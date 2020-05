Comment mettre en place une initiative d’achat local dans sa région ou sa localité?

J’ai été impliqué dans de nombreux ateliers (en personne et virtuels dans des villes comme Sherbrooke, Coaticook, Lac Mégantic, Magog, Rawdon, Ville-Marie, Val-d’or, Rouyn-Noranda Ou La Sarre) de transfert de connaissance du commerce électronique, du web et des médias sociaux pour les entrepreneurs. Ces ateliers sont fondamentaux puisqu’ils outillent convenablement les entrepreneurs afin qu’il se fassent une place en ligne. Cependant, ces efforts, s’ils ne sont pas jumelés à une vision plus holistique des problématiques et des solutions possibles aux défaillances de commerce régional, ne seront pas suffisants. Il est impératif que l’ensemble des acteurs économiques d’une ville ou d’une région, agissent de concert pour développer chez les entrepreneurs locaux, le réflexe d’aller en ligne, de travailler ensemble et d’informer les citoyens de la localité de l’existence de leurs entreprises de proximité (que souvent ils connaissent peu ou pas du tout), des produits et services qu’ils ont à offrir et des moyens de se les procurer. En outre, une ville ou une région peut bien se faire une page Facebook et un site web répertoire des entreprises pour favoriser l’achat local, mais si les citoyens ne savent pas que cette page ou que ce site existe, ces initiatives isolées ne serviront pas à grand-chose. En outre, si les entrepreneurs ne sont pas habilités à être eux-mêmes proactifs en ligne, les retombées économiques et réelles de ces efforts risquent de ne pas être au rendez-vous. Et quoi qu’on en pense, les médias locaux traditionnels, les bannières et la signalisation locale physique en point de vente et dans la localité, ont encore une grande importance et ne doivent vraiment pas être négligés.

Pour se faire, il faut donc une action étendue et concertée. Ce type d’action devrait inclure :

• La liste des partenaires et des sources de financement

• La définition du problème

• Le ou les objectifs de l’initiative (avec le budget qui y est accordé)

• Les bénéfices escomptés

• Les mesures de rendement

• Les clients potentiels

• Les étapes du projet et les étapes subséquentes

Voici d’ailleurs un tableau développé par l’un de mes clients, qui a servi à fédérer les acteurs économiques locaux et à mettre en place une de ces initiatives d’achat local.

Achetons Local, document de… by MchelleBlanc on Scribd

Comme je le dis souvent, les médias sociaux c’est excellent si on travaille fort, dans le moyen et le long terme. Si on veut des résultats dans le court terme et de surcroit, dans un périmètre très géolocalisé, comme, disons présentement avec la Covid-19, on n’a pas le choix de faire de la publicité traditionnelle et de la signalisation physique…

Voici d’ailleurs le plan de mes ateliers:

Les ateliers sont :

Atelier 1 – Les médias sociaux et le web pour les affaires

Profil sociodémographique, mythes et types et usages du Web et des médias sociaux

Les plate-formes transactionnelles

Survol des mythes tenaces associés aux Web et aux médias sociaux

Profil sociodémographique de divers médias sociaux

Efficacité des médias sociaux en fonction des objectifs d’affaires

Les médias sociaux c’est pour la vente, le marketing, les communications, le recrutement, les TI, pour l’organisation ou pour les clients?

Atelier 2 – Rédiger pour les médias sociaux et le web de façon stratégique

La rédaction Web, storyline et les diverses politiques éditoriales

Comment écrire pour le Web

L’importance des titres, des éléments du corps du texte et des balises meta

L’infolettre

Les diverses politiques : d’utilisation du web pour les employés, éditoriale, des

commentaires

Calendrier éditorial

Atelier 3 – Médias sociaux et relations publiques

Les risques communicationnels de divers médias sociaux

Le communiqué de presse pour le web

La gestion de crise médias sociaux

Études de cas

Atelier 4 – Les médias sociaux : la recette parfaite!

Les étapes d’une mise en place d’une présence médias sociaux :

Phase 1 : Écoute et monitorage

Phase 2 : Création de ses profils et de son image de marque

Phase 3 : Création de contenus

Phase 4 : Distribution des contenus et promotion de ceux-ci

Phase 6 : Mesurez, analysez et ajustez le tir

