet 2026. L’État de New York interdit totalement les lunettes connectées dans ses 1 240 tribunaux, verres correcteurs compris, pour tout le monde : public, témoins, jurés, procureurs, avocats.
Le sobriquet qui circule maintenant en anglais n’est plus glasshole. C’est pervert glasses. Fortune y a consacré un dossier le 28 juillet 2026.
Et pendant ce temps, la demande explose : toujours selon Fortune, les livraisons de lunettes sans écran ont bondi de 167 % sur un an au premier trimestre 2026, à environ 2,25 millions d’unités. Meta a même suspendu le déploiement international des Ray-Ban Display, officiellement parce que la demande excède les stocks.
Et la caméra, alors ? Le risque personnel est bien réel
Il faut être claire, parce que la nuance se perd vite : la peur d’être filmée contre son gré n’est pas une inquiétude de deuxième ordre. C’est le risque principal — pour la personne.
Vestiaire de gym. Cabine d’essayage. Salle d’examen médical. Toilettes. Chambre à coucher. Rue, pour une femme abordée par un inconnu qui la filme sans le dire. Dans tous ces cas, l’assistant ne change rien : le mal est fait par la captation elle-même, et par ce qu’on en fait ensuite.
La distinction utile n’est donc pas « caméra ou assistant » mais « pour qui ». Pour une personne, le risque dominant est la caméra. Pour une organisation, le risque dominant est l’assistant. Les deux sont réels, ils ne se substituent pas, et ils appellent des réponses différentes.
Les caméras connectées ont-elles déjà servi à espionner des scènes intimes ?
Oui, à répétition, et c’est documenté par des autorités publiques. Trois dossiers valent d’être connus, parce qu’ils prédisent exactement ce qui arrivera avec les lunettes.
Ring (Amazon), 2023. En mai 2023, la Federal Trade Commission américaine annonce une entente de 5,8 M$ US avec Ring. La plainte est accablante : Ring donnait à ses employés et à des centaines de sous-traitants établis en Ukraine un accès libre aux vidéos de toute sa clientèle, sans restriction technique ni procédurale avant juillet 2017. Un employé a visionné, pendant plusieurs mois, des milliers d’enregistrements appartenant à des utilisatrices, provenant de caméras installées dans des chambres et des salles de bain. Selon le compte rendu de CNBC, il s’agissait d’au moins 81 utilisatrices distinctes, avec des caméras nommément étiquetées « chambre principale », « salle de bain principale » et « caméra espion ». Le billet d’analyse de la FTC souligne qu’il n’a été arrêté que parce qu’une collègue l’a dénoncé : Ring n’avait aucun mécanisme de détection. L’agence ajoute que des pirates ont ensuite accédé aux flux d’environ 55 000 clients américains. L’Electronic Frontier Foundation a analysé la portée du règlement. En avril 2024, la FTC a versé plus de 5,6 M$ en remboursements à 117 044 clients.
ADT, 2021. Telesforo Aviles, technicien d’installation chez ADT, a ajouté sa propre adresse courriel aux comptes de ses clients — parfois en prétextant un test du système, parfois sans le leur dire. Selon le communiqué du Département de la Justice américain, il a accédé à environ 200 comptes plus de 9 600 fois sur quatre ans et demi, en ciblant délibérément les résidences où vivaient des femmes qu’il trouvait attirantes. Les documents de plaidoyer indiquent qu’il a visionné de nombreuses séquences de femmes nues et de couples ayant des relations sexuelles. Il a été condamné à 52 mois de pénitencier fédéral en juin 2021. Une victime a dit à la cour que cette intrusion délibérée lui paraissait plus dommageable qu’un cambriolage.
Eufy (Anker), 2022-2023. Eufy vendait ses caméras sur la promesse d’un stockage exclusivement local et d’un chiffrement de bout en bout de qualité militaire. En novembre 2022, le chercheur en sécurité Paul Moore démontre que les caméras transféraient des vignettes et des données de reconnaissance faciale vers les serveurs infonuagiques du fabricant même lorsque le stockage en nuage était désactivé. Selon le Journal du Geek, Eufy a d’abord affirmé à The Verge qu’il était impossible de visionner un flux en direct avec un lecteur tiers comme VLC — et The Verge a démontré le contraire à plusieurs reprises. Anker admet en février 2023 que ses caméras n’étaient pas chiffrées de bout en bout comme annoncé. La Fondation Mozilla rapporte que le bureau du procureur général de l’État de New York a obtenu un règlement de 450 000 $ US.
