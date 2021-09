Florilège de la diversité des questions pour lesquelles j’ai eu des mandats ou les problèmes que je règle avec mon expertise

Lors de mes études de maîtrise en commerce électronique à HEC Montréal, notre formation se faisait dans les trois grandes écoles que sont HEC Montréal, le DIRO (Département d’informatique et recherche opérationnelle) et la faculté de droit de l’UdeM. Chacun de nos cours, que ce soit, l’analyse stratégique, le marketing, l’économie, le droit des technologies, le développement logiciel ou autre, était strictement dirigé vers le web, le numérique ou le commerce en ligne. Mon mémoire était d’ailleurs sur le développement logiciel. L’idée des créateurs de cette maîtrise était donc de développer une vision multidisciplinaire des enjeux numériques, chez chacun des futurs diplômés. Ajoutez à ça près de 20 ans de consultation dans une grande variété de secteurs économiques et de grosseurs d’entreprises et vous avez un florilège particulièrement riche d’apprentissages, d’observation et d’expérience acquise par une seule personne. C’est pourquoi il m’est toujours difficile d’expliquer aux gens ce que je fais exactement. La variété est si large et tout à fait complémentaire à la fois, qu’elle pourrait se résumer à: du conseil et des conférences de gestion du web, des stratégies internet, du marketing et du commerce en ligne. Mais même cette définition est très réductrice. C’est pourquoi je vous présente ici quelques-unes des très nombreuses questions auxquelles j’ai répondu dans ma pratique.

-Comment puis-je vendre en ligne?

-Quelle technologie dois-je utiliser pour vendre en ligne?

-Quelle technologie dois-je utiliser pour faire mon site web?

-Comment mon modèle d’affaires va-t-il changer à cause du Web?

-Comment augmenter mes revenus en ligne?

-Qu’est-ce que le web sémantique?

-Je veux développer une nouvelle technologie de facturation complexe, comment dois-je faire?

-Quelqu’un de notre organisation s’est fait accuser en ligne de harcèlement sexuel. Comment devons-nous gérer ça?

-Comment une municipalité devrait-elle être en ligne?

-Que devrais faire mon hôtel, restaurant, compagnie aérienne, association touristique en ligne?

-Quels sont les réussites et les échecs de votation électronique dans le monde et comment pourrions-nous développer ça?

-Devrais-je développer une application mobile?

-Comment faire le marketing de mon application sur Google App Store et l’App Store?

-Je n’aime pas vraiment écrire, comment trouvé quelqu’un qui le fera pour moi?

-J’aimerais me présente aux élections. Que dois-je faire ne ligne?

-Quelle stratégie numérique mon parti devrait mettre en place?

-Quels sont les mots-clés importants pour mon entreprise? En mettre quelques-uns sur mon site web est-ce suffisant pour que je sorte en première position sur Google?

-Que dois-je inclure dans mon appel d’offres pour trouver un fournisseur web?

-Quelle fonctionnalité dois-je considérer pour mon prochain site web?

-Qu’est-ce que le marketing de contenus et comment dois-je m’y prendre?

-Comment les municipalités et les élus politiques peuvent-ils gérer des crises sur les médias sociaux?

-Comment les forces de l’ordre peuvent-elles utiliser les médias sociaux dans un processus d’enquête ou pour dialoguer avec la population?

-Comment les médias sociaux peuvent-ils être utiles en psychiatrie ?

-Comment puis-je augmenter le nombre d’abonnés de ma page Facebook?

-Qu’est-ce qu’une ligne éditoriale et comment en faire une?

-Comment le BI peut-il être utile pour les médias sociaux?

-Comment peut-on utiliser le blogue comme intranet?

-Quels sont les profils sociodémographiques des usagers médias sociaux?

-Comment écrire pour le web?

-Comment les médias sociaux affectent-ils les médias traditionnels?

-Qui doit s’occuper de ma page Facebook dans mon organisation?

