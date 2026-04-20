Depuis vingt ans que j’écris sur le numérique, j’ai vu passer assez de « révolutions » pour être méfiante quand on m’en annonce une nouvelle. La blockchain allait tout changer. Le Web3 allait libérer les créateurs. Le métavers allait nous téléporter. Trois promesses, trois flops stratégiques pour les entreprises qui ont investi sans comprendre.
L’IA n’est pas dans cette catégorie.
Ce qui est en train de se passer depuis dix-huit mois n’est pas une évolution du marketing — c’est un changement de physique. Je choisis le mot avec soin : les lois qui gouvernent la découvrabilité, l’attribution, la confiance et le modèle publicitaire sont réécrites en parallèle. Pas l’une après l’autre. En parallèle.
Voici ce que je vois, brutalement.
Rupture 1 : vos clients ne cherchent plus — ils demandent
Le SEO tel qu’on l’a enseigné pendant vingt-cinq ans est en train de devenir un exercice marginal. Quand un acheteur potentiel demande à ChatGPT, Claude ou Perplexity « quelle consultante en intelligence stratégique au Québec », le système ne lui sert pas dix liens bleus. Il synthétise une réponse, cite ses sources, recommande. Point.
C’est ce qu’on appelle maintenant le GEO (Generative Engine Optimization) et l’AEO (Answer Engine Optimization). La Harvard Business Review le formule ainsi : la transition du SEO au GEO favorise les marques dont l’information est structurée, crédible et facile à synthétiser pour les systèmes d’IA.
Et la mécanique est contre-intuitive : votre propre site compte pour une fraction minime de votre influence réelle. Selon l’étude de Foundation Inc. sur le GEO, les LLM tirent environ 48 % de leurs citations de plateformes communautaires — Reddit, LinkedIn, forums sectoriels, Wikipédia, avis clients. Reddit à lui seul apparaît dans environ une réponse d’IA sur cinq.
Traduction pour les gestionnaires : optimiser uniquement votre blogue d’entreprise, c’est jouer au loto avec 4 % des billets. Ce qui compte désormais, c’est votre empreinte longitudinale distribuée — combien de fois, combien de temps, et avec quelle cohérence votre nom et votre expertise apparaissent sur des sources que les IA considèrent comme autoritaires.
Ma franchise : si vous commencez ce travail aujourd’hui, vous avez 18 à 24 mois de retard. Mieux vaut tard que jamais.
Rupture 2 : votre marketing devient littéralement invisible
Appelons ça la compression d’attribution. Quand l’évaluation de vos produits se joue à l’intérieur d’un copilote, d’une conversation privée, d’un document partagé ou d’un agent IA qui fait la recherche pour l’acheteur — vous perdez toute traçabilité.
Un exemple concret. Une directrice TI demande à son assistant IA : « Trouve-moi trois firmes d’OSINT sérieuses au Québec, compare leurs méthodologies, fais-moi un court résumé. » L’agent lit votre site, vos articles, vos publications LinkedIn, un billet de blogue publié en 2019. Il synthétise. Il recommande. La directrice prend contact.
Dans votre Google Analytics ? Rien. Dans vos paramètres UTM ? Rien. Dans votre tableau de bord de campagne ? Zéro clic attribuable.
Les métriques classiques — trafic, impressions, conversions — mesurent de moins en moins ce qui vend réellement. Comme le résume Destination CRM dans son rapport de tendances 2026 : les spécialistes du marketing doivent arrêter de confondre ce qu’ils peuvent mesurer avec ce qui compte vraiment.
Le corollaire stratégique est dur : il faut produire du contenu qui survit à la synthèse. Si votre différenciation s’évapore quand une IA résume votre proposition en trois phrases, c’est qu’il n’y en avait pas. Preuves chiffrées, cas documentés, expertise spécifique > promesses vagues.
Rupture 3 : l’authenticité devient infiniment reproductible
Celle-là, c’est Adam Mosseri — patron d’Instagram — qui l’a formulée le plus clairement en janvier dernier : « L’authenticité devient infiniment reproductible. »
Le paradoxe est vicieux. Face à la saturation de contenu IA, les créateurs se sont tournés vers le « brut » : granulé, imparfait, hésitant, en direct. C’est devenu le signal du vrai humain. Sauf que l’IA apprend à simuler le brut. Grain de pellicule, hésitations, ton conversationnel improvisé : tout copiable, tout déjà copié.
