Revue de presse marketing/techno du 17 au 21 novembre

IBM suspend ses publicités sur la plateforme X https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-16/ibm-suspend-ses-publicites-sur-la-plateforme-x.php via @lp_lapresse

Concurrence | Meta et TikTok défient en justice la nouvelle législation de l’UE https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-16/concurrence/meta-et-tiktok-defient-en-justice-la-nouvelle-legislation-de-l-ue.php via @lp_lapresse

Intelligence artificielle | Sam Altman congédié par OpenAI https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-17/intelligence-artificielle/sam-altman-congedie-par-openai.php via @lp_lapresse

Naomie Wolf : Among the Rich, by @NaomiWo64160597 https://open.substack.com/pub/naomiwolf/p/among-the-rich

Le « brouillard de la guerre » à l’ère des réseaux sociaux https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2027776/brouillard-brouillage-guerre-conflit-propagande-desinformation

Elon Musk porte plainte contre le groupe Media Matters https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-20/des-annonceurs-quittent-x/elon-musk-porte-plainte-contre-le-groupe-media-matters.php via @lp_lapresse

La fin des signatures à distance provoque la colère des notaires https://lapresse.ca/affaires/chroniques/2023-11-20/la-fin-des-signatures-a-distance-provoque-la-colere-des-notaires.php via

= On modernise la profession en retournant en arrière. À quand le retour du fax?

La crainte de dérives de l’intelligence artificielle en question https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-11-21/crise-existentielle-chez-openai/la-crainte-de-derives-de-l-intelligence-artificielle-en-question.php via @lp_lapresse

Microsoft embauche les cofondateurs d’OpenAI, Sam Altman et Greg Brockman https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2028228/microsoft-sam-altman-openai-chatgpt

Attention à ces nouvelles arnaques qui prolifèrent sur Facebook https://www.presse-citron.net/attention-a-ces-nouvelles-arnaques-qui-proliferent-sur-facebook/ via @pressecitron

L’intelligence artificielle fait peur, surtout à ceux qui ne font pas l’effort de la comprendre https://fredcavazza.net/2023/11/20/lintelligence-artificielle-fait-peur-surtout-a-ceux-qui-ne-font-pas-leffort-de-la-comprendre/ le papier le plus complet que j’ai lu à propos de la débandade ChatGPT/sam Altman #Analyweb = merci

