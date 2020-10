Comment créer rapidement des dizaines de milliers d’emplois tout en augmentant très sensiblement les revenus de l’État en période de pandémie? Est une question que tout gouvernement devrait se poser. La réponse à cette question est pourtant toute simple. Pour se faire, il suffit de décider d’installer la fibre optique à la grandeur du Québec habité.

Comment cela créerait-il des emplois?

Il a déjà été calculé par Industrie Canada (dans mon billet Pourquoi la Caisse de dépôt et placement ne s’intéresse-t-elle pas à la fibre optique ?) que :

Or, je disais aussi

Dans mon autre billet Internet, un impact économique plus important que l’agriculture ou l’énergie, je citais une étude de McKinsey qui disait :

Comment cela nous rendrait-il collectivement plus riche?

Tout d’abord, il faut comprendre que si le gouvernement du Québec investit dans la fibre optique , dans le sens « d’investissement » plutôt que de « financement », il pourrait décider (comme la Norvège) d’installer via Hydro-Québec ou d’une autre nouvelle société de la couronne la fibre optique dans les poteaux du Québec et de laisser les TELCOs brancher les citoyens du poteau à la résidence et s’occuper du transport. Ainsi, il pourrait dicter les conditions de bande passante et de plafond des coûts du service et de toute évidence, engranger des revenus.

J’expliquais aussi dans cet autre billet titré judicieusement Comment la fibre optique nous rendrait collectivement plus riches, j’illustrais que :

Le site du gouvernement du Québec nous informe que le PIB du Québec est de $363 milliards. Or selon différentes études de l’impact de la très large bande sur les économies nationales et tel que je l’ai présenté dans mon billet Pourquoi la Caisse de dépôt et placement ne s’intéresse-t-elle pas à la fibre optique ?, à chaque augmentation de pénétration de la très large bande de 10 % d’un territoire, le PIB de ce même territoire augmente de 0.25 % à 1.38 %.

most studies conclude that broadband penetration has an impact on GDP growth. However, one observes that such a contribution appears to vary widely, from 0.25 to 1.38 per cent for every increase in 10 per cent of penetration

Si nous supposons que le Québec décide de couvrir de fibre optique notre territoire et qu’elle arrive à le couvrir à 90 %, nous avons donc une pénétration de 90 % du territoire (nous sommes actuellement à plus ou moins 2 % de la pénétration de la fibre optique au Canada), on parlerait donc d’une croissance de notre PIB variant de 9 X 0.25 % à 9 X 1.38%.

Question de mettre ces chiffres en perspective, avec le scénario le plus pessimiste, notre PIB aurait une croissance de $742 millions et avec le plus optimiste, de $4.09 milliards