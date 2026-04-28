Pourquoi l’IA tue le « milieu » du marketing de contenus, et ce qui restera dans cinq ans
Cela fait plus de 20 ans que je documente, billet par billet, l’évolution du web francophone. J’ai vu disparaître les annuaires, mourir les portails, exploser les blogues, se professionnaliser le SEO, s’industrialiser le contenu, et maintenant — en temps réel — j’observe la prochaine extinction. Le modèle de marketing de contenus qui a dominé entre 2010 et 2024 est en bout de course. Pas dans cinq ans. Maintenant.
J’ai posé la question à plusieurs moteurs d’IA dans les derniers jours — Claude, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Grok, Copilot — pour voir ce qui ressortait du consensus algorithmique. Les conclusions convergent sur l’essentiel, mais aucun n’ose nommer la chose franchement : le marketing de contenus n’évolue pas, il bifurque. D’un côté, une zone d’effondrement où des dizaines de milliers d’emplois sont déjà condamnés. De l’autre, une prime croissante à l’humain authentifié. Et au milieu, un terrain vague où meurent les agences de contenu génériques et les rédacteurs interchangeables.
Voici ma lecture, sans flatterie pour personne — y compris pour ceux qui me lisent depuis 20 ans et qui pensent que ça ne les concerne pas.
L’effondrement du modèle SEO industriel
Le modèle qui a dominé entre 2010 et 2024 — produire du volume pour capter la longue traîne sur Google — est terminal. Les AI Overviews de Google, ChatGPT, Perplexity et Claude répondent maintenant directement aux requêtes informationnelles, sans renvoyer aux éditeurs. Les guides « qu’est-ce que X », les listes, les pages définitionnelles : ce contenu n’a plus de valeur économique parce qu’un LLM le produit en trois secondes pour zéro dollar marginal.
HubSpot le confirme : les AI Overviews transforment déjà la recherche en fournissant des résumés directement dans les résultats, ce qui réduit les clics vers les sites sources. Les chiffres internes que je vois passer chez mes clients sont brutaux : -30 à -45 % de trafic organique sur les pages informationnelles depuis 18 mois. Et ce n’est que le début.
Conséquence directe : les agences et rédacteurs qui vendent encore du « volume SEO » sont sur un modèle d’affaires fini. McKinsey rappelle d’ailleurs que les bénéfices de revenus liés à l’IA sont particulièrement signalés en marketing et ventes, mais le passage de pilotes à l’impact à grande échelle reste difficile. Traduction : ceux qui n’ont pas encore restructuré leur modèle vont mourir lentement, en croyant qu’ils s’adaptent.
Du SEO au GEO : la nouvelle bataille pour la présence cognitive
L’optimisation pour moteurs génératifs (GEO — Generative Engine Optimization) remplace progressivement le SEO classique. La question n’est plus « comment être premier sur Google » mais « comment être cité par les LLM quand la question est posée ». Les mécaniques diffèrent radicalement : autorité topique, mentions distribuées sur le web, affirmations vérifiables et sourçables, données structurées, et — point crucial — être un nom présent dans le corpus d’entraînement et les sources de récupération des contenus, des modèles.
Google le dit explicitement dans sa documentation : la visibilité dans les fonctions IA de Search est en continuité avec les bonnes pratiques SEO — contenu utile, accessible, techniquement propre. Mais c’est une demi-vérité commerciale. La vraie nouveauté, c’est qu’une marque absente de Wikipédia, de la presse spécialisée, des podcasts indexés, des conférences référencées, disparaît purement et simplement de la couche de réponse des assistants IA. Et personne ne l’apprendra avec une console de monitoring : la marque devient simplement invisible.
Salesforce confirme la magnitude du déplacement : 39 % des consommateurs utilisent déjà l’IA pour découvrir des produits, et cette proportion dépasse 50 % chez la génération Z. McKinsey va plus loin et décrit l’IA générative comme un levier majeur pour passer à une personnalisation marketing beaucoup plus avancée, à grande échelle.
