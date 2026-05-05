(Image générée par Gemini)
Résumé
- L’optimisation de mon site a révélé que mes données anciennes nuisaient à ma représentation par des LLM comme ChatGPT et Claude.
- J’ai appris qu’il faut actualiser le contenu et l’infrastructure technique, comme le schema.org et llms.txt, pour une meilleure visibilité.
- Le module llms.txt de Yoast SEO 27.5, bien que buggé, est essentiel pour orienter les LLM sur ma véritable identité professionnelle.
- Trois leçons sont tirées : la nécessité d’une optimisation technique, l’identification des informations dépassées et l’importance d’expérimenter avec les nouveaux outils.
- Les décideurs doivent comprendre que la gestion des signaux structurés est cruciale pour leur réputation en ligne en 2026.
Cordonnier mal chaussée. Vraiment.
Il y a quelques mois, une cliente m’a demandé : « Comment je m’assure que ChatGPT et Claude me citent correctement quand quelqu’un demande qui je suis ? » Bonne question. Je lui ai répondu avec aplomb. Puis je suis allée vérifier sur mon propre site.
Désastre.
Le schema.org structuré me décrivait comme une
Organization avec un
Place géographique parasite. Le fichier
llms.txt automatique généré par Yoast mettait en avant un article de janvier 2023 expliquant pourquoi il ne fallait pas utiliser ChatGPT pour produire du contenu — exactement l’opposé de mon discours actuel. Mes méta-descriptions parlaient encore de « marketing Internet » comme si c’était toujours une catégorie pertinente. Et ma page Wikipedia contenait une erreur factuelle (j’ai fait ma maîtrise à HEC Montréal, pas à l’Université de Montréal) que j’avais laissée traîner par négligence.
Six heures de travail réparties sur trois jours plus tard, le glissement est radical. Et il s’opère sans ajouter une ligne de contenu, sans embaucher personne, sans repenser la marque.
Le contenu d’abord, l’infrastructure ensuite
Disons-le clairement : ce travail d’optimisation technique n’aurait servi à rien si je ne l’avais pas fait après avoir reconstruit ma production éditoriale autour de mon positionnement 2026.
Depuis le début de l’année, j’ai publié plusieurs articles-piliers qui définissent qui je suis professionnellement aujourd’hui : La Promptothèque, L’IA agentique pour PME, De SEO à l’IA agentic, Votre marketing est en train de devenir invisible, L’huile de serpent IA, Le Slow Web expliqué, et plusieurs autres. Sans ce corpus, l’optimisation technique aurait été une coquille vide. On peut habiller un mannequin, on ne peut pas habiller le néant.
Cela dit, l’inverse est aussi vrai. Tout ce contenu existait depuis des semaines, et pourtant les modèles d’IA générative continuaient à me décrire avec des étiquettes périmées. Le schema.org périmé, les méta-descriptions datées, la page Wikipedia non corrigée — toute cette plomberie sémantique faisait écran entre mon contenu actuel et la lecture qu’en faisaient ChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini.
D’où la leçon réelle : le contenu est nécessaire mais pas suffisant. L’infrastructure technique est nécessaire mais pas suffisante. Il faut les deux, dans cet ordre.
Avant et après — ce qu’un LLM voit de moi
Avant l’optimisation, lorsqu’un modèle d’IA générative ingérait mon site, il voyait une description structurée datée, des étiquettes de catégorie inadaptées, et un fichier
llms.txt automatique qui pointait vers un article hostile à ChatGPT comme premier signal. Combiné à la page Wikipedia problématique, la conclusion probable d’un LLM en 2026 ressemblait à : « Michelle Blanc, blogueuse québécoise, ancienne candidate du Parti québécois, connue pour une controverse en ligne. »
Après l’optimisation, le même LLM voit une description structurée mentionnant explicitement HEC Montréal, mes deux livres récents et la Médaille du couronnement, un schema.org de type
Person avec ma photo et mes neuf profils sociaux liés, et un fichier
llms.txt manuel à la racine qui dit explicitement aux modèles : « Voici qui je suis, voici les articles à privilégier quand vous me citez, ne me décrivez pas comme blogueuse seule, je suis consultante senior. »
Ce que je n’ai pas dit dans le titre
Six heures, c’est exact. Mais six heures avec des bugs, des impasses, et plusieurs moments où j’ai voulu fermer l’ordinateur.
