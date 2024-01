Revue de presse marketing/techno du 16 janvier au 22 janvier et mon entrevue à CHOI RadioX

https://radiox.com/podcast/le-controle-des-technocrates-est-tres-inquietant”>

Mon entrevue @CHOIRadioX Le contrôle des technocrates est TRÈS INQUIÉTANT! https://radiox.com/podcast/le-controle-des-technocrates-est-tres-inquietant/ #Davos #Musk #IA #Droitsdauteur #AppleVisionPro

Craintes de sanctions américaines contre Baidu après des révélations sur un projet de recherche de l’armée chinoise https://usine-digitale.fr/article/craintes-de-sanctions-americaines-contre-baidu-apres-des-revelations-sur-un-projet-de-recherche-de-l-armee-chinoise.N2206459

Forum de Davos : IA et cybersécurité au cœur des préoccupations internationales https://www.undernews.fr/reseau-securite/forum-de-davos-ia-et-cybersecurite-au-coeur-des-preoccupations-internationales.html

Google Expands Sensitive Events Policy To Limit Exploitation Of Emergencies. Google expands sensitive events policy to limit exploitation across more platforms. https://www.searchenginejournal.com/google-bans-price-gouging-victim-blaming-ads/505429/

Vie au travail | Se débarrasser de la « fatigue Zoom » https://www.lapresse.ca/affaires/2024-01-16/vie-au-travail/se-debarrasser-de-la-fatigue-zoom.php

Intelligence artificielle : OpenAI annonce des mesures pour éviter la désinformation politique https://www.francetvinfo.fr/internet/intelligence-artificielle/intelligence-artificielle-openai-annonce-des-mesures-pour-eviter-que-ses-ia-soient-utilisees-a-des-fins-de-desinformation-politique_6306804.html

Le milieu culturel se mobilise pour protéger le droit d’auteur à l’ère de l’IA https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2042119/droit-auteur-intelligence-artificielle-consultation-publique

Vidéo truquée de Justin Trudeau utilisée dans une arnaque: un expert appelle à un contrôle du «Far West en ligne» https://www.journaldemontreal.com/2024/01/17/un-expert-appelle-a-un-controle-du-far-west-en-ligne

Serez-vous bientôt débarrassé des caisses automatiques en supermarché? https://korii.slate.fr/biz/fin-caisses-automatiques-supermarches-clients-achats-magasins-vol-commerce-grande-distribution

Les IA sont plus malicieuses qu’on ne le pensait : le cas troublant d’Anthropic https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-ia-sont-plus-malicieuses-quon-ne-pensait-cas-troublant-anthropic-110823/

Le New York Times contre OpenAI et Microsoft : chronique annoncée d’une bataille juridique titanesque https://www.forbes.fr/business/le-new-york-times-contre-openai-et-microsoft-chronique-annoncee-dune-bataille-juridique-titanesque/

Les provinces ont besoin de conseillers à la sécurité nationale https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2024-01-18/les-provinces-ont-besoin-de-conseillers-a-la-securite-nationale.php

Meta rejoint OpenAI et Google dans la course à l’intelligence artificielle générale https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-01-18/meta-rejoint-openai-et-google-dans-la-course-a-l-intelligence-artificielle-generale.php

«Jeu vraiment dangereux»: la police s’inquiète d’un défi TikTok qui pourrait avoir de lourdes conséquences | JDM https://journaldemontreal.com/2024/01/19/jeu-vraiment-dangereux-la-police-sinquiete-dun-defi-tiktok-qui-pourrait-avoir-de-lourdes-consequences Encore une autre connerie qu’on retrouve sur TikTok

Les fausses infos alimentées par l’IA se répandent; le Canada pourra-t-il s’en protéger? https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2042811/fausses-informations-intelligence-artificielle-hypertrucages-politique

Des documents soulignent la « réticence historique » de Meta à protéger les enfants https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2042618/documents-reticence-meta-proteger-enfants

Le Figaro – à lire : Avec l’IA, les arnaques aux fausses boutiques de vêtements se multiplient https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/avec-l-ia-les-arnaques-aux-fausses-boutiques-de-vetements-se-multiplient-20240119

Collecte des données sur Facebook : c’est encore pire que ce que vous imaginez https://www.phonandroid.com/collecte-des-donnees-sur-facebook-cest-encore-pire-que-ce-que-vous-imaginez.html

Érudit, joyau québécois à l’avant-garde en sciences depuis 25 ans https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2042827/erudit-25-ans-sciences-frederic-bouchard

Article publié le lundi, 22 janvier 2024 sous les rubriques Médias auxquels je collabore et Revue de presse.