La prime croissante à l’humain authentifié
Plus l’IA produit du contenu indistinct, plus l’humain identifié prend de la valeur. Pas n’importe quel humain — celui qui a un nom reconnaissable, un historique vérifiable, une voix stylistique singulière. Le contenu qui survit a quatre signatures simultanées : un point de vue assumé (pas le consensus mou par défaut des LLM), une expérience vécue irréductible, des données originales (recherches propres, observations terrain, entrevues primaires), et une voix stylistique reconnaissable. Tout le reste devient bruit indistinguable du contenu synthétique.
HEC Montréal le formule autrement dans son analyse de l’avenir du marketing à l’ère de l’IA : le marketing devient un système continu, piloté par données et signaux comportementaux, mais l’avantage concurrentiel migre vers la voix de marque distinctive. Adobe abonde : 69 % des responsables marketing prévoient d’augmenter leur budget talents malgré l’IA. On n’embauche plus pour produire — on embauche pour penser, juger, et porter une voix.
C’est exactement le pari que je documente depuis 2005. Il devient maintenant la seule stratégie rationnelle pour la majorité des marques B2B et professionnels-experts. Onclusive le souligne dans son rapport sur les tendances 2026 : le déplacement se fait vers l’authenticité, les créateurs et les communautés plutôt que les approches purement industrialisées.
La fin de « content is king » comme stratégie d’acquisition
Le slogan était vrai en économie de pénurie. En économie d’abondance produite à coût marginal nul, le contenu n’est plus le levier — la distribution, la communauté et la confiance le sont. Les infolettres à relation directe, les communautés payantes, les événements physiques, les podcasts avec audience récurrente : voilà où la valeur se déplace.
Les marques gagnantes ne publieront pas 50 articles par mois, mais 4 essais que les gens citent. Le Content Marketing Institute le constate : les meilleurs marketeurs B2B traitent l’IA comme un outil intégré aux programmes de contenu, pas comme un remplacement de la stratégie éditoriale. Les autres se font broyer.
Implications par segment : B2B, B2C, B2G et G2C
La conversation avec les autres IA m’a confirmé un point que peu d’analystes osent souligner : les dynamiques diffèrent radicalement selon le segment, et beaucoup de stratèges confondent les quatre. Voici ma lecture, segment par segment.
B2B : moins de volume, plus de preuve
Le parcours d’achat B2B migre dans les LLM. Le directeur TI qui évaluait des fournisseurs sur Google le fait maintenant sur ChatGPT, Claude et Perplexity. Si la marque n’est pas dans la couche de réponse, elle n’existe pas dans la liste courte. Cela impose : présence éditoriale citable et autoritaire, relations publiques au sens classique (être cité par des tiers), recherches originales qui circulent, et porte-paroles humains identifiables avec autorité topique reconnue.
Le B2B repose sur des cycles longs, des comités d’achat et des décisions coûteuses. Le contenu généré par IA ne suffit plus. Il faut des preuves : études de cas, ROI, comparatifs, données propriétaires, démonstrations, témoignages, livres blancs sérieux et contenus d’experts. Le risque, c’est de produire du « contenu corporate IA » interchangeable. En B2B, ça détruit la différenciation — et les analyses montrent que les acheteurs B2B fuient le générique et privilégient l’expertise humaine et les points de vue authentiques.
B2C : la disparition du parcours linéaire
Le B2C subit le choc le plus brutal parce que la décision d’achat consommateur était la plus dépendante de la recherche d’information publique. Cette recherche migre maintenant massivement vers les assistants conversationnels.
Le funnel s’effondre en une transaction. Avant : voir une publicité, chercher sur Google, comparer sur des sites tiers, lire des avis, acheter. Maintenant : « Claude, suggère-moi le meilleur aspirateur robot sous 600 $ pour un 5½ avec deux chats. » L’assistant filtre, présume des préférences, recommande. Trois marques au lieu de trente. Les marques qui ne sont pas dans cette liste courte n’existent plus dans la considération.