Résultat : les audiences deviennent simultanément plus cyniques et plus affamées de vrai. Selon le sondage Pulse 2025 de Sprout Social rapporté par Euronews, environ la moitié des utilisateurs mondiaux des médias sociaux veulent passer plus de temps sur des plateformes alternatives et communautaires — Substack, Patreon, Discord, Reddit, infolettres privées. Le courriel — arme des vétérans — redevient central parce qu’il contourne les algorithmes.
Ce que personne n’ose encore dire clairement : les réseaux sociaux publics sont en train de muter en chaînes de télévision personnalisées pour la masse, avec publicité et contenu synthétique adaptatif. Le vrai lien social migre vers des espaces fermés, payants ou semi-payants, où la garantie humaine est implicite.
Rupture 4 : l’effondrement du modèle publicitaire des plateformes
C’est la rupture dont on parle le moins et qui va le plus bouleverser l’économie du marketing.
Selon MarketingProfs, OpenAI projette 2,5 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2026 — son pilote initial a généré 100 millions annualisés en deux mois — et vise 100 milliards annuellement d’ici 2030. Pourquoi ? Parce que l’intention déclarée dans une conversation vaut infiniment plus qu’un pixel de suivi dans un fil d’actualité.
Quand vous dites à ChatGPT « je cherche un chalet au nord de Montréal, lac tranquille, budget 800 000 $ », vous annoncez votre intention avec une précision qui rend obsolète trois décennies de ciblage comportemental. Si ce transfert s’opère à grande échelle — et les chiffres suggèrent qu’il s’opère déjà —, Meta, Google et TikTok perdent simultanément leur monopole sur l’attention et sur l’intention.
Les plateformes qui survivront sont celles qui deviendront elles-mêmes des assistants agentiques, pas des fils de nouvelles. Les autres vont devenir ce que la télévision câblée est devenue : une machine à extraire de l’argent d’une audience captive et vieillissante.
La fracture qu’on n’ose pas nommer
Je vais dire ici quelque chose qui ne plaira pas, mais qui me paraît évident après vingt ans à observer la transformation numérique du Québec : ce qui se prépare n’est pas une fracture « avec IA / sans IA ». C’est une fracture de classe numérique.
Une minorité — peut-être 10 à 15 % des utilisateurs, surtout 35 ans et plus, éduqués, avec revenu disponible — va migrer vers des espaces payants, semi-privés, garantis humains. Substack payant, infolettres, communautés fermées, coaching personnel, rencontres en présentiel. Leur attention sera traitée comme un actif qu’ils investissent sciemment.
La majorité va rester captive du divertissement algorithmique et va s’en plaindre sans le quitter. C’est la mécanique de la cigarette, pas celle d’un choix rationnel. Les plateformes le savent et optimisent précisément pour cette dissonance.
Le clivage n’est pas technologique. Il est culturel et économique : entre ceux qui utilisent leur attention comme un actif, et ceux qui la donnent gratuitement à des systèmes conçus pour l’extraire.
Ce que ça signifie, concrètement
Pour les gestionnaires, quatre recommandations que je donne à mes clients en ce moment.
Arrêtez d’évaluer votre marketing uniquement par le trafic et les clics. Intégrez des mesures de présence dans les réponses IA. Des outils comme Profound, Evertune ou Gauge permettent maintenant de voir comment votre marque apparaît — ou n’apparaît pas — dans ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini et les vues d’ensemble IA de Google.
Investissez dans les sources tierces. Vos apparitions sur Reddit, LinkedIn, Wikipédia, podcasts spécialisés, sites d’autorité sectorielle comptent désormais davantage que votre propre blogue d’entreprise. C’est contre-intuitif. C’est vrai.
Construisez un canal qui vous appartient. Infolettre, communauté fermée, liste courriel nominative. Le jour où l’algorithme d’une plateforme change — et il change — c’est ce canal qui reste debout.
Protégez votre signal humain. Moins de contenu, plus de voix, plus de spécificité. Si votre prochaine publication pouvait être générée par n’importe quelle IA à partir de n’importe quel prompt générique, ne la publiez pas. Vous ajoutez du bruit au monde, et vous diluez votre propre signal d’autorité longitudinale.
La vraie question
J’ai longtemps cru que le marketing finirait par devenir une discipline d’ingénierie pure. Je me trompais. Il devient exactement l’inverse : une discipline de lucidité anthropologique — comprendre ce qui fait encore signal humain dans un environnement où presque tout le reste est devenu reproductible.
La vraie question stratégique pour les 24 prochains mois n’est pas « comment utiliser l’IA en marketing ». C’est :
Comment protéger et faire fructifier ce qui n’est pas réplicable ?
