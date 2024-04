Revue de presse marketing/techno du 2 au 19 avril et mon entrevue à Libre-Média

Tools of the (ad fraud) trade https://www.linkedin.com/pulse/copy-tools-ad-fraud-trade-dr-augustine-fou-rmbbe/

Generative AI has gripped the ad industry. Too bad consumers hate the look

https://www.wsj.com/articles/how-the-ad-industry-is-making-ai-images-look-less-like-ai-8b4250fd

Apple envisage de fabriquer des robots personnels https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-03/apple-envisage-de-fabriquer-des-robots-personnels.php

GPT-4 a appris à tromper l’humain et lire ses émotions : les chercheurs alertent

https://www.lebigdata.fr/gpt-4-persuasion-emotions-etude

𝕏 > Instagram, TikTok, Facebook

https://twitter.com/cb_doge/status/1774880248368353365



L’IA va-t-elle remplacer Google ? Ce journaliste a eu la bonne idée de soumettre la liste des requêtes les plus populaires de Google sur les principaux chatbots (ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, You).

La réponse est : Oui, mais non, ça dépend…

https://www.theverge.com/24111326/ai-search-perplexity-copilot-you-google-review

The 2024 MAD (ML, AI & Data) Landscape https://mad.firstmark.com/

We visualized the results of an analysis by the World Economic Forum, which uncovered the jobs most impacted by AI. https://www.visualcapitalist.com/charted-the-jobs-most-impacted-by-ai/ via @visualcap



Le réseau X donne des crochets bleus gratuits aux comptes « influents » https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-04/le-reseau-x-donne-des-crochets-bleus-gratuits-aux-comptes-influents.php

Intelligence artificielle | Des influenceurs virtuels plus vrais que nature https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-05/intelligence-artificielle/des-influenceurs-virtuels-plus-vrais-que-nature.php

Meta identifiera le contenu généré par l’IA sur ses réseaux sociaux https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-05/meta-identifiera-le-contenu-genere-par-l-ia-sur-ses-reseaux-sociaux.php

Is AI racially biased? Study finds chatbots treat Black-sounding names differently https://www.usatoday.com/story/tech/2024/04/05/ai-chatbot-chatgpt-racial-bias/73206637007/

What is AI (artificial intelligence)? https://mck.co/441tLWg

Jon Stewart On The False Promises of AI | The Daily Show https://youtu.be/20TAkcy3aBY



BRANDS ADD AI RESTRICTIONS TO AGENCY CONTRACTS—BEHIND THE GROWING TREND https://adage.com/article/digital-marketing-ad-tech-news/ai-restrictions-added-ad-agency-contracts/2548696

How To Optimize Your Content for Google’s Search Generative Experience https://contentmarketinginstitute.com/articles/google-search-generated-experiences

AI Consumer Readiness Survey: Do We Want AI-Powered Doctors? Lawyers? Marketers? We Asked 1000+ Consumers… https://www.orbitmedia.com/blog/ai-powered-services/

Instagram veut mieux protéger les mineurs du chantage aux photos intimes https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-11/instagram-veut-mieux-proteger-les-mineurs-du-chantage-aux-photos-intimes.php

Treat Your Prompts Like The IP They Are https://www.linkedin.com/pulse/treat-your-prompts-like-ip-charlene-li-bgyae/

Il n’y aura pas «un seul modèle» d’IA gagnant https://www.journaldemontreal.com/2024/04/14/il-ny-aura-pas-un-seul-modele-dia-gagnant

Culture web | Fufu sauce graine : analyse d’un phénomène https://www.lapresse.ca/societe/chroniques/2024-04-14/culture-web/fufu-sauce-graine-analyse-d-un-phenomene.php

Violation de la vie privée | La Cour supérieure autorise une action collective contre Google https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2024-04-17/violation-de-la-vie-privee/la-cour-superieure-autorise-une-action-collective-contre-google.php

Panier d’épicerie | Peut-on vraiment se fier à Statistique Canada ? https://www.lapresse.ca/affaires/chroniques/2024-04-18/panier-d-epicerie/peut-on-vraiment-se-fier-a-statistique-canada.php

Les fermes à trolls politiques de retour sur Facebook https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2065408/facebook-desinformation-fausses-nouvelles-elections-americaines

Campagne électorale: le deepfake menace les médias et la démocratie https://www.journaldemontreal.com/2024/04/17/campagne-electorale-le-deepfake-menace-les-medias-et-la-democratie

Spécialiste des réseaux sociaux et de l’univers numérique, @MichelleBlanc nous explique pourquoi l’intelligence artificielle reste à ce jour un outil à utiliser avec précaution, en particulier dans le milieu du journalisme. Entrevue.

https://libre-media.com/articles/il-est-delicat-dutiliser-lia-dans-un-contexte-journalistique

Votre prochain patron sera-t-il un robot ? https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2024-04-19/votre-prochain-patron-sera-t-il-un-robot.php

Meta met le turbo dans l’intelligence artificielle générative avec Llama 3 https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-18/meta-met-le-turbo-dans-l-intelligence-artificielle-generative-avec-llama-3.php

Les créateurs devraient divulguer l’usage de l’IA, affirme la sœur de Mark Zuckerberg https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-18/les-createurs-devraient-divulguer-l-usage-de-l-ia-affirme-la-soeur-de-mark-zuckerberg.php

Intelligence artificielle, bullsh*t, pipotron ? Benjamin Bayart [EN DIRECT] https://www.youtube.com/watch?v=tTb5wQw_8JE



