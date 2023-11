Revue de presse marketing/techno du 1 et 2 novembre

Europe | Facebook et Instagram en version payante : vers la fin de l’internet gratuit ? https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-10-30/europe/facebook-et-instagram-en-version-payante-vers-la-fin-de-l-internet-gratuit.php via @lp_lapresse #Analyweb

Encadrement de l’IA | « Il y a plus de réglementation pour une brosse à dents » https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-01/encadrement-de-l-ia/il-y-a-plus-de-reglementation-pour-une-brosse-a-dents.php via @lp_lapresse #Analyweb

Taxe sur les services numériques | Possible « bataille » entre Ottawa et Washington https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-10-31/taxe-sur-les-services-numeriques/possible-bataille-entre-ottawa-et-washington.php via @lp_lapresse #Analyweb

Pour détecter les fêtards, Airbnb a désormais recours à l’IA https://usbeketrica.com/fr/article/pour-detecter-les-fetards-airbnb-a-desormais-recours-a-l-ia #analyweb

The latest quarterly update on the state of social media, the data, facts and science (via Passle) by @Timothy_Hughes

https://digital-leadership-associates.passle.net/post/102iquv/the-latest-quarterly-update-on-the-state-of-social-media-the-data-facts-and-sci #Analyweb

Le pouvoir des médias sociaux pour les entreprises: créer, interagir et connecter, by @LucDupont https://open.substack.com/pub/infolettrelucdupont/p/le-pouvoir-des-medias-sociaux-pour #Analyweb

Elon Musk souligne la nécessité d’un « arbitre » dans l’IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-01/elon-musk-souligne-la-necessite-d-un-arbitre-dans-l-ia.php via @lp_lapresse #Analyweb

États-Unis, Chine et UE | Signature d’une première déclaration mondiale sur les risques de l’IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-01/etats-unis-chine-et-ue/signature-d-une-premiere-declaration-mondiale-sur-les-risques-de-l-ia.php via @lp_lapresse #Analyweb

Ottawa fait-il fausse route avec sa loi sur l’IA? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2016405/ottawa-intelligence-artificielle-loi #Analyweb

Pubs douteuses et plagiat : des fermes à clics vietnamiennes polluent votre fil Facebook https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2022851/pubs-douteuses-press-thumb-below-facebook-clickbait #Analyweb

