POUR EN FINIR AVEC L’INTIMIDATION DES FEMMES EN POLITIQUE, RFEL

C’est le 29 septembre prochain au Château Joliette, à Joliette que je serai conférencière pour le RFEL (Réseau des Femmes Élues de Lanaudière). J’y discuterai des sujets suivants :

• Survol des statistiques de cyberintimidation

• La différence légale et technique entre insulte, diffamation et harcèlement criminel.

• Le processus judiciaire et les coûts associés aux poursuites.

• Les variables risques communicationnelles des différentes plateformes médias sociaux

• Les outils et politiques de modération et les stratégies de mitigation de l’intimidation (la prévention)

• La gestion de crise

• Les bienfaits de la critique

• Comment faire du monitorage et la collecte de preuves numériques et comment monter un dossier de preuve

• Comment se remettre des agressions numériques