Pour une entreprise, ça veut dire votre histoire réelle, vos humains nommés, vos cas clients documentés, vos preuves chiffrées. Pour une consultante indépendante comme moi, ça veut dire vingt ans d’archives publiques et une voix qu’aucun LLM ne peut inventer parce qu’il faut l’avoir vécue.
Le reste, l’IA le fera mieux que vous. Et plus vite.
Et vous ? Avez-vous déjà commencé à mesurer votre présence dans les réponses générées par IA, ou êtes-vous encore en train d’optimiser pour Google comme en 2018 ?
Sources
- Harvard Business Review — « AI Is Upending Marketing on Two Fronts » (février 2026)
- Foundation Inc. — « The Complete Guide to Generative Engine Optimization (GEO) in 2026 »
- Destination CRM — « The Top Marketing Trends and Technologies for 2026 »
- Social Media Today — « Instagram Chief Outlines the Challenges of AI Content » (janvier 2026)
- Euronews Next — « AI overwhelm and algorithmic burnout: How 2026 will redefine social media » (janvier 2026)
- MarketingProfs — « AI Update, April 10, 2026: AI News and Views From the Past Week »
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(Note : Les outils d’intelligence artificielle ont été utilisés comme aide à la création de ce document. Mais le contenu a été développé, édité, modifié et approuvé par un humain afin de valider et d’augmenter sa pertinence.)
8 réflexions sur “Votre marketing est en train de devenir invisible — et ce n’est pas une métaphore”
Merci de nommer tout cela. C’est important que les entreprises en prennent pleinement conscience pour mieux utiliser leur budget marketing dans les prochains mois.
Le retour à l’email comme source sûre d’investissement est intéressant, car c’est revenu de manière cyclique, on dirait, au fil des 25 dernières années.
J’ai commencé à avoir du trafic de ChatGPT, et je crois qu’en ce moment c’est « relativement » facile de le faire car on peut jouer à la course contre l’algo (comme c’est le cas dans le SEO depuis 20+ ans) mais vu la rapidité d’évolution de l’IA, ça ne restera pas simple longtemps. Aussi bien en profiter tout de suite!
J’ai vu passer aussi que les formats ARTICLES sur LinkedIn sont une importante source utilisée pour la citation dans l’IA. Ça relancera peut-être ce format, qui sait…
Oups?! Voici un texte efficace qui remet en question tous nos a priori. Si tout peut être copié, même nos vidéos où notre apparence peut être modifiée, qu’est-ce qui est encore authentique?? Comment le prouver?? Ce sont de grandes questions?! Prochainement, je te suggère un article sur les sites d’autorité sectorielle. Merci, Michelle?!
Tu le sais mais je te le dis quand même, tu es incroyable. Si fort comme texte, ton intelligence non artificielle vaudra de l’or sinon bien des Bitcoins. Je suis encore sous le choc de la transition. Merci Michèle. Publie le ce beau texte stp
Pis venez me voir au Mexique quand tu veux toi seule ou toi et ta conjointe.
Merci!
Merci d’exprimer si clairement cette nouvelle réalité. Vous décrivez clairement un moment historique dans la communication.
Votre billet est brillant et éclatant. Merci de nous partager votre science, elle nous est bien utile.
En ce qui concerne « l’authenticité » de la marque et de son expression publicitaire, le facteur humain l’emporte. Il l’a toujours emporté. Peu importe les distractions et les mirages des informaticiens et de leurs machines qu’ils disent intelligentes.
Le marketing change est c’est vrai. La seule constante depuis les quarante dernières années, c’est qu’il coûte de plus en plus cher, peu importe les innovations.
Il faut semble-t-il pour vendre exprimer sa différence. La conséquence, pour acheter la recherche de la bonne offre est devenue de plus en plus complexe et gruge impunément notre temps.
Et c’est toujours la même personne qui paie. Avec son argent, et son temps.
Bravo ! L’authenticité : on dirait une percée de soleil dans la grisaille de midi. Merci de le montrer. Cela me donne énormément d’espoir sans tomber dans l’illusion.
Hey Michelle,
Kaboom!
Merci pour ce billet. Pertinent mais surtout éloquent. Tu as réussi à mettre en mots cette fracture qui se dessine devant nous les marketers. Comme tu dis, depuis 20 ans, on en a vu d’autres mais celle-ci vient rendre désuets les fondements même du monde du marketing numérique depuis sa naissance. La révolution est en cours.
Je vais partager ton texte fort éclairant à mon équipe.
Au plaisir!
Etienne
Je Pense définitivement et pour être un fervent utilisateur de l’IA, que le retour au réseautage en présentiel va monter en flèche. Les gens vont vouloir reparler avec des humains pendant que l’IA fait des recherches, réponds à leurs emails 🙂