Le motif récurrent : l’initié avant le pirate
Regardez ce que ces trois dossiers ont en commun. Dans aucun d’entre eux le point de départ n’est un pirate génial. C’est un employé, un sous-traitant, un technicien — quelqu’un qui avait un accès légitime et l’a détourné, dans une entreprise qui n’avait pas prévu de mécanisme pour s’en apercevoir.
Et Nest ajoute un quatrième cas de figure, peut-être le plus troublant : pas d’employé indiscret, pas de pirate, pas de mensonge sur le chiffrement. Simplement un microphone présent dans l’appareil depuis deux ans, absent de la fiche technique, et découvert par les clients au moment où Google a voulu s’en servir.
C’est aussi le schéma de la révélation suédoise de mars 2026 sur les lunettes Meta : des annotateurs sous contrat, chargés d’améliorer les modèles, ayant accès à des séquences de la vie intime des porteurs.
Et c’est là que les deux risques que j’ai voulu distinguer se rejoignent. Le couple qui laisse ses lunettes sur la table de chevet n’a pas d’abord un problème de captation : il a un problème de chaîne de sous-traitance. La caméra fabrique l’enregistrement ; c’est l’infrastructure de l’assistant qui transforme un moment privé en visionnement par un salarié anonyme à l’autre bout du monde.
Ce que mes deux caméras Nest m’ont appris
J’avais deux caméras Nest accrochées au mur. Je les ai débranchées le jour où j’ai compris qu’elles captaient en continu, et non seulement lorsqu’un mouvement était détecté.
Je pensais avoir été un peu parano. J’avais tort : j’avais raison, et c’est Google qui le dit.
La page d’aide officielle de Google Nest, en version canadienne-française, est sans ambiguïté : avec l’historique vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une caméra Nest admissible diffuse des vidéos en continu dès qu’elle est allumée et les enregistre dans le nuage. Et la page décrivant les forfaits précise que le forfait supérieur enregistre tous les événements, même si aucun son ni aucun mouvement n’est détecté.
Ce n’était donc pas un défaut, ni un bogue, ni une dérive. C’était la fonctionnalité, vendue par abonnement. Ce que je n’arrivais pas à déterminer, ce n’était pas si mes caméras enregistraient en continu — c’était où allait ce flux, combien de temps il était conservé, et qui pouvait le regarder. Aucune interface ne me disait : « en ce moment, voici ce qui sort de cette maison. »
Je suis consultante en stratégie numérique depuis vingt ans. Je gagne ma vie à comprendre ces systèmes. Et je n’y arrivais pas pour deux appareils installés chez moi, que j’avais payés.
Le microphone que Google avait oublié de mentionner
Et il y a la partie que j’ignorais quand j’ai débranché mes caméras.
En février 2019, Google annonce que le boîtier de commande de son système d’alarme Nest Secure, appelé Nest Guard, devient compatible avec l’Assistant Google et peut donc être activé par la voix. Les propriétaires posent alors la question évidente : par la voix, avec quoi ?
Comme le rapportait Radio-Canada, l’existence d’un microphone dans l’appareil n’était mentionnée nulle part. Ni dans la fiche technique, ni dans le manuel. La réponse d’un porte-parole de Google à Business Insider est passée à l’histoire : le microphone n’avait jamais été conçu pour être un secret, il aurait dû figurer dans les spécifications techniques, et c’était une erreur de leur part.
Fortune précise que Google a soutenu que le microphone n’avait jamais été activé et ne l’était que si l’utilisateur le demandait explicitement, et qu’il avait été installé en prévision de fonctions futures, comme la détection de bris de verre. Selon Rude Baguette, il était là depuis 2017.
Les suites ont été sérieuses. Le 25 février 2019, le sénateur Roger Wicker, président du comité du commerce du Sénat américain, écrivait à Sundar Pichai avec deux collègues pour exiger des explications. L’Electronic Privacy Information Center demandait à la Federal Trade Commission de forcer Google à se départir de Nest.
