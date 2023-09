Revue de presse marketing/techno du 8 septembre

Étude de la fondation Mozilla | Les voitures, un « cauchemar » pour la protection des données personnelles https://www.lapresse.ca/auto/2023-09-06/etude-de-la-fondation-mozilla/les-voitures-un-cauchemar-pour-la-protection-des-donnees-personnelles.php via @lp_lapresse #Analyweb

Application DuProprio : 100 000 téléchargements depuis janvier https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/2023-09-02/application-duproprio-100-000-telechargements-depuis-janvier.php via @lp_lapresse #Analyweb

De plus en plus, on vous demande un pourboire à l’aide d’un terminal de paiement même si, dans certains cas, il n’y a eu aucun service en échange. Comment en sommes-nous arrivés là? https://ici.radio-canada.ca/info/2023/pourboire-terminal-paiement-commerces-tipflation-tipcreep/ #Analyweb

Comment cinq groupes d’épiceries ont accaparé le marché canadien https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2008756/oligopole-epiceries-alimentation-inflation-loblaw-sobeys-metro #Analyweb

Clubhouse n’est pas mort, et tente même une réanimation https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2008683/clubhouse-application-audio-messagerie-vocale #Analyweb

Chine: Tencent dévoile lui aussi un robot conversationnel | JDM https://www.journaldemontreal.com/2023/09/07/chine-tencent-devoile-lui-aussi-un-robot-conversationnel #Analyweb

Une chanson générée par l’intelligence artificielle suscite la polémique aux Grammys https://www.capital.fr/economie-politique/une-chanson-generee-par-lintelligence-artificielle-suscite-la-polemique-aux-grammys-1478627 #Analyweb

