Revue de presse marketing/techno du 2 février au 12 février et mon entrevue à CHOI RadioX

Intelligence artificielle | De nouveaux outils pour aider les petites entreprises https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-23/intelligence-artificielle/de-nouveaux-outils-pour-aider-les-petites-entreprises.php

FBI issues dramatic public warning: Chinese hackers are preparing to ‘wreak havoc’ on the US https://youtu.be/prsWw4q8XOM

Vision Pro | Le casque de réalité virtuelle d’Apple arrive dans les magasins américains https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-01/vision-pro/le-casque-de-realite-virtuelle-d-apple-arrive-dans-les-magasins-americains.php

Les 20 ans de Facebook, d’une chambre de Harvard à l’ensemble de la planète https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2046275/20-ans-facebook-scandales-succes

Est-ce que Facebook a du sang sur les mains? https://www.journaldemontreal.com/2024/02/01/est-ce-que-facebook-a-du-sang-sur-les-mains

Sur LinkedIn on me rappelle cet article de 2010… Les incontournables du Montréal 2.0 https://www.lapresse.ca/arts/medias/201005/25/01-4283435-les-incontournables-du-montreal-20.php

> Michelle Blanc Personnage controversé qui ne laisse personne indifférent (parallèlement à sa carrière 2.0, elle est devenue la poster girl du mouvement transgenre depuis qu’elle a raconté son changement de sexe à Tout le monde en parle), surnommée la «papesse» du web, Michelle Blanc est consultante en marketing interactif, spécialiste du commerce électronique, blogueuse, twitteuse et récipiendaire de nombreux prix. Son CV est interminable mais notons qu’elle a entre autres cofondé le Yulbiz, association de blogueurs d’affaires qui a des antennes un peu partout dans le monde. Blogue: www.michelleblanc.com

Intelligence artificielle et sécurité nationale | « C’est urgent de légiférer », prévient Yoshua Bengio https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-05/intelligence-artificielle-et-securite-nationale/c-est-urgent-de-legiferer-previent-yoshua-bengio.php

Facebook moins populaire auprès des jeunes, mais reste une force dominante https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-03/facebook-moins-populaire-aupres-des-jeunes-mais-reste-une-force-dominante.php

Après les fax, les vieux adressographes perturbent les hôpitaux du Québec https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2046531/papier-carbone-adressographe-fax-sante-quebec

Mon entrevue de ce matin: Il y a de plus en plus de jeunes filles qui transitionnent ET LE REGRETTENT. https://radiox.com/podcast/il-y-a-de-plus-en-plus-de-jeunes-filles-qui-transitionnent-et-le-regrettent/

FCC moves to criminalize most AI-generated robocalls https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/fcc-moves-criminalize-ai-generated-robocalls-rcna136347

Métro | L’IA pour prévenir les tentatives de suicide https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2024-02-06/metro/l-ia-pour-prevenir-les-tentatives-de-suicide.php

Les circulaires en ligne des épiceries reçoivent un prix citron en accessibilité https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2047173/circulaire-epicerie-accessibilite-aveugle

Un Québécois derrière le tout nouveau casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro https://www.journaldemontreal.com/2024/02/05/un-quebecois-derriere-le-tout-nouveau-casque-de-realite-virtuelle-apple-vision-pro

Le projet de loi des libéraux est jugé trop vague par des géants du Web https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-07/intelligence-artificielle/le-projet-de-loi-des-liberaux-est-juge-trop-vague-par-des-geants-du-web.php

La « merdification » du web, avec Cory Doctorow https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2047650/merdification-enshittification-cory-doctorow-decrypteurs = Doctorow a parfaitement raison même s’il effleure à peine le problème de la fraude par clic qui est endémique #Analyweb

Vraiment passionnant et à écouter: 6 tips on being a successful entrepreneur John Mullins | TEDxLondonBusinessSchool

https://www.ted.com/talks/john_mullins_6_tips_on_being_a_successful_entrepreneur

Ai Weiwei Says Western Censorship Is ‘More Concealed’ and Poses a Greater Threat https://www.artnews.com/art-news/news/ai-weiwei-says-western-censorship-more-concealed-poses-greater-threat-1234695441/

La réplique de Google à ChatGPT débarque au Canada https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-08/la-replique-de-google-a-chatgpt-debarque-au-canada.php

Les appels téléphoniques avec des voix générées par l’IA interdits https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-02-08/etats-unis/les-appels-telephoniques-avec-des-voix-generees-par-l-ia-interdits.php

Stéphan Bureau | « Faire taire les fâcheux est un jeu dangereux » https://www.lapresse.ca/arts/2024-02-10/stephan-bureau/faire-taire-les-facheux-est-un-jeu-dangereux.php

Chirurgiens plasticiens et… influenceurs? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2047496/chirurgiens-plasticiens-influenceurs

Le recours à l’IA en hausse dans la population canadienne https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2048276/ia-canada-sondage-hausse-utilisation

De la ferme à l’usine, Internet donne un nouveau souffle aux communautés rurales https://ici.radio-canada.ca/info/long-format/2047913/internet-connectivite-ontario-investissement-reseau