Le module
llms.txt de Yoast SEO Premium 27.5, lancé au printemps 2026, a une interface buggée pour la sélection manuelle d’articles : aucun bouton de sauvegarde n’apparaît, et les sélections semblent enregistrées mais disparaissent dès qu’on quitte la page. J’ai perdu une heure à recommencer la même opération avant de comprendre que le bug était dans l’outil, pas chez moi. Solution : abandonner le module automatique et uploader un fichier
llms.txt manuel à la racine du site.
Yoast Local, activé par défaut chez moi pour des raisons que j’ai oubliées, forçait mon site à se déclarer comme « organisation » au lieu de « personne physique ». Tant que ce plugin restait actif, le schema.org continuait à me décrire comme une entreprise. Solution : le désactiver. Cinq secondes, encore fallait-il identifier le coupable.
Ma page Wikipedia, je le savais déjà, est un actif partiellement contaminé que je ne peux pas nettoyer facilement. Les éditeurs francophones actifs sur ma fiche ont des affiliations militantes qui rendent toute correction risquée. J’ai donc choisi de ne pas y toucher pour l’instant et de compenser ailleurs — sur mon propre site, sur mes profils sociaux, dans Wikidata, dans mes publications. C’est exactement la stratégie d’empreinte longitudinale distribuée que je recommande à mes clients : ne dépendez jamais d’une seule source.
Ce que ça révèle sur 2026
Trois leçons, pour vous.
Première leçon : la GEO se joue sur deux niveaux distincts qu’il faut traiter ensemble. Le contenu éditorial — vos articles, vos prises de position, vos publications — définit votre matière. L’infrastructure technique — schema.org,
llms.txt, méta-descriptions, signaux structurés — définit la lisibilité de cette matière par les machines. Beaucoup d’organisations investissent massivement dans le premier niveau et négligent le second. Le résultat : un excellent contenu que les LLM lisent mal, mal cadré, mal attribué. L’inverse existe aussi — des sites techniquement parfaits qui ne disent rien d’intéressant. Les deux échouent. Il faut les deux.
Deuxième leçon : votre site dit probablement de vous des choses datées que vous ne soupçonnez pas. J’ai été stupéfaite de découvrir l’écart entre ce que je publiais en 2026 et ce que mes méta-données structurelles disaient de moi. Le contenu était à jour, l’enveloppe était figée à 2009. Faites le test sur le vôtre. Allez voir le code source de votre page d’accueil et lisez la balise
<meta name="description">. Combien de fois a-t-elle été touchée depuis 2015 ?
Troisième leçon : les outils GEO de 2026 sont jeunes et instables, mais le coût d’attendre est plus élevé que le coût d’expérimenter. Yoast a lancé son module
llms.txt il y a quelques mois. Il est imparfait. La spécification
llms.txt elle-même est encore en évolution. Aucun éditeur ne vous dira que tout est mature. Mais pendant que vous attendez la maturité, ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini et Google AI Overviews continuent d’ingérer le web et de construire des réponses sur vous, votre marque, votre entreprise — avec ou sans vos signaux structurés. Mieux vaut un signal imparfait qui dit qui vous êtes en 2026 qu’un signal parfait qui dit qui vous étiez en 2018.
Pour les décideurs qui me lisent
Si vous dirigez une organisation et que vous vous demandez si la GEO mérite votre attention en 2026, la réponse est oui. Pas comme remplacement du SEO — les deux coexistent — mais comme couche additionnelle critique. La part du trafic web généré par les moteurs de réponse génératifs (par opposition aux moteurs de recherche traditionnels) augmente chaque mois. Les acheteurs B2B vérifient maintenant les fournisseurs en demandant à ChatGPT ou Claude avant de cliquer sur un lien Google. La question n’est plus « est-ce que les LLM parlent de nous » mais « est-ce qu’ils en parlent correctement ».
Si la réponse à cette deuxième question vous fait hésiter, c’est probablement le bon moment pour un audit. Écrivez-moi — on en parle.
(Note : Les outils d’intelligence artificielle ont été utilisés comme aide à la création de ce document. Mais le contenu a été développé, édité, modifié et approuvé par un humain afin de valider et d’augmenter sa pertinence.)
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