Relisez maintenant la séquence de 2026 chez Meta : un capteur non déclaré, découvert non pas par une fuite mais par l’annonce d’une nouvelle fonction, une réponse qui affirme que rien n’a jamais été activé, et un retrait discret. Sept ans d’écart, deux entreprises différentes, exactement le même scénario. La différence, c’est que celui de 2019 était dans mon salon et que je ne l’ai jamais su.
Et maintenant, Gemini
Google indique dans sa documentation que Nest Aware devient Google Home Premium, et que le nouvel abonnement propose des fonctionnalités basées sur Gemini : automatisations, notifications de caméras plus intelligentes, expérience unifiée pour toute la maison.
Autrement dit : les caméras qui filment en continu le salon de centaines de milliers de foyers sont en train d’être branchées sur un modèle de langage génératif.
C’est exactement la thèse de ce billet, et elle ne se joue pas seulement sur le visage d’un préposé à l’accueil. Elle se joue dans les salons. La caméra n’a jamais été le problème central : elle n’est qu’un capteur. Ce qui change tout, c’est ce à quoi on la branche.
La boucle Google
Et là, il faut s’arrêter une seconde sur l’ironie.
Google a inventé les lunettes connectées, puis les a tuées en 2015 parce que personne ne voulait d’une caméra sur le visage d’un inconnu. Google a ensuite vendu, à des millions de personnes dont moi, des caméras qui filment leur propre salon en permanence — et ça, tout le monde l’a accepté, abonnement mensuel compris. Google a livré un microphone qu’il a oublié de déclarer. Et Google branche aujourd’hui ces caméras sur Gemini.
Le rejet de Google Glass n’était pas un rejet de la surveillance. C’était un rejet du porteur. On a refusé la caméra sur le visage du voisin et on a accroché la même caméra au mur du corridor.
Meta a simplement compris ça avant les autres : rendez l’objet désirable, et le consentement du porteur suffit. Celui du tiers filmé n’a jamais été demandé.
Le volet criminel, et la lacune qu’il laisse
Toute la discussion québécoise sur les lunettes connectées se déroule en droit civil et en protection des renseignements personnels. C’est un trou d’analyse, parce que les scénarios les plus graves relèvent du Code criminel du Canada, qui est fédéral et dont les conséquences sont d’un autre ordre.
Deux infractions, dont les textes valent d’être lus.
L’article 162 du Code criminel crée l’infraction de voyeurisme, ajoutée en 2005 : observer subrepticement une personne, notamment par des moyens électroniques, ou produire un enregistrement visuel d’elle, alors qu’elle se trouve dans des circonstances comportant une attente raisonnable de protection en matière de vie privée — soit dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à de la nudité, soit alors qu’elle est effectivement nue, soit dans un but sexuel. Cinq ans d’emprisonnement maximal. Un paragraphe distinct punit la diffusion d’un tel enregistrement.
L’article 162.1 crée, depuis 2014, l’infraction de publication non consensuelle d’une image intime. La définition est cumulative : nudité ou activité sexuelle explicite, plus une attente raisonnable de vie privée au moment de l’enregistrement, plus la persistance de cette attente. Cinq ans également.
Le vestiaire, la salle d’examen et la chambre à coucher ne sont donc pas des zones grises. C’est du droit criminel, et il existait avant les lunettes connectées.
Mais lisez bien les deux textes, parce qu’entre eux il y a un vide. Le phénomène que documentait Fortune en juillet 2026 — des hommes qui filment des inconnues dans la rue, habillées, puis publient les séquences — n’entre probablement ni dans l’un ni dans l’autre. L’article 162 exige une attente raisonnable de vie privée, difficile à soutenir sur un trottoir. L’article 162.1 exige de la nudité. Le cas le plus courant échappe aux deux.
C’est ici que le Québec se distingue. Les articles 35 et 36 du Code civil protègent la vie privée et le droit à l’image d’une manière qui n’a pas d’équivalent direct dans les provinces de common law : la publication de l’image d’une personne captée dans un lieu public, sans son consentement, peut constituer une atteinte. La femme filmée rue Wellington à Sherbrooke n’a pas les mêmes recours que celle filmée sur Queen Street à Toronto.
