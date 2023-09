Médias sociaux, criminalité urbaine, gestion des risques et enquêtes

C’est demain que j’ouvrirai par une courte conférence, un panel Criminalité urbaine et médias sociaux lors du colloque Synergie du Pôle Lavallois d’Enseignement Supérieur en Arts numériques et Économie Créative.

Les médias sociaux ne sont pas étrangers à la criminalité de toutes sortes. Des crimes sont commis sur les plateformes ou grâce à ces plateformes, mais elles peuvent aussi être un outil de gestion des risques, d’enquêtes et même de sensibilisation à la criminalité. J’ai eu la chance lors de la dernière année, de tester deux technologies de monitorage web, utilisées par les forces de l’ordre de différents pays, afin de minimiser les risques d’événements criminels ou à des fins d’investigations subséquentes à des actes criminels. Je testais ces technologies pour un client international oeuvrant dans la gestion des risques pour de très grandes chaînes de commerce de détail ici et ailleurs. J’ai été estomaquée de la pertinence de ces outils et de leurs efficacités. Il s’agit de Babel Street (acheté à plusieurs dizaines de milliers de licences pour le FBI) et DigitalStakeout. Mais il existe de nombreux autres logiciels de ce type. Là où le bât blesse est le coût astronomique des licences de ces outils. Par usagers il en coûte de $30 000 à $200 000 annuellement. Et c’est sans additionner le coût des analystes qui devront passer des heures à comprendre la technologie, puis qui passeront le reste de l’année à monitorer différents sujets et événements. Ces technologies font partie des outils OSINT (Open Source intelligence ou renseignement de sources ouverte). Ce sont donc les informations qui sont libres de droits et disponibles gratuitement, pas les outils.

Aussi, il a été remarqué par certains chercheurs que les médias sociaux , dans certains cas, amplifient la criminalité (comme dans le cas des récentes émeutes en France lors de la mort de Nahel Merzouk). On remarque aussi qu’il y a recrudescence de statuts médias sociaux incluant des armes et liés aux gangs de rues. Je rappellerai aussi que les médias sociaux ont été instrumentalisés afin de servir d’outil de recrutement et de planifications des émeutes du printemps érables et de coordination des émeutiers sur le terrain durant les événements.

Nous discuterons donc de comment les médias sociaux sont à la fois une source possible de croissance de la criminalité tout en étant à la fois des outils permettant de prévenir des crimes ou de trouver des coupables dans un processus d’enquête. Vous trouverez plus bas, le PowerPoint de ma courte conférence.

Article publié le mercredi, 27 septembre 2023 sous les rubriques À titre de conférencière, cybercriminalité, cyberintimidation, cybersécurité, Médias sociaux, Technologies Internet et Terrorisme en ligne.

