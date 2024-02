Revue de presse marketing/techno du 23 janvier au 1er février et mon entrevue à CHOI RadioX

Intelligence artificielle | De nouveaux outils pour aider les petites entreprises https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-23/intelligence-artificielle/de-nouveaux-outils-pour-aider-les-petites-entreprises.php

L’humanité vient de subir la pire fuite de données de l’histoire https://korii.slate.fr/et-caetera/humanite-vient-subir-pire-fuite-donnees-personnelles-histoire-leak-internet-cybersecurite

Artillerie : Helsing IA va rendre le CAESAr encore plus efficace grâce à l’intelligence artificielle https://opex360.com/2024/01/24/artillerie-helsing-ia-va-rendre-le-caesar-encore-plus-efficace-grace-a-lintelligence-artificielle/

Pédopornographie: la police manque d’outils pour faire face aux hypertrucages https://www.journaldemontreal.com/2024/01/26/pedopornographie–la-police-manque-doutils-pour-faire-face-aux-hypertrucages

The Media Is Melting Down, and Neither Billionaires Nor Journalists Can Seem to Stop It https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/media-in-decline-advertising-layoffs-labor-unrest-1235806888/

Comment entraîner l’IA sans le savoir https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-27/intelligence-artificielle/comment-entrainer-l-ia-sans-le-savoir.php

Science et médecine | C’est bel et bien une révolution https://www.lapresse.ca/contexte/intelligence-artificielle/comment-l-ia-va-nous-influencer-en-2024/2024-01-28/science-et-medecine/c-est-bel-et-bien-une-revolution.php

Chacun son robot ? https://www.lapresse.ca/contexte/intelligence-artificielle/comment-l-ia-va-nous-influencer-en-2024/2024-01-28/commerce-et-productivite-des-entreprises/chacun-son-robot.php

Avenir de l’humanité et sécurité | Pas de temps à perdre https://www.lapresse.ca/contexte/intelligence-artificielle/comment-l-ia-va-nous-influencer-en-2024/2024-01-28/avenir-de-l-humanite-et-securite/pas-de-temps-a-perdre.php

Une image à la fois, des milliards de fois https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/la-presse-aux-philippines/les-forcats-de-l-ia/2024-01-28/la-presse-aux-philippines/une-image-a-la-fois-des-milliards-de-fois.php

X va mettre sur pied une nouvelle antenne responsable de la modération https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-27/contenus-lies-aux-abus-sexuels-sur-mineur/x-va-mettre-sur-pied-une-nouvelle-antenne-responsable-de-la-moderation.php

Ma chronique @CHOIRadioX de ce matin: Les Canadiens doivent POUVOIR S’ARMER À LA MAISON! https://radiox.com/podcast/les-canadiens-doivent-pouvoir-sarmer-a-la-maison/

L’intelligence de Yoshua Bengio https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2024-01-29/l-intelligence-de-yoshua-bengio.php

Protection des enfants : Mark Zuckerberg s’excuse lors d’une audience au Sénat https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2046053/protection-enfants-zuckerberg-senat-meta

Accusations, tears and rants: 5 takeaways from today’s tech CEO hearing https://www.cnn.com/2024/01/31/tech/big-tech-executives-senate-hearing-teens

Une vidéo de décapitation reste en ligne pendant cinq heures https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-31/youtube/une-video-de-decapitation-reste-en-ligne-pendant-cinq-heures.php

Filière batterie: Northvolt perd de l’argent comme de l’eau https://www.journaldemontreal.com/2024/02/01/filiere-batterie-northvolt-perd-de-largent-comme-de-leau

C’EST QUOI CETTE TENDANCE MAKEUP DE LA MOB WIFE QUI SECOUE LES INTERNETS ? https://www.leseclaireuses.com/beaute/maquillage/tendance-beaute-mob-wife-clean-girl-quiet-luxury-8gj.html = une autre connerie signée TikTok

Des chercheurs de Meta présentent un outil de détection du clonage vocal par l’IA https://usine-digitale.fr/article/des-chercheurs-de-meta-presentent-un-outil-de-detection-du-clonage-vocal-par-l-ia.N2207460

L’affaire Taylor Swift pourrait mettre fin à l’un des pires fléaux d’Internet https://www.phonandroid.com/laffaire-taylor-swift-pourrait-mettre-fin-a-lune-des-pires-fleaux-dinternet.html

Russia gang claims it stole top-secret U.S. intelligence documents https://mol.im/a/13029089

Article publié le jeudi, 1 février 2024 sous les rubriques Médias auxquels je collabore et Revue de presse.

