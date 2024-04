Revue de presse marketing/techno du 20 mars au 2 aril et mon entrevue à CHOI RadioX

Tik Tok, Facebook, X… le poids des médias sociaux dans nos vies https://www.journaldemontreal.com/2024/03/20/tik-tok-facebook-x-le-poids-des-medias-sociaux-dans-nos-vies

Sam Altman: OpenAI, GPT-5, Sora, Board Saga, Elon Musk, Ilya, Power & AG… https://youtu.be/jvqFAi7vkBc

Got Press? 20 Things To Do After You Win Media Coverage

https://www.linkedin.com/pulse/got-press-20-things-do-after-you-win-media-coverage-andy-crestodina-4r49c/

On a posé la question pour vous | Faut-il interdire TikTok de ce côté-ci de la frontière ? https://www.lapresse.ca/dialogue/chroniques/2024-03-21/on-a-pose-la-question-pour-vous/faut-il-interdire-tiktok-de-ce-cote-ci-de-la-frontiere.php = à mon point de vue, OUI

3 ways to use AI without replacing your coworkers (Madison Mohns | TEDxWrigleyville) https://www.ted.com/talks/madison_mohns_3_ways_to_use_ai_without_replacing_your_coworkers

Sam Altman : « ChatGPT, c’est poche » https://www.journaldemontreal.com/2024/03/19/sam-altman—chatgpt-cest-poche

Secret RCMP report warns Canadians may revolt once they realize how broke they are https://nationalpost.com/opinion/secret-rcmp-report-warns-canadians-may-revolt-once-they-realize-how-broke-they-are

Surfacturation dans les contrats fédéraux | L’IA pour s’attaquer à la fraude https://www.lapresse.ca/affaires/2024-03-22/surfacturation-dans-les-contrats-federaux/l-ia-pour-s-attaquer-a-la-fraude.php

Le gouvernement américain accuse Apple de pratiques monopolistiques sur l’iPhone https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2059066/etats-unis-poursuite-apple-monopole-iphone

Security Flaw Can Open Over 3 Million Door Locks, Mainly at Hotels https://www.pcmag.com/news/security-flaw-can-open-over-3-million-door-locks-mainly-at-hotels

L’UE cible Apple, Alphabet et Meta https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-03-25/concurrence/l-ue-cible-apple-alphabet-et-meta.php

L’intelligence artificielle à l’assaut d’Hollywood https://www.journaldemontreal.com/2024/03/25/lintelligence-artificielle-a-lassaut-dhollywood

Vie numérique | « On est tracés de tellement de manières » https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-03-27/vie-numerique/on-est-traces-de-tellement-de-manieres.php

«Temu espionne la planète au complet»: la version chinoise d’Amazon poursuivie au Québec https://www.journaldemontreal.com/2024/03/26/temu-espionne-la-planete-au-complet-la-version-chinoise-damazon-poursuivie-au-quebec

Mon entrevue à propos de la reconnaissance faciale: On a RAISON D’AVOIR PEUR!!! https://radiox.com/podcast/on-a-raison-davoir-peur/



Microsoft Teams is getting smarter Copilot AI features https://www.theverge.com/2024/3/26/24112285/microsoft-teams-copilot-ai-features-improvements

Facebook a scruté vos données sur Snapchat, Amazon et YouTube https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2060704/facebook-scrute-donnees-snapchat-tribunal

Les plus gros conseils scolaires en Ontario poursuivent Meta, Snapchat et TikTok https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2060870/poursuite-meta-tiktok-snap-ecoles-ontario

OpenAI présente un outil de clonage de la voix https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-03-29/openai-presente-un-outil-de-clonage-de-la-voix.php

IA à l’université : le passage de la réflexion à l’action tarde https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2061040/intelligence-artificielle-ia-universite-plagiat-etudiantes

La révolution Gmail a 20 ans, et ce n’était pas un canular https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2024-04-01/la-revolution-gmail-a-20-ans-et-ce-n-etait-pas-un-canular.php

