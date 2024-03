Revue de presse marketing/techno du 13 février au 28 février et mon entrevue à CHOI RadioX

« La sextorsion sur Wizz est omniprésente » https://www.lapresse.ca/actualites/alertes-contre-une-appli-de-rencontre-pour-ados/2024-02-13/la-sextorsion-sur-wizz-est-omnipresente.php

258 millions pour l’entreprise derrière ArriveCAN https://www.lapresse.ca/actualites/2024-02-14/contrats-federaux/258-millions-pour-l-entreprise-derriere-arrivecan.php = Ça sent de plus en plus mauvais et ne donne pas bonne image aux petites firmes TI… #Analyweb

Effets visuels | Derrière l’énergie créative montréalaise https://www.lapresse.ca/cinema/2024-02-15/effets-visuels/derriere-l-energie-creative-montrealaise.php

Vie numérique | Ce moteur de recherche peut-il remplacer Google ? https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-14/vie-numerique/ce-moteur-de-recherche-peut-il-remplacer-google.php

Le sexisme de Google, Wikipédia… et IMDB https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2024-02-14/le-sexisme-de-google-wikipedia-et-imdb.php

Festival international de l’intelligence artificielle de Cannes | L’IA aura-t-elle des émotions ? https://www.lapresse.ca/affaires/techno/festival-international-de-l-ia-a-cannes/l-intelligence-artificielle-en-vedette/2024-02-17/festival-international-de-l-intelligence-artificielle-de-cannes/l-ia-aura-t-elle-des-emotions.php

Nouveau logiciel d’OpenAI | Des vidéos à couper le souffle générées par l’IA https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-16/nouveau-logiciel-d-openai/des-videos-a-couper-le-souffle-generees-par-l-ia.php

Sora, le nouveau générateur de vidéos d’OpenAI, inquiète médias et artistes https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2050048/sora-generateur-ia-openai

Méfaits en ligne : Ottawa veut créer une commission fédérale de la sécurité numérique https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2052415/gouvernement-trudeau-projet-loi-mefaits-en-ligne

Ottawa fait fausse route en bannissant les dispositifs de piratage, selon des experts https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2052697/ottawa-vols-vehicules-dispositifs-piratage-securite

Intelligence artificielle | Des réponses incompréhensibles fournies par ChatGPT durant plusieurs heures https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-21/intelligence-artificielle/des-reponses-incomprehensibles-fournies-par-chatgpt-durant-plusieurs-heures.php

Google’s push to lecture us on diversity goes beyond AI https://nypost.com/2024/02/22/opinion/googles-push-to-lecture-us-on-diversity-goes-beyond-ai/

Google suspend la génération d’images de personnes sur Gemini https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2051301/gemini-google-suspension-ia

Mon entrevue @CHOIRadioX de ce matin: L’IA, antiblanche et racialiste. https://radiox.com/podcast/lia-antiblanche-et-racialiste/

Droits d’auteur | OpenAI accuse le New York Times de malhonnêteté https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-27/droits-d-auteur/openai-accuse-le-new-york-times-de-malhonnetete.php

Vraiment très inquiétant

Je teste DALL-E pour un client. Il y a quelques bugs disons…

L’onglet « Actualités » de Google, voué à disparaître? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2051667/onglet-actualites-google-recherche-media

Du droit d’auteur aussi pour les plans de maisons https://www.lapresse.ca/maison/2024-02-17/du-droit-d-auteur-aussi-pour-les-plans-de-maisons.php = BRAVO à mon client Dessins Drummond Inc.

Désolé pour l’absence…mais je ne voulais pas confier mon audience à n’importe qui https://www.duperrin.com/2024/02/26/desole-pour-labsence-mais-je-ne-voulais-pas-confier-mon-audience-a-nimporte-qui/ = intéressante discussion sur l’IA du pote Bertrand Duperrin

I’m done with Google

Texte repris sur Twitter et mon observation personnelle: je suis grandement surprise que les grands médias et que les commentateurs et chroniqueurs ne soient pas montés aux barricades. On parle ici d’une preuve flagrante de conflit d’intérêt idéologique ayant une possibilité d’impact majeure sur la société dans son ensemble. mais bon, il semble que ce ne soit qu’un sujet de “geek” pour l’instant…

La SQ met fin aux activités de distributeurs de signaux télé illégaux https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2050648/sq-distributeur-signaux-tele-perquisition

Préjudices en ligne : la cavalerie arrive en retard https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2052690/trudeau-ottawa-haine-internet-justice

Une avocate réprimandée pour avoir cité des cas fictifs générés par ChatGPT https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2052522/ia-chatgpt-justice-avocate-reprimande

