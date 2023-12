Qu’est-ce que le référencement en 2024? Les fondamentaux.

Qu’est-ce que le référencement?

Le référencement est une série de techniques, jumelées à une compréhension du travail des moteurs de recherches (comme Google), vous permettant de vous positionner dans les résultats de recherche de ces moteurs. Le référencement est aussi nommé SEO (Search Engine Optimization) ou encore optimisation pour les moteurs de recherche.

Quels sont les indispensables à un bon référencement ou plutôt les prérequis nécessaires?

Depuis plus de vingt ans, je conseille les entreprises sur ce sujet précis. Il y a trois éléments qui sont présents depuis 20 ans et trois autres éléments, qui sont plus récents.

• Architecture permettant à Google de faire son travail

• Contenu textuel

• Hyperliens externes

• Site web adaptatif (responsive)

• Site web sécurisé (HTTPS/SSL)

• Schema.org

Tout d’abord, il faut avoir une technologie web qui facilite le travail des robots indexeurs. Une technologie qui est donc perméable aux moteurs de recherches. Il existe une grande panoplie de CMS (Content management system) ou de gestionnaire de contenus, qui permettent à un néophyte, avec une formation de base, à mettre en ligne ses contenus et à gérer sa présence web. C’est technologies sont très diversifiées et peuvent être très facile d’utilisation pour un entrepreneur ou extrêmement complexe pour un usager qui ara besoin continuellement d’un programmeur ou d’un technicien informatique pour l’accompagner. Le CMS le plus utilisé dans le monde est WordPress et il s’avère que c’est aussi l’un des CMS les plus perméables aux moteurs de recherches.

Contrairement à ce que l’on peut croire et malgré la poussée importante des vidéos et des images comme sur les médias sociaux Instagram et TikTok, le web est d’abord et avant tout, un média TEXTUEL. Ce que les gens cherchent sur Google ou les autres moteurs de recherches ce sont des mots et ce qu’ils trouvent, ce sera aussi des mots. Les vidéos, l’audio et les images sont invisibles aux moteurs de recherches. Par contre, s’ils sont contextualisés avec des descriptions textuelles, des hashtags, de retranscriptions de ce qui sera dit dans une vidéo, ça aidera grandement à leur découvrabilité. D’ailleurs un contenu qui serait mis en ligne ce matin, risque d’être plus pertinent qu’un contenu qui remonte à il y a 10 ans. C’est pourquoi un site qui est mis à jour fréquemment avec de nouveaux contenus est un site qui conservera une bonne visibilité dans les mœurs de recherches.

Aussi, le web fonctionne grandement avec des hyperliens, qui peuvent interne (à l’intérieur d’un site menant d’une page à l’autre), mais ils peuvent aussi être externes (d’un autre site web menant vers votre site web). Les hyperliens externes sont comme des votes de confiance. Plus un site web à des hyperliens venant des sites web extérieurs (hyperliens externes) plus il devrait être pertinent, donc plus il a de chances d’être mis en valeur dans les résultats de recherches. La quête d’hyperliens externes se faisant à l’aide de différentes tactiques, est donc une activité qui se devra d’être constante, durant la vie d’un site web.

Depuis l’avènement de la mobilité, de plus en plus d’usagers visitent les sites web à partir de leurs téléphones. Les moteurs de recherches valorisent donc les sites web qui sont configurés pour être consultés à partir d’un mobile ou d’une tablette. Les sites qui s’adaptent à la grosseur de l’écran des usagers qui les consultent, est ce que l’on nomme des sites web adaptatifs (Responsive web site). Il est donc maintenant crucial que votre site web respecte cette nouvelle réalité.

Avoir un site web sécurisé de bout en bout avec HTTPS/SSL est maintenant crucial afin d’apparaître dans les résultats de recherche. Cela se fera à partir de votre hébergeur qui vous vendra pour un léger montant, un certificat SSL, permettant de sécuriser votre site web.

Le dernier élément qui s’est ajouté aux piliers du référencement est le web sémantique qui se met en place grâce à Schema.org. En fait, de ne pas avoir Schema.org ne vous empêchera pas d’apparaître dans les résultats des moteurs de recherche, mais de l’avoir pourrait à certains égards vous donner une prédominance face aux sites qui ne l’ont pas. Comme je l’ai expliqué dans mon billet Rich snippet, schema, https et autres baguettes magiques du référencement:

Les avantages d’utiliser la structure de données de Schema.org sont nombreux. Comme les moteurs de recherches eux-mêmes sont les instigateurs de ce système, vous faciliterez leur vie et risquez d’en tirer de nombreux bénéfices, dont ceux d’augmenter la visibilité de votre site dans les résultats de recherche (en termes de position et d’espace dans les résultats) puisque les extraits affichés dans les résultats occuperont plus de lignes avec des détails comme le prix, heures d’ouvertures, avis de consommateurs et autre. Ces informations peuvent aussi augmenter le taux de conversion en augmentant la crédibilité de vos produits et services aux yeux des consommateurs.

Plusieurs autres éléments et technicalités et techniques entreront dans les indispensables à considérer afin de bien se positionner dans les résultats de recherche, mais vous avez ici les bases fondamentales pour être minimalement visibles dans ces résultats. Dans de prochains billets, j’expliquerai encore quels sont ces autres éléments. Mais entretemps, vous pouvez visiter les archives de ma catégorie Moteurs de recherche et référencement de sites Web.

Article publié le jeudi, 30 novembre 2023

