Revue de presse marketing/techno du 14 au 16 novembre

Mon entrevue de ce matin: Elon Musk et 1 an de Twitter: Le bilan. https://radiox.com/podcast/elon-musk-et-1-an-de-twitter-le-bilan/

Étude | Google et Meta devraient 14 milliards US par année aux médias américains https://www.lapresse.ca/affaires/medias/2023-11-15/etude/google-et-meta-devraient-14-milliards-us-par-annee-aux-medias-americains.php via @lp_lapresse

Paying for News: What Google and Meta Owe US Publishers https://www.documentcloud.org/documents/24129986-paying-for-news?responsive=1&title=1

Le fiasco du lancement de SAAQclic a coûté 41 millions de dollars https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2026671/saaqclic-fiasco-cafouillage-cout

L’intelligence artificielle transforme la guerre https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-15/l-intelligence-artificielle-transforme-la-guerre.php via @lp_lapresse

On peut maintenant supprimer son compte Threads sans se défaire de son Instagram https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2027031/supprimer-compte-instagram-threads

YouTube cible les impostures générées par intelligence artificielle https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2026955/youtube-ia-artistes-hypertrucage

Le SMS est en train de mourir : c’est un cauchemar pour les opérateurs https://www.01net.com/actualites/sms-train-mourir-cest-un-cauchemar-pour-les-operateurs.html via @01net

Article publié le jeudi, 16 novembre 2023

