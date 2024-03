J’ai eu une étrange aventure avec un étudiant brillant et très déterminé. Je lui ai d’ailleurs ajouté un demi-point pour sa détermination, pas pour sa réponse. C’est que dernièrement avait lieu les examens intra dans mon cours à HEC. J’y parle beaucoup des avantages du marketing de contenus et je donne de nombreux exemples en ligne et hors ligne. Or, durant l’examen, j’avais la question « donnez-moi deux exemples de marketing de contenus hors-ligne. »

Sa réponse :

Red Bull sont aussi experts à mettre en pratique les valeurs de la marque. En étant présents lors des plus grands événements sportifs et compétitions extrêmes, la vision de la marque comme étant dynamique et intense est encore plus renforcée. Non seulement les athlètes sponsorisés, mais aussi les spectateurs vivent les expériences physiques immersives. Par exemple, lors d’une compétition de surf, un ami à moi qui a fait du bénévolat pour l’événement, était complètement vêtu avec l’uniforme de Red Bull, a participé à des stands et m’a même révélé s’être senti comme un athlète extrême. Et toute cette image que Red Bull veut passer par les événements qu’ils organisent ou participent, se reflète donc sur leur produit et atteint leur public cible.

Hors ligne. Bien qu’aujourd’hui la majorité du marketing de contenu hors-ligne soit fait avec l’intention de le diffuser en ligne, on peut essayer de séparer les deux. En 2014, Coca-Cola a lancé une campagne nommée Hello Happiness Phone Booth. A l’époque, des milliers de travailleurs arrivaient à Dubaï à la recherche d’opportunités, mais avec un salaire moyen d’environ $6 par jour et devant payer presque $1 pour faire des appels, il était presque impossible de maintenir un contact régulier avec leurs familles. Coca-Cola a donc installé des cabines téléphoniques avec le logo et l’identité de la marque, permettant aux travailleurs d’échanger le bouchon d’une bouteille Coca par un appel téléphonique. Cela fut un énorme succès. En créant une expérience mémorable aux travailleurs, Coca a mis en pratique les valeurs de la marque (bonheur, partage) et a pu renforcer les liens avec les consommateurs ; tout en augmentant les ventes.

Puis voici son courriel pour faire changer sa note parce que je ne trouvais pas qu’il avait donné une bonne réponse (avec sa permission de publier en caviardant son identité) :

Je vous souhaite une excellente semaine et suis encore désolé du petit travail en plus que je vous donne. Cordialement,

Je ne veux vraiment pas vous embêter avec tout cela, c’est juste que je me suis extrêmement appliqué pour cet examen et j’ai vraiment besoin d’une meilleure note. En fait, j’ai été accepté pour un master, mais à condition que je maintienne ma moyenne et que mes notes soient supérieures ou égales à 8, ce qui n’a pas été le cas. De plus, pourriez-vous aussi m’expliquer pourquoi je n’ai eu que la moitié des points à la réponse 1b), s’il vous plaît. Mon examen est en pièce jointe.

Bonjour Madame, J’espère que vous allez bien. Nous avons discuté aujourd’hui sur la correction de l’examen et je n’ai malheureusement pas pu vous convaincre. Pourtant, même si j’ai compris votre point concernant ma réponse à la question 5, je ne suis toujours pas très convaincu… J’ai même demandé à Chat GPT ce qu’il en pensait, et voici sa réponse (à la fin du courriel).

Ma réponse à son courriel

Cher XXX

Je vais te donner un autre point de vue “plus éclairé” de ce même Chat GPT. Mais comme j’en ai parlé dans le cours, il arrive que l’Intelligence artificielle “hallucine” et merci de l’avoir prouvé une fois de plus.

🙂

C’est d’ailleurs pourquoi, ça prend toujours “quelqu’un qui s’y connait” pour interpréter les réponses de l’IA et la rediriger dans la bonne direction lorsqu’elle dit n’importe quoi pour te faire plaisir.

voici donc la démonstration

Très cordialement

User

Vous êtes un expert marketing de très haut niveau. Un étudiant universitaire confond le marketing de contenus, la publicité et le marketing événementiel. Alors afin de lui simplifier la vie Pourrais-tu lui expliquer ce qu’est le marketing de contenu et en quoi il diffère du marketing événementiel ou des « stunts » publicitaires ou de la publicité? Merci de ton aide précieuse.

Chat GPT

Bien sûr, je serais ravi de clarifier ces concepts pour vous.