Ce que les lunettes changent, ce n’est donc pas la légalité du geste dans les lieux d’intimité. C’est le nombre de situations où la captation devient banale, invisible, et juridiquement floue.
Pourquoi, pour une organisation, le problème n’est pas la caméra mais l’assistant
Revenons au comptoir médical, avec la distinction maintenant posée.
La crainte formulée était : est-ce que sa caméra pointe sur mon dossier ? Le rassurement était : le témoin lumineux n’était pas allumé.
Trois raisons pour lesquelles ce raisonnement ne tient pas.
Le témoin lumineux ne couvre que la caméra. Il ne dit rien du microphone. Or dans un contexte de saisie de données de santé, ce qui se dit à voix haute est aussi sensible que ce qui s’affiche à l’écran : le nom, la date de naissance, le numéro d’assurance maladie, le motif de consultation. Tout passe par l’oral. La CNIL classe d’ailleurs l’audio comme une catégorie de captation distincte, au même titre que la vidéo et la localisation.
Le témoin lumineux est un artéfact de conformité, pas une garantie technique. Il a été inventé en 2017 pour la version d’entreprise de Google Glass, en réponse au scandale de 2014 — et neuf ans plus tard, la mise à jour de juillet 2026 confirme qu’il était toujours contournable. Le projet interne « Super Sensing », qui teste un enregistrement passif et continu destiné à alimenter la mémoire de l’assistant, indique clairement la direction du produit : la captation par défaut, sans geste déclencheur. C’est exactement ce que faisaient mes deux caméras.
Et surtout : le risque organisationnel ne passe pas par le porteur malveillant. Il passe par le porteur serviable.
C’est là que tout se joue. Imaginez le même préposé, même monture, aucune mauvaise intention, qui bute sur un code de facturation ou un terme médical qu’il ne connaît pas. Il fait ce que des centaines de millions de personnes font maintenant chaque semaine : il demande à l’assistant. « Hé Meta, regarde ça et explique-moi. »
À cet instant précis, un renseignement de santé identifiable quitte l’établissement, transite vers l’infrastructure d’un tiers étranger, y est traité, potentiellement conservé, potentiellement révisé par un être humain sous contrat. Sans évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Sans consentement. Sans entente écrite. Sans que personne, dans l’organisation, sache que ça vient de se produire.
Ce n’est pas une captation. C’est une communication de renseignements personnels hors Québec. Juridiquement, ce sont deux univers différents, et le second est infiniment plus lourd pour l’employeur.
La différence tient à la trace. La caméra laisse un fichier, un témoin lumineux, une preuve. L’assistant ne laisse rien du côté de l’organisation, et il ressemble exactement à un employé consciencieux qui essaie de bien faire son travail.
Et souvenez-vous de la leçon du projet I-XRAY : la reconnaissance faciale ne tournait pas dans les lunettes. Les lunettes n’étaient qu’un capteur relié à un service en ligne et à un modèle de langage. C’est le maillon logiciel qui fait le dommage, pas l’optique.
Le Québec est-il dépourvu de cadre juridique ? Non.
C’est le point sur lequel je diverge le plus du billet original. « Far West » est faux, et le mot est dangereux parce qu’il invite à attendre le législateur.
La Loi 25 impose une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant tout projet d’acquisition, de développement ou de refonte d’un système impliquant des renseignements personnels, et encadre la communication de ces renseignements à l’extérieur du Québec. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante en tient un récapitulatif accessible.
Les renseignements biométriques — et une empreinte faciale en est un — relèvent au Québec de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, articles 43 à 45. La page de la Commission d’accès à l’information sur la biométrie énonce les obligations : consentement exprès, déclaration du système à la Commission, délai de soixante jours avant la mise en service s’il y a création d’une banque, destruction des renseignements dès qu’ils ne sont plus utiles, et droit de refuser la collecte. Le cabinet Langlois rappelle que la CAI a reçu 124 déclarations en 2023-2024, une hausse de 59 % sur un an.
Dans le réseau de la santé, la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, dite Loi 5, est en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Le cabinet Langlois souligne que la coexistence de la Loi 5 et de la Loi 25 rend l’inventaire des renseignements plus nécessaire que jamais, sous peine d’appliquer le mauvais cadre normatif.
