Le numérique est le canal de choix pour les acheteurs B2B

Le coronavirus aidant, McKinsey dévoile que les acheteurs B2B préfèrent de loin les interactions virtuelles avec les vendeurs, plutôt que les visites en personne ou le téléphone. C’est en lisant l’article These eight charts show how COVID-19 has changed B2B sales forever qu’on réalise l’ampleur du phénomène.

Ainsi, le canal de choix pour discuter avec le représentant est la vidéoconférence, suivi du clavardage. D’ailleurs, 32% les clients disent être prêt à dépenser de $50K à $500K dans un espace numérique d’autoservice ou en interaction virtuelle avec un vendeur. 12% sont prêts à dépenser de $500K à $1M de la même manière et 15% ferait la même chose pour les achats de plus de $1M. Si vous doutiez encore de la pertinence du numérique pour le marché B2B, il me semble que ces chiffres devraient vous rassurer. Ce qui est surprenant dans ces statistiques est que les nouveaux clients aiment encore plus les canaux numériques que les clients actuels.

D’ailleurs, pour attirer de nouveaux clients, selon Brafton.com dans l’article 12 Exciting B2B marketing trends you need to know in 2020 (infographic), présente que pour créer la notoriété de marque et pour alimenter les prospects, le blogue demeure l’un des outils à privilégier.

Finalement, McKinsey présente que 90% des gestionnaires B2B semblent convaincus que la tendance des ventes et des interactions de ventes numériques est un phénomène qui va perdurer au-delà de la pandémie et qu’il est là pour rester. (L’infographie suivante est tiré de l’article How B2B sales have changed during COVID-19.

Aussi, étant donné que dans ce billet je parle spécifiquement du B2B, j’en profite pour remercier chaudement Exo B2B et Claude Malaison (lui-même un expert B2B reconnu) de m’avoir sélectionné encore cette année dans leur classement L’expertise en marketing: notre Top 20 de 2020. D’être sélectionnée parmi de si grands noms, n’aide en rien mon humilité … 🙂

Article publié le lundi, 26 octobre 2020 sous les rubriques Marketing de contenu, Marketing Internet et Médias sociaux.

