Rédiger pour le web et les médias sociaux de façon stratégique

Voici le Troisième cours de Marketing Entrepreneurial que j’enseigne à HEC Montréal. Il traitera de:

• La rédaction Web, storyline et les diverses politiques éditoriales

• Comment écrire pour le Web

• L’analyse de mots-clés

• L’importance des titres, des éléments du corps du texte et des balises méta

• Les hashtag

• L’infolettre

• Les diverses politiques : d’utilisation du web pour les employés, éditoriale, des commentaires

• Charte éditoriale

• Calendrier éditorial

• La règle des tiers en photographie

Le 1er cours qui est une revue sociodémographique des médias sociaux est ici

Médias sociaux et le web pour les entrepreneurs (le web ce n’est pas une question de budget, mais de philosophie)

Et le 2e cours

Qu’est-ce que le marketing de contenus et pourquoi la publicité coute cher et que le contenu est ROI

Imprimez ce billet

Article publié le vendredi, 30 septembre 2022 sous les rubriques Marketing 2.0, Marketing de contenu, Marketing Internet, Médias sociaux, Moteurs de recherche et référencement de sites Web, Retirer un terme : mon cours à HEC Montréal mon cours à HEC Montréal, stratégie de contenus, stratégie numérique et stratégie web.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.