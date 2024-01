Revue de presse marketing/techno du 7 décembre au 15 janvier

La période des fêtes, tout comme les vacances estivales, sont des périodes dites de “slow news”. C’est à dire qu’il y a très peu d’activité journalistique durant ces périodes. Alors voici donc ma maigre revue de presse marketing/techno pour cette période.

Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 https://arxiv.org/pdf/2312.16171v1.pdf

Quand l’intelligence artificielle fait boum https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2024-01-08/quand-l-intelligence-artificielle-fait-boum.php

L’Apple Vision Pro lancé début février aux États-Unis https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2039752/apple-vision-pro-casque-realite-mixte

Vie numérique | Google lance sa chasse aux traceurs https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-10/vie-numerique/google-lance-sa-chasse-aux-traceurs.php

Meta renforce les restrictions pour les adolescents sur Facebook et Instagram https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-09/meta-renforce-les-restrictions-pour-les-adolescents-sur-facebook-et-instagram.php

Pourquoi les organismes publics sont-ils de plus en plus victimes de cyberattaques? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2040217/cyberattaques-publiques-institutions-ontario

Principled Instructions Are All You Need for Questioning LLaMA-1/2, GPT-3.5/4 https://arxiv.org/pdf/2312.16171v1.pdf

Le consentement est essentiel pour l’industrie du porno, mais l’IA pourrait y mettre fin https://www.forbes.fr/technologie/le-consentement-est-essentiel-pour-lindustrie-du-porno-mais-lia-pourrait-y-mettre-fin/

À peine créé, MathGPT bat des records https://www.arielworld.fr/techno/mathgpt-intelligence-artificielle-mathematiques-record/

Quelles sont les nouvelles armes israéliennes de haute technologie et comment l’intelligence artificielle est-elle impliquée ? https://www.bbc.com/afrique/articles/cp3ldd3lr30o = C’est tout ce qu’on ne voulait pas que l’intelligence artificielle fasse …

OpenAI lance le magasin d’applications GPT Store https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2040802/openai-gpt-store-applications

Une IA traduit “instantanément” des tablettes vieilles de 5000 ans https://actualitte.com/a/07YQYoCN

Imprimez ce billet

Article publié le lundi, 15 janvier 2024 sous la rubrique Revue de presse.

Vous pouvez suivre les commentaires sur cet article via ce fil RSS. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous ou un rétrolien à partir de votre site.