-Comment recruter en ligne?

-Est-ce que les médias sociaux peuvent avoir une utilité dans le secteur de l’assurance et des services financiers?

Qu’est-ce que le référencement et combien ça coûte?

-Est-ce une bonne idée d’acheter de la pub sur Facebook?

-Est-ce important d’être sur Google mon entreprise et si oui, que doit-on y faire?

-Qu’est-ce que mon organisation doit faire en ligne si nous n’avons rien à vendre?

-Je me fais harceler/menacer en ligne, comment faire une plainte et faire condamner mon agresseur?

-Pouvez-vous parler de mon entreprise sur les médias sociaux et combien ça coûte?

-Comment faire un sondage auprès de nos clients?

-Comment faire une politique éditoriale des médias sociaux?

-Sur quels médias sociaux devrais=je mettre mes efforts?

-Quels sont les risques de sécurité de mes présences web?

-Comment devenir meilleur que mon compétiteur en ligne?

-Je ne comprends rien à Twitter et il n’y a pas tant de monde que ça, pourquoi devrais-je y être?

-Que devrais-je vendre en ligne?

-Pourquoi dois-je avoir une politique de vie privée?

-Les infolettres est-ce encore pertinent?

-Pourquoi et comment faire un blogue d’affaires?

-Qu’est-ce qu’il peut bien y avoir de positif avec les gens qui critiquent mon entreprise en ligne?

– Tout le monde parle de vidéo alors pourquoi devrais-je faire un site Web?

-Si je suis sur Facebook, ai-je besoin d’avoir une autre présence web?

-Comment se fait l’acquisition de client sur le Web?

-Est-ce possible de publier sur votre blogue?

-Pourquoi la fibre optique est-elle importante au niveau économique?

-Comment les coups durs peuvent-ils être source d’innovation?

-Pourquoi mettez-vous des photos de votre chien sur les médias sociaux?

-On diffame mon entreprise en ligne, que dois-je faire?

-J’ai déjà payé $50 000 pour ma présence web et le téléphone ne sonne pas, pourquoi?

-Quelqu’un peut me faire mon site web pour $10 000 incluant mon référencement. Est-ce une bonne affaire?

-Comment peut-on faire des relations publiques en ligne?

-Qu’est-ce que la cyberagression sexuelle?

-Comment gérer les commentaires sur Facebook et ailleurs?

-Comment la géolocalisation peut-elle être bénéfique pour mon organisation?

-J’aimerais faire du marketing aux influenceurs. Pouvez-vous m’aider?

-Comment vendre l’importance des médias sociaux à mon président?

-De quoi devrait-on parler sur les médias sociaux?

-Comment faire une politique d’utilisation du web et des médias sociaux pour les employés?

-Comment le web et les médias sociaux peuvent-ils nuire ou être efficaces en situation de conflit de travail?

-Qu’est-ce que la veille et quels sont les types de veilles que mon organisation devrais faire?

-Comment mesurer l’impact de mes publicités sur le web?

-Comment rejoindre les jeunes en ligne?

– Mes vidéos YouTube n’ont presque pas de vue, que faire?

-Quelles sont les notions d’économie numérique qui sont importantes pour mon organisation?

– Le marketing de contenus est-ce pour le B2C ou le B2B?

-Qu’est-ce que le « social »?

-Que pensez-vous des répertoires et de l’achat local?

-Quelle est la différence entre le marketing des médias sociaux et le marketing de contenus?

-Quels sont les types de mots-clés que vous devez rechercher dans une stratégie de référencement?

-Comment le secteur des résidences pour personnes âgées doit-il utiliser le web et les médias sociaux?

-Dois-je investir dans le remarketing et le retargeting?

-J’ai l’impression que ma publicité numérique n’attire que des robots, suis-je parano?

-Comment vendre en ligne dans un contexte B2B

-Je suis victime de sextorsion. Que puis-je faire?