Le marketing de contenu, le marketing événementiel et la publicité sont tous des aspects essentiels du marketing, mais ils ont des objectifs et des approches différents :

1. Marketing de contenu : Le marketing de contenu consiste à créer et à diffuser du contenu pertinent, utile et attractif pour attirer et engager un public cible spécifique. Ce contenu peut prendre diverses formes, telles que des articles de blog, des vidéos, des podcasts, des infographies, des livres électroniques, etc. L’objectif principal du marketing de contenu est d’établir une relation avec les consommateurs potentiels en leur fournissant des informations précieuses qui répondent à leurs besoins ou à leurs problèmes, et ce, sans nécessairement promouvoir directement un produit ou un service. L’idée est de créer une connexion émotionnelle ou intellectuelle avec le public pour renforcer la confiance et la crédibilité de la marque.

Marketing événementiel : Le marketing événementiel implique la création et la promotion d’événements en direct ou en ligne pour atteindre des objectifs marketing spécifiques. Ces événements peuvent être des conférences, des salons professionnels, des webinaires, des ateliers, des séminaires, des concerts, des festivals, etc. L’objectif du marketing événementiel est d’engager directement avec le public cible, de générer des leads, d’accroître la notoriété de la marque, de renforcer les relations avec les clients existants ou de lancer de nouveaux produits ou services. Les événements offrent une plateforme pour interagir en personne avec les clients potentiels et existants, ce qui peut souvent conduire à des relations plus solides et à des conversions plus élevées.

Publicité : La publicité consiste à promouvoir activement un produit, un service ou une marque en utilisant divers canaux de communication payants tels que la télévision, la radio, les journaux, les magazines, les médias sociaux, les panneaux d’affichage, etc. Contrairement au marketing de contenu, la publicité est généralement plus directe et promotionnelle. Elle vise à attirer l’attention du public, à susciter un intérêt pour le produit ou le service, à générer des ventes et à accroître la notoriété de la marque. Les annonces publicitaires sont souvent créatives et percutantes pour capter rapidement l’attention des consommateurs dans un environnement concurrentiel.

En résumé, le marketing de contenu se concentre sur la création de contenu informatif et engageant pour attirer et retenir l’attention du public, le marketing événementiel implique la planification et l’exécution d’événements pour interagir directement avec le public, tandis que la publicité consiste à promouvoir activement un produit ou un service à travers divers canaux payants. Chacune de ces stratégies peut être efficace selon les objectifs et le public cible d’une entreprise.

User

Qu’est qu’est-ce qu’un “stunt publicitaire” dans un environnement physique et en quoi diffère-t-il du marketing de contenus?

Chat GPT

Un “stunt publicitaire” est une stratégie publicitaire qui implique la création d’événements, de performances ou d’actions spectaculaires et souvent surprenantes dans un environnement physique, dans le but de susciter l’attention des consommateurs et de générer du buzz autour d’une marque, d’un produit ou d’un service. Contrairement au marketing de contenu, qui se concentre sur la création de contenu informatif et engageant, le stunt publicitaire vise à captiver et à impressionner le public par des moyens souvent non conventionnels.

Voici quelques caractéristiques du stunt publicitaire et comment il diffère du marketing de contenu :

1. Spectaculaire et surprenant : Les stunts publicitaires sont conçus pour être remarquables et surprenants. Ils peuvent impliquer des performances en direct, des événements inattendus ou des installations artistiques qui captent immédiatement l’attention du public.

Objectif de buzz et de viralité : L’objectif principal d’un stunt publicitaire est de générer du buzz et de la viralité autour de la marque, souvent en utilisant les médias traditionnels et sociaux pour amplifier l’impact de l’événement.

Courte durée et effet immédiat : Les stunts publicitaires ont tendance à avoir un effet immédiat et une durée de vie relativement courte. Ils visent à susciter une réaction rapide et à créer un effet mémorable à court terme.

Moins informatif, plus divertissant : Contrairement au marketing de contenu, qui cherche souvent à fournir des informations utiles et pertinentes aux consommateurs, les stunts publicitaires sont plus axés sur l’aspect divertissant et spectaculaire, avec moins d’accent sur la transmission d’un message spécifique.

En résumé, les stunts publicitaires sont des actions spectaculaires conçues pour attirer l’attention et générer du buzz autour d’une marque, tandis que le marketing de contenu se concentre sur la création de contenu informatif et engageant pour attirer et retenir l’attention du public sur une période plus longue. Bien que les deux approches puissent être utilisées pour renforcer la notoriété de la marque et susciter l’intérêt des consommateurs, elles diffèrent dans leur exécution et leurs objectifs principaux.