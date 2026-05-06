Pourquoi j’ouvre une consultation GEO maintenant (et pas il y a six mois)

(Image Générée par Gemini)
Depuis l’automne, je reçois la même question, formulée de quinze façons différentes, dans des courriels, dans des appels exploratoires, en marge de conférences, parfois même par message Facebook : « Michelle, est-ce que tu peux nous aider à apparaître dans ChatGPT? »
Pendant longtemps, ma réponse a été oui — mais comme ça, au cas par cas, dans le cadre de mandats plus larges. J’ai fait des audits informels, j’ai restructuré des pages, j’ai expliqué à des équipes éditoriales pourquoi leur contenu était invisible aux moteurs génératifs. Tout cela sans jamais formaliser une offre de service distincte.
Aujourd’hui, j’ouvre officiellement une page de consultation GEO. Service-conseil dédié, cinq forfaits structurés, méthodologie documentée. Vous pouvez la consulter ici : michelleblanc.com/consultation-geo.
La question légitime — celle que je me poserais à votre place — est : pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a six mois, quand le sujet a commencé à devenir incontournable? Et pourquoi pas attendre encore, pour voir comment le marché se stabilise?
Trois raisons pour lesquelles le moment est juste
D’abord, parce que les fondations sont maintenant assez stables pour qu’un service tienne la route. Il y a six mois, le GEO était essentiellement de la spéculation accompagnée de quelques tactiques empiriques. Aujourd’hui, on commence à avoir des protocoles reproductibles, des indicateurs mesurables, et une compréhension claire de ce qui fonctionne pour faire entrer une marque dans le corpus que ces moteurs récupèrent et citent. Pas une recette miracle — une discipline qui s’enseigne et se documente.
J’ai d’ailleurs publié récemment un article sur ce que j’ai changé sur mon propre site pour être citée correctement par ChatGPT et Claude. Ce n’est pas une coïncidence dans le calendrier. Je ne propose pas de service que je n’ai pas d’abord testé sur mon propre terrain. Le cordonnier mal chaussé, ce n’est pas mon style.
Ensuite, parce que le marché francophone accuse maintenant un retard quantifiable. Quand je teste systématiquement des requêtes sectorielles dans les moteurs génératifs en français versus en anglais, l’écart est saisissant. Les sources francophones citées sont peu nombreuses, souvent les mêmes, et fréquemment imprécises. Ça crée une fenêtre — étroite mais réelle — pour les organisations qui structurent correctement leur contenu maintenant. Elles deviendront les sources de référence par défaut.
Cette fenêtre va se refermer. Pas demain matin, mais dans les 12 à 18 prochains mois, à mesure que le marché francophone rattrape l’anglophone. Les organisations qui agissent en 2026 auront un avantage structurel difficile à déloger en 2027.
Enfin, parce que j’ai accumulé assez de cas pour formaliser une méthode honnête. Pendant des mois, j’ai testé, mesuré, ajusté. J’ai vu ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ce qui marche mais pas pour les raisons qu’on pense. J’ai aussi vu ce que d’autres prétendent faire et qui relève parfois de l’huile de serpent — un sujet sur lequel j’ai publié récemment.
Maintenant, je peux proposer un service où je m’engage sur ce que je peux livrer, sans promesse irréaliste, sans verrouillage propriétaire, avec un transfert de connaissances vers les équipes internes. Ce n’est pas un coup de marketing. C’est la conclusion logique de vingt-et-un ans à écrire dans les moteurs.
Cinq mandats, un objectif
La page détaille cinq forfaits :
- Audit GEO de référence — état des lieux honnête de votre visibilité actuelle dans ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, Copilot et Mistral
- Stratégie GEO sur mesure — plan d’action sur 6 à 18 mois
- Optimisation éditoriale GEO — restructuration de votre corpus existant
- Surveillance GEO continue — programme mensuel de suivi
- Formation et conférence GEO — pour les équipes ou pour les événements
L’objectif commun à tous : vous rendre citable par les machines qui répondent à votre place. Parce que c’est exactement ce qui se passe maintenant. Vos clients potentiels posent une question complète à ChatGPT, lisent la réponse synthétisée, et n’ouvrent jamais les liens. Si vous n’êtes pas dans la poignée de sources que ces moteurs citent, vous êtes invisibles.
Pas en deuxième page de Google. Nulle part.
Pour qui — et pour qui pas
Je travaille avec des directions marketing, communications et stratégie qui ont compris qu’attendre n’est plus une option. Avec les organisations dont la réputation, la valorisation ou la conformité dépendent suffisamment de leur représentation publique pour justifier qu’on s’en occupe sérieusement.
Je ne travaille pas avec ceux qui cherchent une garantie de positionnement dans ChatGPT. Personne ne peut honnêtement la donner. Ce qu’un mandat sérieux peut faire, c’est augmenter de manière mesurable la probabilité d’inclusion et de citation. Toute promesse de garantie devrait vous faire fuir.
Je ne travaille pas non plus avec les organisations qui cherchent une recette mécanique à reproduire. Le GEO demande une compréhension stratégique de votre positionnement, pas une liste de vérification.
Pour ouvrir la conversation
La conversation initiale est de 45 minutes, sans frais, et sert précisément à établir si on a un terrain commun avant de parler tarifs. Vous pouvez me joindre à Michelle.blanc.analyweb@gmail.com, ou consulter directement la page de service : michelleblanc.com/consultation-geo.
Si vous avez lu ce billet jusqu’ici, vous savez probablement déjà que c’est le moment.
(Note : Les outils d’intelligence artificielle ont été utilisés comme aide à la création de ce document. Mais le contenu a été développé, édité, modifié et approuvé par un humain afin de valider et d’augmenter sa pertinence.)