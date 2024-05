Le manifeste de l’IA responsable pour les marketeurs et les affaires

C’est lors du congrès Social Media Marketing World 2024 que j’ai eu la chance d’écouter la conférence de Paul Roetzer, CEO de Marketing AI Institute. Il terminait sa présentation par la diapo que je vous présente ici. Il s’agit d’un manifeste pour une IA responsable pour les marketeurs et les affaires.



Je me permets de traduire librement son manifeste et j’espère qu’il pourra vous inspirer à développer votre propre réflexion sur l’utilisation éthique de l’IA et à mettre sur pied une politique d’utilisation de celle-ci dans vos organisations.

Nos Principes d’IA responsable Nous croyons en une conception, un développement, un déploiement et une exploitation responsables des technologies d’intelligence artificielle. Nous adhérons à une approche centrée sur l’humain de l’IA, qui renforce et augmente les capacités des professionnels. Les technologies d’IA devraient être complémentaires et non autonomes. Nous sommes convaincus que les humains restent responsables de toutes les décisions et actions, même lorsqu’elles sont assistées par l’IA. L’humain doit rester dans la boucle dans toutes les applications d’IA. Nous croyons au rôle crucial de la connaissance humaine, de l’expérience, de l’émotion et de l’imagination dans la créativité, et nous cherchons à explorer et promouvoir les carrières et opportunités émergentes pour les professionnels créatifs. Nous croyons en la puissance du langage, des images et des vidéos pour éduquer, influencer et opérer un changement. Nous nous engageons à ne jamais utiliser sciemment la technologie d’IA générative pour tromper; pour produire du contenu uniquement pour un gain financier; ou pour diffuser des mensonges, de la désinformation ou de la propagande. Nous sommes conscients des limites et des dangers de l’IA, et prenons en compte ces facteurs dans toutes nos décisions et actions. Nous croyons que la transparence dans la collecte des données et l’utilisation de l’IA est essentielle pour maintenir la confiance de nos publics et parties prenantes. Nous croyons en la personnalisation sans atteinte à la vie privée, incluant une stricte adhérence aux lois sur la protection des données, la réduction des risques pour la vie privée des consommateurs, et le suivi de notre boussole morale lorsque le précédent légal ne suit pas l’innovation en IA. Nous croyons en une automatisation intelligente sans déshumanisation, et au potentiel de l’IA à apporter des bienfaits considérables pour l’humanité et la société. Nous croyons en une approche ouverte du partage de nos recherches en IA, de nos connaissances, idées, expériences et processus afin de faire avancer l’industrie et la société. Nous croyons en l’importance de la formation et de la reconversion des professionnels, et de l’utilisation de l’IA pour construire des carrières et des vies plus épanouissantes. Nous croyons en un partenariat avec des organisations et des individus qui partagent nos principes.

Comme tous les outils numériques qui l’ont précédé, l’IA a le potentiel d’aider grandement les marketeurs. Mais elle peut aussi faire disparaître des emplois, servir à des desseins néfastes et faire le mal. C’est à nous de nous servir de notre boussole morale afin que les potentialités extraordinaires que l’IA offre servent au bénéfice de tous.

Article publié le mardi, 23 avril 2024

