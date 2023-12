Ma revue de l’année et la revue de presse marketing/techno du 7 décembre au 20 décembre

Ma revue de l’année

Ce cher Dominic Maurais, l’animateur de Maurais Live à CHOI RadioX avec lequel je collabore, m’a demandé de faire ma revue de l’année 2023. Vous pouvez donc écouter mes réflexions dans l’entrevue ci-bas.

Malheureusement ayant manqué de temps, plusieurs de mes observations sont passées dans le beurre. Voici donc « en primeur », mes notes pour l’entrevue.

la revue de presse marketing/techno du 7 décembre au 20 décembre

Cyberattaque | Montréal accuse une firme de prendre des données en otage https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2023-12-07/cyberattaque/montreal-accuse-une-firme-de-prendre-des-donnees-en-otage.php

Les pays démocratiques sur une « pente glissante » https://www.lapresse.ca/international/2023-12-07/restrictions-a-la-liberte-d-expression/les-pays-democratiques-sur-une-pente-glissante.php

L’IA chez Ubisoft, une vision qui rebrasse les cartes du jeu vidéo https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2032904/ubisoft-la-forge-intelligence-artificielle-yves-jacquier

Les métiers de l’intelligence artificielle : de nouvelles carrières, pour tout le monde https://www.actuia.com/actualite/les-metiers-de-lintelligence-artificielle-de-nouvelles-carrieres-pour-tout-le-monde/

AI: What’s next in 2024 https://finance.yahoo.com/news/ai-whats-next-in-2024-163913202.html?soc_src=social-sh&soc_trk=tw&tsrc=twtr

Facebook and Instagram content enabled child sexual abuse, trafficking: New Mexico lawsuit https://cnb.cx/4822X9N

Filière des batteries | On déshabille Sophie pour habiller Jacques https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2023-12-07/filiere-des-batteries/on-deshabille-sophie-pour-habiller-jacques.php

L’intelligence artificielle décodée : l’élève est-il en train de dépasser le maître? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2033332/intelligence-artificielle-decodee-emission-speciale

Cohere, le ChatGPT fait au Canada qui veut changer le monde du travail https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2033247/cohere-intelligence-artificielle-toronto-chatgpt-tech

Intelligence artificielle | Les systèmes peuvent être utilisés comme armes, mettent en garde les autorités https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-12-11/intelligence-artificielle/les-systemes-peuvent-etre-utilises-comme-armes-mettent-en-garde-les-autorites.php

Êtes-vous prêts pour les nouvelles (incluant les chefs d’antenne et journalistes) entièrement générés par intelligence artificielle? @channel1_ai

See the highest quality AI footage in the world.

– Our generated anchors deliver stories that are informative, heartfelt and entertaining.

Watch the showcase episode of our upcoming news network now.

https://www.channel1.ai/

Dans les coulisses de la crise chez OpenAI https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-12-13/dans-les-coulisses-de-la-crise-chez-openai.php

Facebook voit des pédos partout! | Le Journal de Montréal https://www.journaldemontreal.com/2023/12/14/facebook-voit-des-pedos-partout

Près de 100 M$ aux grands cabinets-conseils: «Nous devons sortir de ce cercle vicieux» | JDM https://journaldemontreal.com/2023/12/14/pres-de-100m-aux-grands-cabinets-daudit-nous-devons-sortir-de-ce-cercle-vicieux = un ministre m’a déjà demandé une proposition pour une étude. Six mois plus tard, on m’informe que le mandat a été donné à un grand cabinet pour 10 fois le prix.

Les médias sociaux rendent nos jeunes malades https://www.lapresse.ca/actualites/editoriaux/2023-12-16/les-medias-sociaux-rendent-nos-jeunes-malades.php

When the New York Times lost its way https://www.economist.com/1843/2023/12/14/when-the-new-york-times-lost-its-way “The reality is that the Times is becoming the publication through which America’s progressive elite talks to itself about an America that does not really exist.”

Près des deux tiers du 100 millions de Google pour la presse écrite https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2023-12-15/crise-des-medias/pres-des-deux-tiers-du-100-millions-de-google-pour-la-presse-ecrite.php

Une dizaine de médias québécois ont fait la promotion de casinos en ligne illégaux https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2035240/backlinking-publicites-articles-casinos-illegaux-patrick-white-hebdos-journaux-quebec

Académie de la transformation numérique – Actualités en ligne, réseaux sociaux et balados (2023) https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-mesures/netendances/actualites-en-ligne-reseaux-sociaux-et-balados-2023/

Stop aux médias, feu vert à leurs usurpateurs https://lapresse.ca/actualites/2023-12-17/facebook/stop-aux-medias-feu-vert-a-leurs-usurpateurs.php

Google SGE, tout savoir sur la Search Generative Experience https://www.blogdumoderateur.com/sge-tout-savoir-sur-google-search-generative-experience/

L’UE déclenche une « enquête formelle » visant X pour désinformation https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-12-18/desinformation-et-propagande-haineuse-en-ligne/la-commission-europeenne-ouvre-une-enquete-contre-x.php

D’inquiétantes caméras chinoises dans une cinquantaine de villes, ministères et hôpitaux québécois https://www.journaldemontreal.com/2023/12/25/hikvision