Les avis consommateurs perdent leur pouvoir, pollués par les faux avis générés à un point critique — et les consommateurs le savent. Conséquence : retour aux signaux humains vérifiables (recommandations de personnes réelles, communautés Reddit modérées, créateurs avec historique). Deloitte insiste sur le lien entre adoption de l’IA, confiance et responsabilité des données chez les consommateurs : la personnalisation devient un avantage uniquement si elle ne franchit pas la ligne de l’intrusion.
Le commerce conversationnel arrive vite. Les agents d’achat IA ne sont pas une lubie — ils transigent déjà. La marque ne vend plus à un humain mais doit convaincre un agent qui négocie pour son utilisateur. Cela exige des données structurées impeccables, des API publiques, des prix transparents, des spécifications vérifiables.
B2G : le segment le plus paradoxal
Vendre au gouvernement vit une situation contradictoire : énorme appétit déclaré pour l’IA, lenteur structurelle d’adoption, et règles d’approvisionnement qui changent partiellement la donne. Du côté gouvernemental, les acheteurs publics utilisent déjà des assistants pour synthétiser les soumissions, comparer les propositions, repérer les non-conformités. Conséquence directe : les soumissions B2G doivent être structurées pour la lisibilité machine autant qu’humaine. L’esthétique de la proposition compte moins; la clarté sémantique compte davantage.
Au Québec et au Canada, la souveraineté devient un critère d’achat structurant. Hébergement national, conformité Loi 25, indépendance vis-à-vis des entreprises à très grande échelle américaines, traçabilité des modèles utilisés. Le gouvernement du Canada a d’ailleurs lancé un groupe de travail national sur la stratégie IA en matière de sécurité, adoption industrielle, infrastructures habilitantes, talents et confiance du public, et La Presse confirme l’urgence d’une IA souveraine pour la compétitivité et la résilience nationale. Les fournisseurs qui ne sont qu’un revendeur d’OpenAI sans architecture indépendante perdent du terrain.
Les rapports d’approvisionnement (notamment le GEP Outlook 2025) confirment que l’IA transforme les fonctions d’approvisinnement et change la façon dont les fournisseurs sont évalués. Les livres blancs sérieux, les études évaluées par des pairs, les certifications reconnues retrouvent une valeur qu’ils avaient perdue. Le « leadership d’opinion » LinkedIn générique ne pénètre pas les ministères. Les rapports techniques fouillés, oui.
G2C : la transformation la plus profonde et la plus risquée
Le gouvernement-à-citoyen est probablement le segment où l’IA aura l’impact social le plus marquant — et le plus politiquement périlleux. Services Québec, l’ARC, Service Canada migrent vers des interfaces conversationnelles. Le citoyen demande « ai-je droit au crédit d’impôt pour personne aidante? » et obtient une réponse contextualisée plutôt qu’un PDF de 40 pages. Le gain d’accessibilité est réel, particulièrement pour les populations à faible littératie administrative.
L’OCDE confirme que les gouvernements utilisent déjà l’IA dans plusieurs fonctions publiques : services publics, justice, lutte contre la fraude, finances publiques, gestion interne et amélioration de la prise de décision. Mais l’OCDE rappelle aussi un point critique : la confiance envers les gouvernements est fragile, et les services publics fiables, réactifs et équitables peuvent contribuer à l’améliorer — ou la détruire.
Quand un chatbot gouvernemental répond incorrectement à un citoyen sur ses droits, sa pension, son statut d’immigration ou ses obligations fiscales, la conséquence n’est pas une plainte commerciale — c’est une atteinte à un droit. Le précédent d’Air Canada de 2024 (où le tribunal a tenu la compagnie responsable des hallucinations de son chatbot) s’applique avec une force démultipliée au gouvernement. Les ministères qui déploient sans architecture de vérification stricte s’exposent à des recours collectifs et à une crise de confiance institutionnelle.