Les articles 35 et 36 du Code civil du Québec protègent la vie privée et l’image depuis 1994.
Et le Code criminel du Canada couvre les cas extrêmes, avec la lacune décrite plus haut.
Il n’y a donc pas de vide juridique. Il y a un défaut d’application. L’organisation qui laisse un employé porter ces lunettes à un poste de saisie de données sensibles n’attend pas une loi future : elle est potentiellement en défaut aujourd’hui, sous des textes en vigueur depuis deux ans, ou depuis trente.
Ce qui manque, ce sont les politiques internes, la formation et l’inventaire. Pas le droit.
À quoi ressemble une politique interne efficace ?
L’erreur serait d’écrire « interdiction des lunettes Meta ». Inapplicable, puisque les modèles à verres correcteurs lancés en mars 2026 sont indiscernables d’une monture ordinaire. Et discriminatoire envers les personnes qui ont besoin de verres pour voir.
Cinq principes plus solides.
1. Neutralité technologique. La politique porte sur les appareils portables de captation ou d’assistance, pas sur une marque. Meta aujourd’hui, Android XR demain — Google revient dans la course avec des partenaires lunetiers, cette fois sans écran obligatoire : la leçon Meta appliquée à l’envers.
2. Zonage plutôt qu’interdiction générale. New York peut bannir dans une salle d’audience de trois heures. On ne bannit pas dans un quart de travail de huit heures sans prévoir d’alternative. Les zones à interdiction absolue sont celles où il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée au sens de l’article 162 du Code criminel : vestiaires, toilettes, salles d’examen, salles de repos avec casiers. C’est le critère qu’emploie le droit criminel, et il est utile de calquer la politique interne dessus plutôt que d’inventer sa propre nomenclature.
3. Déclaration et fourniture. L’employé déclare sa monture connectée ; l’employeur fournit une paire non connectée, à ses frais, pour les postes sensibles. Le coût d’une monture est dérisoire à côté du coût d’un incident de confidentialité — sans parler des sanctions administratives pécuniaires prévues par la Loi 25.
4. Interdiction explicite de l’assistant sur les données de tiers. C’est la clause qui manque partout et qui devrait venir en premier. Aucune donnée de client, de patient, d’employé ou de dossier ne doit être soumise à un assistant conversationnel non approuvé par l’organisation — que la requête vienne d’un téléphone, d’un navigateur ou d’une monture.
5. Un mécanisme de détection, pas seulement une règle. C’est la leçon de Ring et d’ADT : dans les deux cas, la politique interne interdisait déjà le comportement. Ce qui manquait, c’était le moyen de s’apercevoir qu’elle était violée. Une politique sans journalisation ni vérification est une déclaration d’intention.
Ce que ces quatre histoires nous apprennent
Google Glass est mort du regard des autres, avec quelques dizaines de milliers d’unités en circulation. Meta affronte aujourd’hui le même regard avec plusieurs millions d’unités, dont une part croissante est indiscernable d’une paire de lunettes ordinaires.
Ce n’est pas le même problème. Google avait un problème de marketing. Meta a un problème de norme sociale — et le tiers non consentant, celui qui est filmé, celui qui dicte son numéro d’assurance maladie à voix haute, n’a jamais été partie à la transaction.
Les caméras domestiques, elles, nous ont déjà montré la suite : ce n’est presque jamais le pirate qui regarde. C’est l’employé, le sous-traitant, l’annotateur. Et l’entreprise s’en aperçoit deux ans plus tard, quand un régulateur le lui apprend.
Et il faut nommer la boucle. La même entreprise a inventé les lunettes connectées, les a abandonnées faute d’acceptabilité sociale, puis a vendu à des millions de foyers des caméras qui filment leur salon sans interruption — que personne n’a contestées. Le rejet de 2014 n’était pas un rejet de la surveillance. C’était un rejet du porteur.
Mais l’histoire la plus importante n’est ni celle de la monture, ni celle du témoin lumineux. C’est celle du glissement de 2024, quand l’objet a cessé d’être un appareil photo pour devenir un œil et une oreille branchés sur un grand modèle de langage.
