Pourquoi pas un podcast? Bienvenue à mon émission Forêt Numérique

Il y a plus de 10 ans, j’étais conférencière à Podcamp Montréal et plusieurs de mes connaissances avaient leurs podcasts (qu’on aime aussi appeler Baladodiffusion). Je n’avais pourtant jamais osé plonger moi-même. J’en avais sans doute moins besoin puisque j’avais une chronique régulière à la défunte émission LeLab, sur la défunte chaîne VOXtv. J’avais aussi tenu chronique au Canal Argent, de même qu’à la radio 98,5FM à l’émission d’Isabelle Maréchal. J’avais donc une exposition médiatique soutenue et je manquais de temps.

Depuis cette période, la demande pour les podcasts a explosé. Mon goût de partager mes points de vue et connaissances à propos du numérique étant toujours aussi fort, je me suis enfin décidé à produire mon podcast. C’est l’ami Allen Vallières, vétéran de la radio et producteur audio à Production du garde-robe, qui est mon réalisateur.

Je voulais avoir un peu d’archives avant de vous en parler, alors c’est maintenant fait.

Vous avez accès à mes trois premiers épisodes :



Forêt numérique épisode 1 – Le métavers

https://anchor.fm/analyweb-michelle-blanc/episodes/Fort-numrique-pisode-1—Le-mtavers-e1eoaak

Dans ce nouveau balado, je discuterai de numérique, mais également de plusieurs de mes passions que sont la science, l’insolite, la cuisine, la vie, la philosophie.

Je suis une personne qui, en plus de s’intéresser au numérique, s’intéresse à plein d’autres sujets.

Je ne vais parler que très peu de politique, bien que ce sujet fasse partie de mes préoccupations.

Pour ce premier balado, je vais vous parler de métavers.



Forêt numérique épisode 2 – Le marketing de contenu

https://anchor.fm/analyweb-michelle-blanc/episodes/Fort-numrique-pisode-2—Le-marketing-de-contenu-e1f9eak

Le marketing de contenu est de parler de son sujet au lieu de parler de ses produits et services et de faire du narcissisme corporatif. Il permet une pérennité de vos investissements puisque les contenus en ligne ont une durée de vie, contrairement à la publicité qui disparaît une fois le budget dépensé. D’ailleurs la publicité souffre de «faux clics» endémiques.

Forêt numérique épisode 3 – Communications Decency Act

https://anchor.fm/analyweb-michelle-blanc/episodes/Fort-numrique-pisode-3—Communications-Decency-Act-e1g8hur

Communications Decency Act

La guerre et les médias sociaux.

Réflexion sur la guerre en Ukraine, l’impact de la censure et de la propagande sur les médias sociaux avec Michelle Blanc.

Quelle est l’importance de l’information en temps de conflit sur les manifestations en Russie et sur la porte ouverte aux poursuites civiles et criminelles contre les médias sociaux?

Les médias sociaux ne peuvent plus être neutres selon la Communications Decency Act, section 230, tenant compte de l’impact de la diffusion de messages, parfois faux, les «Fake News».