La fracture numérique se déplace mais ne disparaît pas. L’IA conversationnelle est plus accessible que les formulaires PDF — vrai. Mais elle exclut différemment : les aînés non-francophones d’origine, les personnes en situation d’illettrisme numérique, celles sans connexion stable, celles qui ne savent pas formuler une question abstraite à une machine. Le gouvernement qui ferme ses comptoirs physiques en croyant que l’IA remplace l’humain crée une exclusion silencieuse de populations vulnérables. Le rapport de prospective du gouvernement canadien souligne d’ailleurs l’importance d’anticiper ces impacts sociétaux et économiques.
Les deepfakes politiques sont la menace systémique sous-estimée. L’étude de Mila, McGill et de l’Université de Montréal (Livernoche, Musulan, Yang, Godbout, Rabbany) publiée en décembre 2025 a documenté que 5,86 % des images liées à l’élection fédérale canadienne 2025 sur X, Bluesky et Reddit étaient des deepfakes — sur 187 778 publications analysées. Le DFRLab a identifié sept deepfakes de Mark Carney imitant des entrevues de CBC et CTV pendant la même campagne, redirigeant vers des sites d’arnaque, et impliquant aussi Pierre Poilievre et Jagmeet Singh. Le Canadian Digital Media Research Network parle explicitement d’un « stade d’avertissement d’une dynamique informationnelle qui pourrait être catastrophique pour les élections futures ».
Pendant ce temps, le Canada accuse un retard réglementaire significatif. Le projet de loi C-27, qui contenait la Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD), est mort au feuilleton le 6 janvier 2025 lors de la prorogation du Parlement. Le cabinet Osler le confirme en septembre 2025 : « au Canada, il n’existe aucune loi établissant un cadre général de réglementation des modèles et des systèmes d’IA » — il ne reste qu’un code de conduite volontaire. Le Devoir nommait déjà ce « flou normatif » en janvier 2025.
L’Union européenne, à l’inverse, encadre les deepfakes via l’AI Act adopté en 2024, et la France les criminalise depuis sa loi du 21 mai 2024 (articles 226-8 et 226-8-1 du Code pénal). Le cabinet Langlois a publié un comparatif explicite Canada/Québec/UE/États-Unis/Chine sur les protections législatives contre les hypertrucages : le Canada y apparaît comme l’un des moins outillés. Avec des outils commerciaux comme HeyGen ou JoggAI capables de produire des vidéos synthétiques en quelques minutes, et des outils plus avancés en moins d’une heure, le décalage entre la rapidité de la technologie et la lenteur de l’encadrement québécois et canadien constitue, à mon avis, l’un des angles morts démocratiques majeurs de la prochaine décennie.
Le fil conducteur : la désintermédiation algorithmique
Dans les quatre segments, le même phénomène se manifeste sous des formes différentes : l’intermédiaire algorithmique devient le point de contact dominant, et celui qui contrôle l’intermédiaire contrôle la relation. En B2C, c’est OpenAI/Google/Anthropic qui s’insèrent entre la marque et le consommateur. En B2B, c’est l’assistant IA qui filtre les fournisseurs avant même que le directeur TI les regarde. En B2G, c’est le système d’IA d’évaluation qui s’insère entre le fournisseur et l’acheteur public. En G2C, c’est le LLM privé étranger qui s’insère entre le citoyen et son État.
La question stratégique commune devient : comment garder une relation directe avec son public final quand un agent IA s’interpose? Pour les marques, c’est l’enjeu des données propriétaires et de la communauté. Pour les fournisseurs B2G, c’est la souveraineté technologique. Pour les gouvernements, c’est la capacité à déployer leurs propres systèmes plutôt que de dépendre de modèles étrangers pour communiquer avec leurs citoyens.
Ceux qui n’investissent pas maintenant dans cette désintermédiation deviendront, dans cinq ans, locataires d’une relation qu’ils croyaient posséder.