On a passé quinze ans à se demander qui nous filme. La question de 2026, c’est : à qui nos employés parlent-ils, et de quoi ?
Foire aux questions
Les lunettes Meta sont-elles interdites au Québec ?
Non. Aucune interdiction générale n’existe au Québec en juillet 2026. En revanche, leur usage dans un contexte professionnel impliquant des renseignements personnels peut contrevenir à la Loi 25, à la Loi 5 dans le réseau de la santé, ou aux articles 35 et 36 du Code civil du Québec. Un enregistrement dans un vestiaire ou une salle de bain peut par ailleurs constituer une infraction criminelle de voyeurisme.
Filmer une inconnue dans la rue avec des lunettes connectées est-il illégal au Canada ?
Ce n’est pas clair, et c’est précisément le problème. L’infraction de voyeurisme prévue à l’article 162 du Code criminel exige que la personne se trouve dans des circonstances comportant une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, ce qui est difficile à établir sur un trottoir. L’infraction de publication non consensuelle d’une image intime, à l’article 162.1, exige que l’image montre de la nudité ou une activité sexuelle explicite. Au Québec, les articles 35 et 36 du Code civil offrent un recours civil distinct fondé sur le droit à l’image, y compris pour des images captées dans un lieu public.
Le témoin lumineux garantit-il que je ne suis pas enregistré ?
Non. Le témoin lumineux signale uniquement l’activité de la caméra. Il ne dit rien du microphone ni des requêtes envoyées à l’assistant Meta AI. Meta a de plus déployé en juillet 2026 une mise à jour désactivant la caméra si le témoin est altéré, ce qui confirme que le garde-fou était contournable.
Les caméras Nest filment-elles en continu, même sans mouvement ?
Oui, selon la configuration. La documentation de Google précise qu’avec l’historique vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une caméra Nest admissible diffuse en continu dès qu’elle est allumée et enregistre dans le nuage. Le forfait supérieur enregistre tous les événements même en l’absence de son ou de mouvement. Il ne s’agit donc pas d’un défaut, mais d’une fonctionnalité vendue par abonnement.
Est-il déjà arrivé que des employés d’entreprises technologiques visionnent des scènes intimes captées chez des clients ?
Oui, à plusieurs reprises. La Federal Trade Commission américaine a conclu en mai 2023 une entente de 5,8 M$ US avec Ring, filiale d’Amazon, après avoir constaté qu’un employé avait visionné des milliers de vidéos d’utilisatrices provenant de caméras installées dans des chambres et des salles de bain. En 2021, un technicien d’ADT a été condamné à 52 mois de prison pour avoir accédé à environ 200 comptes clients plus de 9 600 fois sur quatre ans et demi.
Quelle est la différence entre Google Glass et les lunettes Meta ?
Google Glass était un appareil visible, coûteux (1 500 $ US) et sans usage quotidien évident, abandonné en janvier 2015 pour le grand public et définitivement en mars 2023. Les lunettes Meta sont des montures Ray-Ban ou Oakley à partir de 299 $ US, indiscernables de lunettes ordinaires, avec des usages immédiats et un assistant conversationnel intégré. Plus de sept millions de paires ont été vendues en 2025.
Est-ce que la reconnaissance faciale fonctionne directement dans les lunettes ?
Non. Dans la démonstration I-XRAY réalisée par deux étudiants de Harvard en septembre 2024, les lunettes ne servaient que de capteur : le flux vidéo était diffusé vers un compte Instagram, un logiciel externe interrogeait le moteur de recherche faciale PimEyes, et un grand modèle de langage recoupait les résultats pour produire un nom, une adresse et un numéro de téléphone. L’un des concepteurs a précisé que le même montage fonctionnerait avec l’appareil photo d’un téléphone ordinaire.
La reconnaissance faciale est-elle active dans les produits Meta ?
Non, pas en juillet 2026. Le New York Times a révélé en février 2026 un projet interne appelé « Name Tag », et Wired a découvert le 4 juin 2026 du code de reconnaissance faciale inactif dans l’application Meta AI. Meta a retiré ce code le 5 juin 2026 et affirme qu’aucune décision finale n’a été prise.
Qu’est-ce qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ?