Ce que les autres IA disent (et que je valide)
J’ai croisé ma propre analyse avec celle de plusieurs autres modèles d’IA générative. Les convergences sont nettes, et plusieurs études citées par ces modèles méritent d’être consultées en source :
- Adobe Business — The Future of Marketing with Human-Centered AI : 86 % des responsables marketing affirment que l’IA augmente fortement la rapidité et le volume de contenus.
- Contents.com — IA et contenu : l’avenir du marketing de contenu : l’optimisation SEO devient plus précise, l’IA analyse tendances et comportements pour produire du contenu mieux ciblé.
- IANA — Marketing et IA : repenser sa stratégie de contenu en 2026 : 54 % des marketeurs craignent une uniformisation des contenus et une perte d’authenticité de marque. Google et les réseaux sociaux pénalisent déjà les contenus « bulk IA ».
- FasterCapital — L’avenir du marketing de contenu avec l’IA et le machine learning : la personnalisation prédictive devient le standard.
- HEC Montréal — L’avenir du marketing à l’ère de l’IA : le marketing devient un système continu, piloté par données et signaux comportementaux.
- Cyroco — Actualités IA, modèles innovants, applications B2B et B2C : panorama de l’adoption sectorielle et enjeux de souveraineté.
- HubSpot 2025 State of Marketing : les marketeurs prévoient d’utiliser l’IA pour transformer du contenu texte en campagnes multimédias et créer des agents capables d’automatiser des workflows complets.
Ce qui ne change pas
L’erreur courante est de croire que tout change. Non. Les humains achètent toujours à des humains qu’ils connaissent ou en qui ils ont confiance. La technologie modifie le terrain, pas la nature relationnelle du commerce. Les marques qui s’obsèdent sur les outils sans investir dans la confiance, la relation et le point de vue distinctif vont se faire écraser par celles qui utilisent l’IA comme amplificateur d’une stratégie humainement ancrée.
La formule gagnante des cinq prochaines années sera la même qu’avant — mais portée à son extrême :
IA pour la vitesse + humains pour le jugement + données propriétaires pour la différenciation + experts identifiables pour la crédibilité.
La vraie question stratégique
Le marketing de contenus se scinde en deux mondes. D’un côté, une masse de contenu généré, indistinct, qui sert uniquement à nourrir la couche de réponse des LLM sans générer de trafic organique. De l’autre, une élite de contenu signé, opiniâtre, souvent payant, produit par des humains identifiés avec autorité bâtie sur du long terme. Le milieu — le contenu corporatif générique, l’article de blogue B2B fade, la rédaction travailleur autonome interchangeable — se fait broyer. C’est déjà commencé.
La vraie question stratégique pour mes clients n’est plus « comment produire plus de contenu avec l’IA » mais « comment se rendre indispensable à la couche cognitive des modèles tout en bâtissant une autorité humaine qui se monétise hors algorithme ». Ce sont deux jeux simultanés, pas un seul. Et celui qui croit que c’est juste une affaire de « prompts mieux écrits » n’a rien compris à ce qui se passe.
Ceux qui ont commencé à bâtir une voix, une communauté et une expertise documentée il y a dix ou vingt ans ont aujourd’hui un actif que l’IA ne peut pas répliquer. Les autres vont devoir courir pour ne pas devenir la matière première anonyme de modèles dont ils ne posséderont jamais le contrôle.
Bienvenue dans la nouvelle économie du marketing de contenus. Elle est plus dure, plus polarisée, et plus juste qu’on le pense — parce qu’elle récompense enfin ce qui a toujours dû compter : la voix, la profondeur, et la confiance accumulée dans le temps.
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Note de transparence sur l’IA : Ce billet a été produit en croisant ma propre analyse avec celle de plusieurs modèles d’IA générative (Claude, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Grok et Copilot. La voix, le point de vue, les arguments et la structure éditoriale sont entièrement de moi.