L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ou ÉFVP, est une analyse obligatoire au Québec en vertu de la Loi 25 avant tout projet d’acquisition, de développement ou de refonte d’un système d’information impliquant des renseignements personnels, ainsi qu’avant certaines communications de ces renseignements à l’extérieur du Québec.
Avis et limites
Ce billet ne constitue pas un avis juridique. Il ne propose pas de gabarit de politique interne prêt à adopter et ne remplace pas une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Il fournit le besoin et les spécifications ; la réalisation juridique et technique relève d’un conseiller qualifié.
Je ne suis ni avocate ni notaire. Les mentions de la Loi 25, de la Loi 5, du Code civil du Québec et du Code criminel du Canada sont descriptives et visent à situer un enjeu, non à qualifier une situation particulière. Les articles 162 et 162.1 du Code criminel ont été vérifiés dans la version codifiée du ministère de la Justice à jour au 14 juin 2026. Savoir si un cas précis y entre ou non est une question d’application du droit, qui exige l’avis d’un avocat et l’examen de la jurisprudence — que je n’ai pas faite. Toute organisation qui souhaite évaluer son exposition doit consulter un avocat spécialisé en protection des renseignements personnels.
Les données de marché, les chiffres de vente et les décisions réglementaires cités reflètent l’état de l’information disponible à la date de publication. Ce dossier évolue rapidement : plusieurs éléments — le déploiement des fonctions de reconnaissance faciale, les enquêtes en cours au Royaume-Uni et en France, les recours collectifs américains, la transition de marque entre Nest Aware et Google Home Premium — sont susceptibles d’avoir changé depuis. Chaque affirmation est liée à sa source d’origine pour que vous puissiez vérifier vous-même où en sont les choses.
Les entreprises et les personnes nommées le sont sur la base de documents publics : communiqués de régulateurs, décisions judiciaires, reportages de presse et déclarations officielles. Aucune allégation encore devant les tribunaux n’est présentée ici comme un fait établi.
Comment ce billet a été produit
Ce billet porte sur les angles morts de l’intelligence artificielle. Il serait malvenu de ne pas dire comment il a été fait.
Recherche et rédaction. J’ai travaillé avec un assistant conversationnel (Claude, d’Anthropic) pour la recherche documentaire, la structuration de l’argumentaire et la rédaction. La thèse centrale — le déplacement du risque de la caméra vers l’assistant, et la distinction entre le risque personnel et le risque organisationnel — est issue de cet échange, contradictoire et itératif.
Vérification. Chaque affirmation factuelle est liée à sa source. Aucune adresse n’a été insérée sans avoir été récupérée d’une recherche réelle. Quatre affirmations initiales se sont révélées inexactes à la vérification et ont été corrigées : la formulation exacte du guide de savoir-vivre de Google en février 2014 ; le déroulement réel de l’altercation du bar Molotov’s à San Francisco, dont la version simplifiée qui circule est trompeuse puisque des témoins ont contesté le récit de la porteuse ; la date d’ouverture des ventes au grand public, qui est le 15 avril 2014 et non mai ; et la portée réelle des infractions criminelles de voyeurisme et de publication d’image intime, plus étroite que ce que les mots suggèrent dans la langue courante.
Une cinquième correction m’était destinée. Je croyais que les deux caméras que j’avais chez moi étaient des caméras Apple. C’étaient des Nest — donc Google. La distinction n’est pas cosmétique : Apple ne fabrique pas de caméras, et le dossier Nest comporte un épisode de 2019, documenté et suivi d’une intervention du Sénat américain, que j’ignorais complètement en écrivant la première version de ce billet.
Ce qui a été retiré faute de vérification. Une statistique d’usage hebdomadaire des assistants conversationnels a été supprimée parce que je ne pouvais pas la sourcer. Je préfère une affirmation moins spectaculaire et vérifiable à un chiffre percutant et orphelin.
Illustration. L’image d’en-tête a été générée par intelligence artificielle. Sa première version comportait une quinzaine de fautes de français, dont plusieurs mots inventés. Les textes ont été refaits à la main. C’est une illustration de plus, si j’ose dire, de l’argument du billet : ces outils sont remarquables, et ils ne remplacent aucune vérification.
Responsabilité. L’analyse, les jugements, les erreurs qui restent et la décision de publier sont les miens.